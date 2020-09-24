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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:43

  akurt написав:Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000

Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.

Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:46

  akurt написав:Що, Франте, змерз? Бува...
Нагадаю: це гілка про нерухомість.
Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000 доларів в 2015 році під орендарів, вони вас кинули ще й в 2018, коли купували прэлэсть для себе?
Як могли кинути такого досвідченого фахівця із нерухомості?
Всім буде повчально.

ця гілка про температуру води на березі Анталії в холодну пору року

  akurt написав:
  stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.))
https://youtu.be/SwRHeVAHVCY
Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою

Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Зображення
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...


можна ще кожен день писати про температуру та pH води в унітазі


і, нарешті, по темі, "купуємо для себе ..." кавалірка 27 м2 в Любині, Польща

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:31

Якась дійсно цього року аномальна тепла зима на Середземноморському узбережжі... Середина січня на носі, а я лежу під пальмами на білосніжному пісочку, насолоджуючись ласкавими променями сонця при +25 . Зайшов у море по коліна.., ніби й не холодно, але я таки вже якийсь мерзляк став))
А ще щаслива посмішка сходить з обличчя при думці про те, що є невідкладні справи в Україні на початку весни, де прийдеться кутатись у светри, куртки та шапки ((. Крім того наслухавшись страшилок від родичів та знайомих, як лютує короновірус на батьківщині, прийшлося на минулому тижні вколитися тим пфайзером, як то кажуть береженого Бог береже... До речі хтось тут писав, що нерухомість за кордоном - то чемодан без ручки . Так ось реальний кейс - квартирка 3 кім у Бат ямі, недалеко від Тель-Авіву, куплена приблизно за 200 000$ у 2012 році - сьогодні з рук виривають за 450 000 $!!!! Звичайно це не акції Тесла, але надійність інвестицій ЗНАЧНО вища, що для людини, яка лежить на пляжі і посміхається - то є найважливіша річ у житті...
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:43

  roberto dark написав:Якась дійсно цього року аномальна тепла зима на Середземноморському узбережжі... Середина січня на носі, а я лежу під пальмами на білосніжному пісочку, насолоджуючись ласкавими променями сонця при +25 . Зайшов у море по коліна.., ніби й не холодно, але я таки вже якийсь мерзляк став))
А ще щаслива посмішка сходить з обличчя при думці про те, що є невідкладні справи в Україні на початку весни, де прийдеться кутатись у светри, куртки та шапки ((. Крім того наслухавшись страшилок від родичів та знайомих, як лютує короновірус на батьківщині, прийшлося на минулому тижні вколитися тим пфайзером, як то кажуть береженого Бог береже... До речі хтось тут писав, що нерухомість за кордоном - то чемодан без ручки . Так ось реальний кейс - квартирка 3 кім у Бат ямі, недалеко від Тель-Авіву, куплена приблизно за 200 000$ у 2012 році - сьогодні з рук виривають за 450 000 $!!!! Звичайно це не акції Тесла, але надійність інвестицій ЗНАЧНО вища, що для людини, яка лежить на пляжі і посміхається - то є найважливіша річ у житті...

Что значит хороший паспорт ;) понимаю, так же то что иностранных туристов не прививают Пфайзером )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:52

За 3000 у.е в Украине и без паспорта прививают )))
roberto dark
 
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