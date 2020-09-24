RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:58

  Frant написав:
  akurt написав:Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000

Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.
Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))

Пане Франте, обидва 1-к хрущики Вами було куплено в 2015 році під орендарів по 45 000 доларів, але в ремонт першого Ви вклали 5000 доларів, а в ремонт другого - 6000 доларів.
В цінах 2015 року то різниця в 22 500 гривень.
Як такий досвідчений фахівець в нерухомості під час купівлі не побачив, що в одному хрущику немає підлоги (соснові дошки)?
Всім буде повчально.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 903904905906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot], remark і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1388 185611
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 11:33
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 622, 623, 624
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6239 743263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 23:54
Долярчик
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (962)
10.01.2021 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.