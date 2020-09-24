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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:58
Frant написав: akurt написав:
Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000
Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.
Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))
Пане Франте, обидва київських 1-к хрущика Вами було куплено в 2015 році під орендарів по 45 000 доларів, але в ремонт першого Ви вклали 5 000 доларів, а в ремонт другого - 6 000 доларів.
В цінах 2015 року то різниця в 22 500 гривень.
Як такий досвідчений фахівець в нерухомості під час купівлі не побачив, що в одному хрущику немає підлоги (соснові дошки)?
Всім буде повчально.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 10 січ, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:18
akurt написав: Frant написав: akurt написав:
Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000
Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.
Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))
Пане Франте, обидва 1-к хрущики Вами було куплено в 2015 році під орендарів по 45 000 доларів, але в ремонт першого Ви вклали 5000 доларів, а в ремонт другого - 6000 доларів.
В цінах 2015 року то різниця в 22 500 гривень.
Як такий досвідчений фахівець в нерухомості під час купівлі не побачив, що в одному хрущику немає підлоги (соснові дошки)?
Всім буде повчально.
Біла гарячка у пана Акурта.
Коньяк зранку плюс купання в холодній воді в січні місяці - до добра не доведуть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:21
Frant написав: akurt написав:
Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000
Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.
Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))
Пане Франте, те, що Ви не побачили в кожному 1-к хрущику плясняву та чорні плями по кутах - не дивно, знаючи Ваш спосіб життя, але як такий досвідчений фахівець із нерухомості (вчора на всіх гілках майже 20 повчальних форумчанам повідомлень, а сьогодні вже - 6
) не побачив, що обидва хрущики розташовані так, що прийдеться вкладатися в утеплення стін, які бачив ще Микита Хрущов?
Поділіться, всем буде повчально.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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