Додано: Нед 10 січ, 2021 09:38

в збережених лісах хвойних та евкаліптових

Попереджаю: дорого.Анталія - місто, яке за площею в 1,4 рази більше за Київ.Тому є багато вільних ділянок землі навіть на першій лінії у самого Середземного моря.Такі ділянки мерія (МЕРІЯ, А НЕ ОЛІГАРХИ) виділяє виключно під будівництво закордонними інвесторами готелів 5 зірок.Приклад - завершений в 2020 комплекс Sunis Blue ResidensеАпартаменти в ньому можна купити за ціною від 350 000 доларів США.Далі від моряє комплекси вілл плошею по 300 кв. метрів за ціною від 300 000 доларів США. Всі вілли мають площю від 300 кв. м, приватний плавальний басейн, в деяких є підземний паркінг на 2 авто з власним ліфтом прямо на поверхи власного будинка.Серед них виділяється комплексЙого почали будувати десь рік тому.Відрізняється від інших обладнанням всілякими чудесами техніки, в тому числі на даху кожної вілли - власний комплекс сонячних батарей для отриманння електричної енергії. За словами Забудовника власники вілл не тільки будуть забезпечувати себе електрикою, а ще й продавати її за "Зеленим тарифом". На мапі розташування мною підкреслено червоним.Ліворуч видно русло гірської річки.Загальна площа комплекса - більше 14 000 кв. м.20 блоків - в кожному по 2 вілли або 3 квартири.Площа вілл різна: від 270 до 500 кв. м.Всього квартир/вілл: 52.На мапі цифрою 1 показано будівництво двох нових будинків на 4 вілли - реально прямо в лісі. І реально сосновий ліс - майже в центрі Анталії.Цифрою 2 показаний масив приватніх віл, побудованих НЕ в лісовому масиві.Бачив оголошення про продаж. Ціни - як я писав - від 300 000 доларів.3 - сад помаранчових дерев. Зараз - розпал сезону помаранчів.На сьогодні в комплексі KORU повністю завершено три блоки, які я обвів нижче червоним прямокутником.Інші корпуси готові частково. Роботи ведуться інтенсивно.Червоною стрілкою показано приблизне місце розташування мого будинка.Трасса - на Кемер з Анталії та до мене додому, найчастіше я рухаюсь на авто саме нею.Ніколи не буває улюблених киянами "пробок". Обмеження швидкості в незвичну цифру в 82 км на годину, дозволяється без штрафу рухатися до швидкості 82+10%=90. Стоять камери фотофіксації, про шо поперджають оголошення. Вчора на трасі мене намагався обігнати Мерс з російськими номерами серії 777 - звісно, обігнав, немає сумнівів, але й я йому показав, що українці тут - не останні люди.Цікава арифметика. Якщо почитати київську гілку, то получається, що достатньо продати майже звичайну квартиру в Києві - без ремонта - самі стіни - та маєш приватну віллу з власним басейном в Анталії. Віллу з ремонтом "під ключ"...