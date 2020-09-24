Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Якась дійсно цього року аномальна тепла зима на Середземноморському узбережжі... Середина січня на носі, а я лежу під пальмами на білосніжному пісочку, насолоджуючись ласкавими променями сонця при +25 . Зайшов у море по коліна.., ніби й не холодно, але я таки вже якийсь мерзляк став)) А ще щаслива посмішка сходить з обличчя при думці про те, що є невідкладні справи в Україні на початку весни, де прийдеться кутатись у светри, куртки та шапки ((. Крім того наслухавшись страшилок від родичів та знайомих, як лютує короновірус на батьківщині, прийшлося на минулому тижні вколитися тим пфайзером, як то кажуть береженого Бог береже... До речі хтось тут писав, що нерухомість за кордоном - то чемодан без ручки . Так ось реальний кейс - квартирка 3 кім у Бат ямі, недалеко від Тель-Авіву, куплена приблизно за 200 000$ у 2012 році - сьогодні з рук виривають за 450 000 $!!!! Звичайно це не акції Тесла, але надійність інвестицій ЗНАЧНО вища, що для людини, яка лежить на пляжі і посміхається - то є найважливіша річ у житті...
roberto dark написав:Якась дійсно цього року аномальна тепла зима на Середземноморському узбережжі... Середина січня на носі, а я лежу під пальмами на білосніжному пісочку, насолоджуючись ласкавими променями сонця при +25 . Зайшов у море по коліна.., ніби й не холодно, але я таки вже якийсь мерзляк став)) А ще щаслива посмішка сходить з обличчя при думці про те, що є невідкладні справи в Україні на початку весни, де прийдеться кутатись у светри, куртки та шапки ((. Крім того наслухавшись страшилок від родичів та знайомих, як лютує короновірус на батьківщині, прийшлося на минулому тижні вколитися тим пфайзером, як то кажуть береженого Бог береже... До речі хтось тут писав, що нерухомість за кордоном - то чемодан без ручки . Так ось реальний кейс - квартирка 3 кім у Бат ямі, недалеко від Тель-Авіву, куплена приблизно за 200 000$ у 2012 році - сьогодні з рук виривають за 450 000 $!!!! Звичайно це не акції Тесла, але надійність інвестицій ЗНАЧНО вища, що для людини, яка лежить на пляжі і посміхається - то є найважливіша річ у житті...
Что значит хороший паспорт понимаю, так же то что иностранных туристов не прививают Пфайзером )))
roberto dark написав:Якась дійсно цього року аномальна тепла зима на Середземноморському узбережжі... Середина січня на носі, а я лежу під пальмами на білосніжному пісочку, насолоджуючись ласкавими променями сонця при +25 . Зайшов у море по коліна.., ніби й не холодно, але я таки вже якийсь мерзляк став)) А ще щаслива посмішка сходить з обличчя при думці про те, що є невідкладні справи в Україні на початку весни, де прийдеться кутатись у светри, куртки та шапки ((. Крім того наслухавшись страшилок від родичів та знайомих, як лютує короновірус на батьківщині, прийшлося на минулому тижні вколитися тим пфайзером, як то кажуть береженого Бог береже... До речі хтось тут писав, що нерухомість за кордоном - то чемодан без ручки . Так ось реальний кейс - квартирка 3 кім у Бат ямі, недалеко від Тель-Авіву, куплена приблизно за 200 000$ у 2012 році - сьогодні з рук виривають за 450 000 $!!!! Звичайно це не акції Тесла, але надійність інвестицій ЗНАЧНО вища, що для людини, яка лежить на пляжі і посміхається - то є найважливіша річ у житті...
change_pm написав:Акурт правий стосовно Туречини...
+18 вдень. Сухо. Тихо. Фото з авто по дорозі додому... Ліворуч від цих холмів - мікрорайон Анталії Hurma. За хмарами не видно далі цих холмів вершин гор заввишки в 2 560 м над рівнем моря - самі вершини вкриті снігом. Фото зроблено з автотраси на Кемер навпроти незвичайного комплекса приватних будинків, які ховаються в лісі із соснових та евкаліптових дерев. Про нього нижче...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Анталія - місто, яке за площею в 1,4 рази більше за Київ. Тому є багато вільних ділянок землі навіть на першій лінії у самого Середземного моря. Такі ділянки мерія (МЕРІЯ, А НЕ ОЛІГАРХИ) виділяє виключно під будівництво закордонними інвесторами готелів 5 зірок. Приклад - завершений в 2020 комплекс Sunis Blue Residensе http://www.sunisblueresidence.com Апартаменти в ньому можна купити за ціною від 350 000 доларів США.
Далі від моря в збережених лісах хвойних та евкаліптових є комплекси вілл плошею по 300 кв. метрів за ціною від 300 000 доларів США. Всі вілли мають площю від 300 кв. м, приватний плавальний басейн, в деяких є підземний паркінг на 2 авто з власним ліфтом прямо на поверхи власного будинка. Серед них виділяється комплекс Koru. Його почали будувати десь рік тому. Відрізняється від інших обладнанням всілякими чудесами техніки, в тому числі на даху кожної вілли - власний комплекс сонячних батарей для отриманння електричної енергії. За словами Забудовника власники вілл не тільки будуть забезпечувати себе електрикою, а ще й продавати її за "Зеленим тарифом". На мапі розташування мною підкреслено червоним. Ліворуч видно русло гірської річки. Загальна площа комплекса - більше 14 000 кв. м. 20 блоків - в кожному по 2 вілли або 3 квартири. Площа вілл різна: від 270 до 500 кв. м. Всього квартир/вілл: 52.
На мапі цифрою 1 показано будівництво двох нових будинків на 4 вілли - реально прямо в лісі. І реально сосновий ліс - майже в центрі Анталії. Цифрою 2 показаний масив приватніх віл, побудованих НЕ в лісовому масиві. Бачив оголошення про продаж. Ціни - як я писав - від 300 000 доларів. 3 - сад помаранчових дерев. Зараз - розпал сезону помаранчів.
На сьогодні в комплексі KORU повністю завершено три блоки, які я обвів нижче червоним прямокутником. Інші корпуси готові частково. Роботи ведуться інтенсивно. Червоною стрілкою показано приблизне місце розташування мого будинка. Трасса - на Кемер з Анталії та до мене додому, найчастіше я рухаюсь на авто саме нею. Ніколи не буває улюблених киянами "пробок". Обмеження швидкості в незвичну цифру в 82 км на годину, дозволяється без штрафу рухатися до швидкості 82+10%=90. Стоять камери фотофіксації, про шо поперджають оголошення. Вчора на трасі мене намагався обігнати Мерс з російськими номерами серії 777 - звісно, обігнав, немає сумнівів, але й я йому показав, що українці тут - не останні люди.
P.S. Цікава арифметика. Якщо почитати київську гілку, то получається, що достатньо продати майже звичайну квартиру в Києві - без ремонта - самі стіни - та маєш приватну віллу з власним басейном в Анталії. Віллу з ремонтом "під ключ"...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Що, Франте, змерз? Бува... Нагадаю: це гілка про нерухомість. Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000 доларів в 2015 році під орендарів, вони вас кинули ще й в 2018, коли купували прэлэсть для себе? Як могли кинути такого досвідченого фахівця із нерухомості? Всім буде повчально.
ця гілка про температуру води на березі Анталії в холодну пору року
Тююююю.... Я вчора і позавчора також приймав сонячні вани ))) В воду не ліз, якось мені 20 градусів холодно (((