Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56

airmax78 написав: А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало? https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/85008 А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало?

і без перерви (!!!) ні на один день (!!!).

Інформація про цей проєкт з"явилася мабуть в минулому році - я про неї не маю ніякої інформації - здається, це десь далеко від Анталії. Мені було зовсім не цікаво. Не інтересувався.По Анталії останніми днями:- з"явилися оголошення на балконах (завжди вивішують на балконах жовтого кольору оголошення) про продаж квартир - навіть дивно, бо зникли зовсім на початку 2020 року - ажіотаж був.- всі оголошення з"явилися НЕ на нових будинках, а на будинках, яким років 10.- всі ці оголошення - від рієлторів - хочуть люди заробити - в Туреччині зазвичай ріелтори мають 6%. В деяких випадках спускається на 4, і навіть 3, але не менше.- ГОЛОВНЕ: після ажіотажу та падіння курсу ліри до 8,50 цінипішли вверх. Але з певною інерційністю - іА тепер відбулося саме цікаве і саме неприємне для форумчан: турецка ліра укріпилася на курсі 7,36 (!!!) і ціни в турецьких лірах на нерухоміцсть так і залишилися. Вийшли на новий рівень.Це те, про що я весь час писав и радив: навіщо закопувати під грушею доляри, як можна було вдало прикупити собі - коханому, батькам - коханим, дітям - коханим - квартирку.Але панове слухали флудерів цієї гілки - подивіться - найбільш агресивно почали смітити саме прямо з 1 січня 2020 року. Прямо з 1 січня!!!! 2020 -Головна мета - всіх дезорієнтувати. Ось тут - поза конкуренцією.Чекаємо звіт Інституту статистики Турецької республіки - буде 15 січня 2021 - про купівлю квартир іноземцями в грудні та за підсумками 2020 року.Попередня інформація: за кількістю купівлі нерухомості іноземцями Туреччина в 2020 році вийшла на друге місце в світі - після Нової Зеландії.