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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало? https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/85008
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:40

  change_pm написав:Це тебе Франт спалив ))) Нездорову конкуренцію йому створюєш своїми кхавалірками
(((

Ці люди НЕ можуть мені навіть теоретично створити якусь конкуренцію.
По-перше, я ні з ким і ні в чому не конкурую - НЕМАЄ І НЕ БУЛО ніякої потреби.
По-друге, я вже відповідав пану Noname2020 - я в Туреччині НЕ працював, НЕ працюю і НЕ збирався/збираюсь працювати в будь-якій сфері.
Біда в тому, що у двох красенів немає кеби думати та щось робити.
Смітити тут - майстри, а зробити для себе, родини, дітей - нуль на масу.
При чому нуль абсолютний.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56

  airmax78 написав:А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало? https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/85008

Інформація про цей проєкт з"явилася мабуть в минулому році - я про неї не маю ніякої інформації - здається, це десь далеко від Анталії. Мені було зовсім не цікаво. Не інтересувався.

По Анталії останніми днями:
- з"явилися оголошення на балконах (завжди вивішують на балконах жовтого кольору оголошення) про продаж квартир - навіть дивно, бо зникли зовсім на початку 2020 року - ажіотаж був.
- всі оголошення з"явилися НЕ на нових будинках, а на будинках, яким років 10.
- всі ці оголошення - від рієлторів - хочуть люди заробити - в Туреччині зазвичай ріелтори мають 6%. В деяких випадках спускається на 4, і навіть 3, але не менше.
- ГОЛОВНЕ: після ажіотажу та падіння курсу ліри до 8,50 ціни в турецьких лірах пішли вверх. Але з певною інерційністю - і при курсі 8,50 ліри за долар можна було вдало щось купити.
А тепер відбулося саме цікаве і саме неприємне для форумчан: турецка ліра укріпилася на курсі 7,36 (!!!) і ціни в турецьких лірах на нерухоміцсть так і залишилися. Вийшли на новий рівень.
Тобто ціна в ДОЛАРАХ суттєво зросла.
Це те, про що я весь час писав и радив: навіщо закопувати під грушею доляри, як можна було вдало прикупити собі - коханому, батькам - коханим, дітям - коханим - квартирку.
Але панове слухали флудерів цієї гілки - подивіться - найбільш агресивно почали смітити саме прямо з 1 січня 2020 року. Прямо з 1 січня!!!! 2020 - і без перерви (!!!) ні на один день (!!!).
Головна мета - всіх дезорієнтувати. Ось тут - поза конкуренцією.

P.S. Чекаємо звіт Інституту статистики Турецької республіки - буде 15 січня 2021 - про купівлю квартир іноземцями в грудні та за підсумками 2020 року.
Попередня інформація: за кількістю купівлі нерухомості іноземцями Туреччина в 2020 році вийшла на друге місце в світі - після Нової Зеландії.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 січ, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:10

  airmax78 написав:А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало? https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/85008

там будуть знімати фільми жахів, або щось подібне до Гарі Потера та Володаря Перстнів
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:14

Жахи - не жахи, а зробіть корисну для форумчан роботу - ви ж любите викладуати тут "відосіки" - вивчіть те питання та нам розкажіть.
Це буде цікаво, чим там все закінчилося чи продовжується.
Для початку дивимося:
https://burjalbabas.com
Моя думка: для форумчан це не цікаво. Дивимося мапу.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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