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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А что здесь сейчас с ценами? Сильно упало?
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:40
Ці люди НЕ можуть мені навіть теоретично створити якусь конкуренцію.
По-перше, я ні з ким і ні в чому не конкурую - НЕМАЄ І НЕ БУЛО ніякої потреби.
По-друге, я вже відповідав пану Noname2020 - я в Туреччині НЕ працював, НЕ працюю і НЕ збирався/збираюсь працювати в будь-якій сфері.
Біда в тому, що у двох красенів немає кеби думати та щось робити.
Смітити тут - майстри, а зробити для себе, родини, дітей - нуль на масу.
При чому нуль абсолютний.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56
Інформація про цей проєкт з"явилася мабуть в минулому році - я про неї не маю ніякої інформації - здається, це десь далеко від Анталії. Мені було зовсім не цікаво. Не інтересувався.
По Анталії останніми днями:
- з"явилися оголошення на балконах (завжди вивішують на балконах жовтого кольору оголошення) про продаж квартир - навіть дивно, бо зникли зовсім на початку 2020 року - ажіотаж був.
- всі оголошення з"явилися НЕ на нових будинках, а на будинках, яким років 10.
- всі ці оголошення - від рієлторів - хочуть люди заробити - в Туреччині зазвичай ріелтори мають 6%. В деяких випадках спускається на 4, і навіть 3, але не менше.
- ГОЛОВНЕ: після ажіотажу та падіння курсу ліри до 8,50 ціни в турецьких лірах пішли вверх. Але з певною інерційністю - і при курсі 8,50 ліри за долар можна було вдало щось купити.
А тепер відбулося саме цікаве і саме неприємне для форумчан: турецка ліра укріпилася на курсі 7,36 (!!!) і ціни в турецьких лірах на нерухоміцсть так і залишилися. Вийшли на новий рівень.
Тобто ціна в ДОЛАРАХ суттєво зросла.
Це те, про що я весь час писав и радив: навіщо закопувати під грушею доляри, як можна було вдало прикупити собі - коханому, батькам - коханим, дітям - коханим - квартирку.
Але панове слухали флудерів цієї гілки - подивіться - найбільш агресивно почали смітити саме прямо з 1 січня 2020 року. Прямо з 1 січня!!!! 2020 - і без перерви (!!!) ні на один день (!!!).
Головна мета - всіх дезорієнтувати. Ось тут - поза конкуренцією.
P.S. Чекаємо звіт Інституту статистики Турецької республіки - буде 15 січня 2021 - про купівлю квартир іноземцями в грудні та за підсумками 2020 року.
Попередня інформація: за кількістю купівлі нерухомості іноземцями Туреччина в 2020 році вийшла на друге місце в світі - після Нової Зеландії.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 січ, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:10
там будуть знімати фільми жахів, або щось подібне до Гарі Потера та Володаря Перстнів
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:14
Жахи - не жахи, а зробіть корисну для форумчан роботу - ви ж любите викладуати тут "відосіки" - вивчіть те питання та нам розкажіть.
Це буде цікаво, чим там все закінчилося чи продовжується.
Для початку дивимося:
Моя думка: для форумчан це не цікаво. Дивимося мапу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:53
Поки пан Флайман знайде цікаві "відосіки" вичаємо - форум же фінансовий - соціально/фінансовий бік справи.
ГОЛОВНЕ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, І ЧОМУ Я СКАЗАВ, ЩО ДЛЯ ФОРУМЧАН ТО НЕ ЦІКАВО: ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ПІВДОРОЗІ ВІД СТАМБУЛА ДО СТОЛИЦІ - АНКАРИ.
1. Перспективи фінансові.
Проект почато в далекому 2011 (!!!) році. Проблеми почалися в 2014. Проблеми фінансові: не всі інвестори змогли вчасно виконати свої зобов"язання. НЕ ЗАБУДОВНИК, А ІНВЕСТОРИ.
Зверніть на це увагу: в Україні - дзеркальна ситуація!!!!
Рішення про банкрутство, винесене в 2018 році по відношенню до фірми, яка побудувала проект Burj Al Babas, який був проданий тільки арабським покупцям в районі Болу Мудурну і став відомий своєю архітектурною структурою, схожою на замок, було скасовано судом в листопаді 2019 року. Голова Sarot Group пан Мезер Ерделі сказав у 2019 році, що вони виплатили 50 відсотків своїх боргів під час суду і що вони завершать проєкт в 2021 році.
2. В рамках проекту, що включає 732 вілли, торгові центри, готелі і 2 конгрес-центру, будівництво якого почалося в районі Мудурну в 2011 році, 350 вілл замкового типу (50%) були продані клієнтам з (увага) Катару, Бахрейну, Кувейту, Дубаю і Саудівської Аравії.
3. Цікавим чи ні для українців буде місцевість, яка в Каталозі UNESCO - Cittaslow (Sakin Şehir).
Точно, що ні.
4. Що панове там будуть робити?
Взимку - погода як в Польщі - в січні мінус 10... мінус 11 морозу. Моря немає. До чудес природи та історичних міст - далеко. До Чорного моря - далеко, до Середземного моря - ще далі.
В хорошому смислі: "Квас та не про вас!"
Але питання цікаве - бо піднімає питання ДОЦІЛЬНОСТІ купівлі нерухомості в тому чи іншому місці.
Наприклад, купити без жодних документів недобудови на покинутих дачах під Києвом, які принесли в 2020 році +89% по гривні - доцільно, і всі форумчани саме так і зробили.
Наприклад, вкладати в 2009-2012 роках у віллу біля Фороса 400 000 нахом"ячених чесною працею в Україні - НЕ доцільно, бо власнику при спробі продати в 2015 році рієлтори сказали: "Не на тому острові побудували віллу" (цитата, яку почули мої приятелі та ледве ледве те збули за 280 000 доларів - і то тільки наприкінці 2020 року).
Наприклад, купити двушку або трьошку в Анталії - як зробили мої друзі (за три роки проживання тут допоміг купити двом друзям квартири) - доцільно, тому що:
а) нова квартира "1+1", куплена в травні 2018 року за 54 000 доларів, легко зараз буде продана - але не продається власником - немає бажання та необхідності - любить себе та своїх дітей - гадаю, за 65 000 доларів.
б) квартира, куплена у вересні 2019 року за 91 000 доларів ("2+1") може бути в ці дні продана за 110 000 доларів - було оголошення про продаж квартири такої ж на тому ж поверсі в тому ж будинку - я спеціально дзвонив - вже продано.
Ось Вам про доцільність... та про нерухомість...
P.S. Дякую airmax78 за реально цікаву тему на тему гілки.
На київській гiлці завжди звертаю увагу на його повідомлення.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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