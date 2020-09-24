Додано: Нед 10 січ, 2021 15:53

Поки пан Флайман знайде цікаві "відосіки" вичаємо - форум же фінансовий - соціально/фінансовий бік справи.

ГОЛОВНЕ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, І ЧОМУ Я СКАЗАВ, ЩО ДЛЯ ФОРУМЧАН ТО НЕ ЦІКАВО: ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ПІВДОРОЗІ ВІД СТАМБУЛА ДО СТОЛИЦІ - АНКАРИ.



1. Перспективи фінансові.

Проект почато в далекому 2011 (!!!) році. Проблеми почалися в 2014. Проблеми фінансові: не всі інвестори змогли вчасно виконати свої зобов"язання. НЕ ЗАБУДОВНИК, А ІНВЕСТОРИ.

Зверніть на це увагу: в Україні - дзеркальна ситуація!!!!

Рішення про банкрутство, винесене в 2018 році по відношенню до фірми, яка побудувала проект Burj Al Babas, який був проданий тільки арабським покупцям в районі Болу Мудурну і став відомий своєю архітектурною структурою, схожою на замок, було скасовано судом в листопаді 2019 року. Голова Sarot Group пан Мезер Ерделі сказав у 2019 році, що вони виплатили 50 відсотків своїх боргів під час суду і що вони завершать проєкт в 2021 році.



2. В рамках проекту, що включає 732 вілли, торгові центри, готелі і 2 конгрес-центру, будівництво якого почалося в районі Мудурну в 2011 році, 350 вілл замкового типу (50%) були продані клієнтам з (увага) Катару, Бахрейну, Кувейту, Дубаю і Саудівської Аравії.



3. Цікавим чи ні для українців буде місцевість, яка в Каталозі UNESCO - Cittaslow (Sakin Şehir).

Точно, що ні.



4. Що панове там будуть робити?

Взимку - погода як в Польщі - в січні мінус 10... мінус 11 морозу. Моря немає. До чудес природи та історичних міст - далеко. До Чорного моря - далеко, до Середземного моря - ще далі.



В хорошому смислі: "Квас та не про вас!"



Але питання цікаве - бо піднімає питання ДОЦІЛЬНОСТІ купівлі нерухомості в тому чи іншому місці.



Наприклад, купити без жодних документів недобудови на покинутих дачах під Києвом, які принесли в 2020 році +89% по гривні - доцільно, і всі форумчани саме так і зробили.



Наприклад, вкладати в 2009-2012 роках у віллу біля Фороса 400 000 нахом"ячених чесною працею в Україні - НЕ доцільно, бо власнику при спробі продати в 2015 році рієлтори сказали: " Не на тому острові побудували віллу " (цитата, яку почули мої приятелі та ледве ледве те збули за 280 000 доларів - і то тільки наприкінці 2020 року).



Наприклад, купити двушку або трьошку в Анталії - як зробили мої друзі (за три роки проживання тут допоміг купити двом друзям квартири) - доцільно, тому що:

а) нова квартира "1+1", куплена в травні 2018 року за 54 000 доларів, легко зараз буде продана - але не продається власником - немає бажання та необхідності - любить себе та своїх дітей - гадаю, за 65 000 доларів.

б) квартира, куплена у вересні 2019 року за 91 000 доларів ("2+1") може бути в ці дні продана за 110 000 доларів - було оголошення про продаж квартири такої ж на тому ж поверсі в тому ж будинку - я спеціально дзвонив - вже продано.



Ось Вам про доцільність... та про нерухомість...



P.S. Дякую airmax78 за реально цікаву тему на тему гілки.

На київській гiлці завжди звертаю увагу на його повідомлення.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.