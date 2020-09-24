Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Це тебе Франт спалив ))) Нездорову конкуренцію йому створюєш своїми кхавалірками (((
Ці люди НЕ можуть мені навіть теоретично створити якусь конкуренцію. По-перше, я ні з ким і ні в чому не конкурую - НЕМАЄ І НЕ БУЛО ніякої потреби. По-друге, я вже відповідав пану Noname2020 - я в Туреччині НЕ працював, НЕ працюю і НЕ збирався/збираюсь працювати в будь-якій сфері. Біда в тому, що у двох красенів немає кеби думати та щось робити. Смітити тут - майстри, а зробити для себе, родини, дітей - нуль на масу. При чому нуль абсолютний.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Інформація про цей проєкт з"явилася мабуть в минулому році - я про неї не маю ніякої інформації - здається, це десь далеко від Анталії. Мені було зовсім не цікаво. Не інтересувався.
По Анталії останніми днями: - з"явилися оголошення на балконах (завжди вивішують на балконах жовтого кольору оголошення) про продаж квартир - навіть дивно, бо зникли зовсім на початку 2020 року - ажіотаж був. - всі оголошення з"явилися НЕ на нових будинках, а на будинках, яким років 10. - всі ці оголошення - від рієлторів - хочуть люди заробити - в Туреччині зазвичай ріелтори мають 6%. В деяких випадках спускається на 4, і навіть 3, але не менше. - ГОЛОВНЕ: після ажіотажу та падіння курсу ліри до 8,50 ціни в турецьких лірах пішли вверх. Але з певною інерційністю - і при курсі 8,50 ліри за долар можна було вдало щось купити. А тепер відбулося саме цікаве і саме неприємне для форумчан: турецка ліра укріпилася на курсі 7,36 (!!!) і ціни в турецьких лірах на нерухоміцсть так і залишилися. Вийшли на новий рівень. Тобто ціна в ДОЛАРАХ суттєво зросла. Це те, про що я весь час писав и радив: навіщо закопувати під грушею доляри, як можна було вдало прикупити собі - коханому, батькам - коханим, дітям - коханим - квартирку. Але панове слухали флудерів цієї гілки - подивіться - найбільш агресивно почали смітити саме прямо з 1 січня 2020 року. Прямо з 1 січня!!!! 2020 - і без перерви (!!!) ні на один день (!!!). Головна мета - всіх дезорієнтувати. Ось тут - поза конкуренцією.
P.S. Чекаємо звіт Інституту статистики Турецької республіки - буде 15 січня 2021 - про купівлю квартир іноземцями в грудні та за підсумками 2020 року. Попередня інформація: за кількістю купівлі нерухомості іноземцями Туреччина в 2020 році вийшла на друге місце в світі - після Нової Зеландії.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 січ, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Жахи - не жахи, а зробіть корисну для форумчан роботу - ви ж любите викладуати тут "відосіки" - вивчіть те питання та нам розкажіть. Це буде цікаво, чим там все закінчилося чи продовжується. Для початку дивимося: https://burjalbabas.com Моя думка: для форумчан це не цікаво. Дивимося мапу.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Поки пан Флайман знайде цікаві "відосіки" вичаємо - форум же фінансовий - соціально/фінансовий бік справи. ГОЛОВНЕ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, І ЧОМУ Я СКАЗАВ, ЩО ДЛЯ ФОРУМЧАН ТО НЕ ЦІКАВО: ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ПІВДОРОЗІ ВІД СТАМБУЛА ДО СТОЛИЦІ - АНКАРИ.
1. Перспективи фінансові. Проект почато в далекому 2011 (!!!) році. Проблеми почалися в 2014. Проблеми фінансові: не всі інвестори змогли вчасно виконати свої зобов"язання. НЕ ЗАБУДОВНИК, А ІНВЕСТОРИ. Зверніть на це увагу: в Україні - дзеркальна ситуація!!!! Рішення про банкрутство, винесене в 2018 році по відношенню до фірми, яка побудувала проект Burj Al Babas, який був проданий тільки арабським покупцям в районі Болу Мудурну і став відомий своєю архітектурною структурою, схожою на замок, було скасовано судом в листопаді 2019 року. Голова Sarot Group пан Мезер Ерделі сказав у 2019 році, що вони виплатили 50 відсотків своїх боргів під час суду і що вони завершать проєкт в 2021 році.
2. В рамках проекту, що включає 732 вілли, торгові центри, готелі і 2 конгрес-центру, будівництво якого почалося в районі Мудурну в 2011 році, 350 вілл замкового типу (50%) були продані клієнтам з (увага) Катару, Бахрейну, Кувейту, Дубаю і Саудівської Аравії.
3. Цікавим чи ні для українців буде місцевість, яка в Каталозі UNESCO - Cittaslow (Sakin Şehir). Точно, що ні.
4. Що панове там будуть робити? Взимку - погода як в Польщі - в січні мінус 10... мінус 11 морозу. Моря немає. До чудес природи та історичних міст - далеко. До Чорного моря - далеко, до Середземного моря - ще далі.
В хорошому смислі: "Квас та не про вас!"
Але питання цікаве - бо піднімає питання ДОЦІЛЬНОСТІ купівлі нерухомості в тому чи іншому місці.
Наприклад, купити без жодних документів недобудови на покинутих дачах під Києвом, які принесли в 2020 році +89% по гривні - доцільно, і всі форумчани саме так і зробили.
Наприклад, вкладати в 2009-2012 роках у віллу біля Фороса 400 000 нахом"ячених чесною працею в Україні - НЕ доцільно, бо власнику при спробі продати в 2015 році рієлтори сказали: "Не на тому острові побудували віллу" (цитата, яку почули мої приятелі та ледве ледве те збули за 280 000 доларів - і то тільки наприкінці 2020 року).
Наприклад, купити двушку або трьошку в Анталії - як зробили мої друзі (за три роки проживання тут допоміг купити двом друзям квартири) - доцільно, тому що: а) нова квартира "1+1", куплена в травні 2018 року за 54 000 доларів, легко зараз буде продана - але не продається власником - немає бажання та необхідності - любить себе та своїх дітей - гадаю, за 65 000 доларів. б) квартира, куплена у вересні 2019 року за 91 000 доларів ("2+1") може бути в ці дні продана за 110 000 доларів - було оголошення про продаж квартири такої ж на тому ж поверсі в тому ж будинку - я спеціально дзвонив - вже продано.
Ось Вам про доцільність... та про нерухомість...
P.S. Дякую airmax78 за реально цікаву тему на тему гілки. На київській гiлці завжди звертаю увагу на його повідомлення.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
flyman написав:акурту не сподобалося, бо це не про нерухомість в Анталії
і, нарешті, по темі, "купуємо для себе ..." кавалірка 27 м2 в Любині, Польща
Це тебе Франт спалив ))) Нездорову конкуренцію йому створюєш своїми кхавалірками (((
akurt подивися з інтересом. Тільки сьогодні - тому не варто говорити у минулому часі "не сподобалося". 1. Я спочатку подумав, що мова йде про мій улюблений Люблін, не про Любін - Люблін я знаю дуже добре - приблизно до 1999 року тримав там фірму. Тому було цікаво подивитися - не був в Любліні вже років з 10. Але виявилося невеличке містечко "Любін". Гадаю, НЕ сподобається НЕ мені - мені то давно НЕ цікаво - а більшості форумчан - це щось на гатунок Першотравенська або Червонограду. Але містечко гарне - як і всі в Польші. 2. ГАДАЮ, ДУЖЕ НЕ ВСІМ ФОРУМЧАНАМ СПОДАБАЮТЬСЯ АПАРТАМЕНТИ "0+1" ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 27 КВ. МЕТРІВ. Але це Польщя, і в Польщі то є нормальним. 3. Безкоштовний транспорт - дивуватися не мені - а тим, хто їздить в уражених туберкульозом Богданчиках. 4. Чудова пара, яка знайшла собі місце під сонцем. Без питань: здорові, роботящі та активні. Приємне враження. Люблю позитивних людей - мені "везе" зустрічати саме таких (крім цієї гілки). 5. Яким би не був добробут, але автівку собі купити не можуть - варто звернути увагу на те. Я не засуджую, вони так вирішили, але це - для роздумів. Не так вже й медом намазано. 6. Ціна квартири - самі сказали - в старому будинку - 1000 доларів квадрат і вище. Без питань. Нормальна ціна для села. Любін не має за польскими нормами статусу "місто". Це - gmina - село, по-нашому. Меншої адміністративної одиниці, ніж "[i]gmina" в Польщі не існує. [/i]Але киянам - багатьом - гадаю, сподобається саме таке.
Ну ось в мене такі враження. Я багато разів на цій гілці писав, що реально розглядав для себе питання купити квартиру саме в Польші - але не десь в такому селі - а в Кракові, Бєльскo-Бьяла, Люблін, Wisla... ПРИЙШОВ ДО ВИСНОВКУ, ШО НЕМАЄ СЕНСУ.
НУ А ФОРУМЧАНАМ ВИДНІШЕ, ЩО ОСОБИСТО ВОНИ БУДУТЬ РОБИТИ В ЛЮБІНІ. Площа 40 кв. км, населення - 80 000, аеропорту немає, електрички ходять тільки на Вроцлав та Пшемисль, одна - на Франкфурт. Міжміські автобуси з 6 січня 2021 майже не ходять (перевели на "недільний" тобто скороченний розклад). А взагалі хлопці молодці: все докладно, все знято інформативно і класно. В цілому інформативно і тому сподобалося. Раджу переглянути.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Ще кажуть, що Іспанія, про яку написано в "Трьох Заокнах Акурта", зараз вимерла та геть вся зараз засипана снігом. Причому страшним та небувалим. Аже тиждень тому написали, що у зв"язку з тим, що всі квартири, придбані іноземцями в Іспанії, закриті - то їх відкривають та заселяється безхатченки. За іспанськми законами, якщо я не помиляюся, неможливо виселити такого безхатченка. Пане Флаймане, можна скільки завгодно викладувати цікавих "відосіків".
Але є практика та власний досвід моїх приятелів:
Подія 1. Квартира в Іспанії куплена під час суворих подій 2014 року як "затишне містечко". Кияни. Це - Torrevieja. На морі. Послухали - тримаючи локшину на вухах - рієлторів про величезні прибутки від оренди. На практиці: за три роки прийшли до висновку, що грошей від оренди витачає ТІЛЬКИ на те, що, коли прїздять у куплену за 70 000 ойро прєлесть, на 2 (два) тижні на рік, то вистачає ТІЛЬКИ, щоби прожити ті 2 (два) тижні. Цифри точні. Зробили "хід конем": продали ту прєлєсть із ВТРАТОЮ грошей та купили за 75 000 ойро в Аліканте. Буцім-то там краще. На практиці: за три роки максимум, що мали: 1500 ойро прибутку. Одна тісяча п"ятьсот ойро. Головне: ПРО ВЛАСНИЙ ВІЗИТ У СВОЮ ПРЄЛЄСТЬ треба було попереджати керуючу компанію за 6 (шість) місяців. Вам те подобається? Якщо ні, то вдалі власники чудової квартири в Алікане з Вами погоджуються та припинили відвідувати власну квартиру в Аліканте в останні 2 (два) роки. Ці два роки вдало проводили де? В Хорватії. Із словами: дуже дорого, але дуже класно! Це Вам епізод один про Іспанію. Не з "відосіків". Беріть калькулятор та натискайте кнопочки: вкинуто в 2014 році 75 000 ойро. К.К.Д.=0, відвідати власну квартиру вже й не мріють.
Подія 2. Продається в 2016 році маєток в (назву міста в Україні видалено). З виручених 600 000 доларів купують: квартиру в передмісті Аліканте за 140 000 ойро. Гарна квартира. Дуже дуже маленька, але веранда аж 14 кв. м. Квартира така чудова, що за 3 роки були там аж 2 (два) рази. Другий раз із іншими моїми прителями. Жили за той візит в тій чудовій квартирі 3 (три) не жартую 3 (три) дні. Ще днів 5 мандрували разом із власниками прєлєсті за 140 000 дорогами Іспанії. Останній раз там були весною 2019 (дві тисячі дев"ятнадцятого) року. Повторюю: 3 (три) дні. На сьогодні приятелі-гості сказали, що вони же раз туди б не поїхали. Щасливі власники вже не знають, коли туди поїдуть. Іспанія закрита для українців.
Тому: тілки те, що написано мною вище: ДОЦІЛЬНІСТЬ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ. Правильний вибір місяця купівлі нерухомості. Особливо там, де НЕ можна та НЕ варто купувати. І ще: можна мріяти про квартиру на Марсі або на Мальдівах. У ві сні. Я не купував квартиру за "відосіками" та не радив іншим купувати квартиру за "відосіками". Просто нагадаю слова Булгакова, сказані Воландом - точно підходять до правильного вибору нерухомості за кордоном: "- Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой."
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ще кажуть, що Іспанія, про яку написано в "Трьох Заокнах Акурта", зараз вимерла та геть вся зараз засипана снігом. Причому страшним та небувалим. Аже тиждень тому написали, що у зв"язку з тим, що всі квартири, придбані іноземцями в Іспанії, закриті - то їх відкривають та заселяється безхатченки. За іспанськми законами, якщо я не помиляюся, неможливо виселити такого безхатченка. Пане Флаймане, можна скільки завгодно викладувати цікавих "відосіків".
Але є практика та власний досвід моїх приятелів:
Подія 1. Квартира в Іспанії куплена під час суворих подій 2014 року як "затишне містечко". Кияни. Це - Torrevieja. На морі. Послухали - тримаючи локшину на вухах - рієлторів про величезні прибутки від оренди. На практиці: за три роки прийшли до висновку, що грошей від оренди витачає ТІЛЬКИ на те, що, коли прїздять у куплену за 70 000 ойро прєлесть, на 2 (два) тижні на рік, то вистачає ТІЛЬКИ, щоби прожити ті 2 (два) тижні. Цифри точні. Зробили "хід конем": продали ту прєлєсть із ВТРАТОЮ грошей та купили за 75 000 ойро в Аліканте. Буцім-то там краще. На практиці: за три роки максимум, що мали: 1500 ойро прибутку. Одна тісяча п"ятьсот ойро. Головне: ПРО ВЛАСНИЙ ВІЗИТ У СВОЮ ПРЄЛЄСТЬ треба було попереджати керуючу компанію за 6 (шість) місяців. Вам те подобається? Якщо ні, то вдалі власники чудової квартири в Алікане з Вами погоджуються та припинили відвідувати власну квартиру в Аліканте в останні 2 (два) роки. Ці два роки вдало проводили де? В Хорватії. Із словами: дуже дорого, але дуже класно! Це Вам епізод один про Іспанію. Не з "відосіків". Беріть калькулятор та натискайте кнопочки: вкинуто в 2014 році 75 000 ойро. К.К.Д.=0, відвідати власну квартиру вже й не мріють.
Подія 2. Продається в 2016 році маєток в (назву міста в Україні видалено). З виручених 600 000 доларів купують: квартиру в передмісті Аліканте за 140 000 ойро. Гарна квартира. Дуже дуже маленька, але веранда аж 14 кв. м. Квартира така чудова, що за 3 роки були там аж 2 (два) рази. Другий раз із іншими моїми прителями. Жили за той візит в тій чудовій квартирі 3 (три) не жартую 3 (три) дні. Ще днів 5 мандрували разом із власниками прєлєсті за 140 000 дорогами Іспанії. Останній раз там були весною 2019 (дві тисячі дев"ятнадцятого) року. Повторюю: 3 (три) дні. На сьогодні приятелі-гості сказали, що вони же раз туди б не поїхали. Щасливі власники вже не знають, коли туди поїдуть. Іспанія закрита для українців.
Тому: тілки те, що написано мною вище: ДОЦІЛЬНІСТЬ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ. Правильний вибір місяця купівлі нерухомості. Особливо там, де НЕ можна та НЕ варто купувати. І ще: можна мріяти про квартиру на Марсі або на Мальдівах. У ві сні. Я не купував квартиру за "відосіками" та не радив іншим купувати квартиру за "відосіками". Просто нагадаю слова Булгакова, сказані Воландом - точно підходять до правильного вибору нерухомості за кордоном: "- Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой."
Що робити, якщо ваші знайомі лопухи купили дачу в Аліканте і не живуть. Чи вони думали, що це як літній будинок в кооперативі під Києвом: електричком з посвідчення пенсіонера туда в суботу, в неділю назад з огірками і помідорами.
На відео вище пара американців порівнювала покупку для себе в Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те, чому покупка житла для себе в Португалії на їх думку ліпше Іспанії.
flyman написав:На відео вище пара американців порівнювала покупку для себе в Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те, чому покупка житла для себе в Португалії на їх думку ліпше Іспанії.
Безумовно, корисна від Вас порада форумчанам. Гадаю, вони всі до Вас прислухаються. З 16 січня - всі як один - в Португалію (Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12727-B/2020, до 15 січня 2021 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений). Залишилося до 15 січня вибрати одну або відразу декілька опцій: - внесок в предмети мистецтва і культури - потрібно зробити безповоротний внесок вартістю в 250 тис. євро і більше; - внесок в науково-технічні дослідження - потрібно зробити безповоротний внесок вартістю в 350 тис. євро і більше; - придбання старої нерухомості - для цього потрібно купити будівлю віком від 30 років вартістю від 350 тис. євро і більше, яка потребує реставраційних робіт; - придбання нерухомості - для цього потрібно купити будівлю будь-якого типу і віку вартістю в 500 тис. євро; - внесок в свій бізнес - для цього потрібно створити 10 робочих місць на своєму підприємстві і вкласти в нього більше 500 тис. євро; - внесок в бізнес Португалії - для цього потрібно вкласти 500 тис. євро або більше в компанії малого чи середнього бізнесу; - внесок в економіку Португалії - потрібно придбати цінні папери або акції або відкрити рахунок на суму в 1 млн євро. Кожен вибере за смаком.
P.S. В суботу 16 січня дістатися до Лісабону можна всього за 171 долар Польськими авіалініями разом з WizzAir. Пересадка у Варшаві з такими обмеженнями: паспортний контроль при в"їзді до ЄС, рейс Варшава-Лісабон - внутрішній для ЄС, тому працює Режим тимчасового транзиту. ТРАНЗИТ територію Республіки Польща можуть здійснювати ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які: - є членами родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації; - мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти). Можна простіше - KLM - через Амстердам. Правда, за 286 доларів. Транзит в а/п Схіпхол (Амстердам) дозволяється для усіх категорій громадян. Вимога до транзитних пасажирів, у т.ч. громадян України, при посадці на авіарейс у пункті відправлення пред’явити аеропортовим службам країни вильоту викуплений авіаквиток з а/п «Схіпхол» (м. Амстердам) до кінцевого пункту призначення. Треба летіти. Не забути пройти в Борисполі через "Червоний коридор" - все ж таки валіза з 350 000 ойро...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.