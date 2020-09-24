Додано: Пон 11 січ, 2021 09:48

Ще кажуть, що Іспанія, про яку написано в "Трьох Заокнах Акурта", зараз вимерла та геть вся зараз засипана снігом. Причому страшним та небувалим.

Аже тиждень тому написали, що у зв"язку з тим, що всі квартири, придбані іноземцями в Іспанії, закриті - то їх відкривають та заселяється безхатченки.

За іспанськми законами, якщо я не помиляюся, неможливо виселити такого безхатченка.

Пане Флаймане, можна скільки завгодно викладувати цікавих "відосіків".



Але є практика та власний досвід моїх приятелів:



Подія 1. Квартира в Іспанії куплена під час суворих подій 2014 року як "затишне містечко". Кияни.

Це - Torrevieja. На морі. Послухали - тримаючи локшину на вухах - рієлторів про величезні прибутки від оренди. На практиці: за три роки прийшли до висновку, що грошей від оренди витачає ТІЛЬКИ на те, що, коли прїздять у куплену за 70 000 ойро прєлесть, на 2 (два) тижні на рік, то вистачає ТІЛЬКИ, щоби прожити ті 2 (два) тижні. Цифри точні.

Зробили "хід конем": продали ту прєлєсть із ВТРАТОЮ грошей та купили за 75 000 ойро в Аліканте. Буцім-то там краще. На практиці: за три роки максимум, що мали: 1500 ойро прибутку. Одна тісяча п"ятьсот ойро. Головне: ПРО ВЛАСНИЙ ВІЗИТ У СВОЮ ПРЄЛЄСТЬ треба було попереджати керуючу компанію за 6 (шість) місяців.

Вам те подобається?

Якщо ні, то вдалі власники чудової квартири в Алікане з Вами погоджуються та припинили відвідувати власну квартиру в Аліканте в останні 2 (два) роки. Ці два роки вдало проводили де? В Хорватії. Із словами: дуже дорого, але дуже класно!

Це Вам епізод один про Іспанію. Не з "відосіків".

Беріть калькулятор та натискайте кнопочки: вкинуто в 2014 році 75 000 ойро. К.К.Д.=0, відвідати власну квартиру вже й не мріють.



Подія 2. Продається в 2016 році маєток в (назву міста в Україні видалено). З виручених 600 000 доларів купують: квартиру в передмісті Аліканте за 140 000 ойро. Гарна квартира. Дуже дуже маленька, але веранда аж 14 кв. м. Квартира така чудова, що за 3 роки були там аж 2 (два) рази. Другий раз із іншими моїми прителями. Жили за той візит в тій чудовій квартирі 3 (три) не жартую 3 (три) дні. Ще днів 5 мандрували разом із власниками прєлєсті за 140 000 дорогами Іспанії.

Останній раз там були весною 2019 (дві тисячі дев"ятнадцятого) року. Повторюю: 3 (три) дні.

На сьогодні приятелі-гості сказали, що вони же раз туди б не поїхали.

Щасливі власники вже не знають, коли туди поїдуть.

Іспанія закрита для українців.



Тому: тілки те, що написано мною вище: ДОЦІЛЬНІСТЬ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ.

Правильний вибір місяця купівлі нерухомості.

Особливо там, де НЕ можна та НЕ варто купувати.

І ще: можна мріяти про квартиру на Марсі або на Мальдівах.

У ві сні.

Я не купував квартиру за "відосіками" та не радив іншим купувати квартиру за "відосіками".

Просто нагадаю слова Булгакова, сказані Воландом - точно підходять до правильного вибору нерухомості за кордоном:

"- Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой."

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.