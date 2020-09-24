akurt написав:
Безумовно, корисна від Вас порада форумчанам.
Гадаю, вони всі до Вас прислухаються.
З 16 січня - всі як один - в Португалію (Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12727-B/2020, до 15 січня 2021 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений).
Залишилося до 15 січня вибрати одну або відразу декілька опцій:
- внесок в предмети мистецтва і культури - потрібно зробити безповоротний внесок вартістю в 250 тис. євро і більше;
- внесок в науково-технічні дослідження - потрібно зробити безповоротний внесок вартістю в 350 тис. євро і більше;
- придбання старої нерухомості - для цього потрібно купити будівлю віком від 30 років вартістю від 350 тис. євро і більше, яка потребує реставраційних робіт;
- придбання нерухомості - для цього потрібно купити будівлю будь-якого типу і віку вартістю в 500 тис. євро;
- внесок в свій бізнес - для цього потрібно створити 10 робочих місць на своєму підприємстві і вкласти в нього більше 500 тис. євро;
- внесок в бізнес Португалії - для цього потрібно вкласти 500 тис. євро або більше в компанії малого чи середнього бізнесу;
- внесок в економіку Португалії - потрібно придбати цінні папери або акції або відкрити рахунок на суму в 1 млн євро.
Кожен вибере за смаком.
P.S. В суботу 16 січня дістатися до Лісабону можна всього за 171 долар Польськими авіалініями разом з WizzAir.
Пересадка у Варшаві з такими обмеженнями: паспортний контроль при в"їзді до ЄС, рейс Варшава-Лісабон - внутрішній для ЄС, тому працює Режим тимчасового транзиту. ТРАНЗИТ територію Республіки Польща можуть здійснювати ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які:
- є членами родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;
- мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти).
Можна простіше - KLM - через Амстердам. Правда, за 286 доларів. Транзит в а/п Схіпхол (Амстердам) дозволяється для усіх категорій громадян. Вимога до транзитних пасажирів, у т.ч. громадян України, при посадці на авіарейс у пункті відправлення пред’явити аеропортовим службам країни вильоту викуплений авіаквиток з а/п «Схіпхол» (м. Амстердам) до кінцевого пункту призначення.
Треба летіти. Не забути пройти в Борисполі через "Червоний коридор" - все ж таки валіза з 350 000 ойро...
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
Ніщеброди-пенсіонери (в тому числі РФ теж) задовільняються халупами в Анталії за 17 000 USD ( з переплануванням за 10 000 USD, при бажанні і грошах) і щасливі, що укатили з $раної (UK)Рашки в країну дешевих йогуртів і можуть насолоджуватися сібасом з пенсії + оренди квартирам понаїхам на просторах СНГ та вести блоги про "хвайний турецький берег" з +21С в грудні.