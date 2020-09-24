akurt написав:

flyman написав: На відео вище пара американців порівнювала покупку для себе в Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те, чому покупка житла для себе в Португалії на їх думку ліпше Іспанії. На відео вищепорівнювалав Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те,в Португалії на їх думку ліпше Іспанії.

безповоротний

безповоротний

віком від 30 років

яка потребує реставраційних робіт

створити 10 робочих місць

потрібно вкласти

Безумовно, корисна від Вас порада форумчанам.Гадаю, вони всі до Вас прислухаються.З 16 січня - всі як один - в Португалію (Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12727-B/2020, до 15 січня 2021 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений).Залишилося до 15 січня вибрати одну або відразу декілька опцій:- внесок в предмети мистецтва і культури - потрібно зробитивнесок вартістю в 250 тис. євро і більше;- внесок в науково-технічні дослідження - потрібно зробитивнесок вартістю в 350 тис. євро і більше;- придбання- для цього потрібно купити будівлювартістю від 350 тис. євро і більше,- придбання нерухомості - для цього потрібно купити будівлю будь-якого типу і віку вартістю в 500 тис. євро;- внесок в свій бізнес - для цього потрібнона своєму підприємстві і вкласти в нього більше 500 тис. євро;- внесок в бізнес Португалії - для цього500 тис. євро або більше в компанії малого чи середнього бізнесу;- внесок в економіку Португалії - потрібно придбати цінні папери або акції або відкрити рахунок на суму в 1 млн євро.Кожен вибере за смаком.В суботу 16 січня дістатися до Лісабону можна всього за 171 долар Польськими авіалініями разом з WizzAir.Пересадка у Варшаві з такими обмеженнями: паспортний контроль при в"їзді до ЄС, рейс Варшава-Лісабон - внутрішній для ЄС, тому працює Режим тимчасового транзиту. ТРАНЗИТ територію Республіки Польща можуть здійснювати ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які:- є членами родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;- мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти).Можна простіше - KLM - через Амстердам. Правда, за 286 доларів. Транзит в а/п Схіпхол (Амстердам) дозволяється для усіх категорій громадян. Вимога до транзитних пасажирів, у т.ч. громадян України, при посадці на авіарейс у пункті відправлення пред’явити аеропортовим службам країни вильоту викуплений авіаквиток з а/п «Схіпхол» (м. Амстердам) до кінцевого пункту призначення.Треба летіти. Не забути пройти в Борисполі через "Червоний коридор" - все ж таки валіза з 350 000 ойро...