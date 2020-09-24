Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06

Ми всі помітили, жо ви живете в вакуумі під назвою "ютюбе" і звідти харчуєется знаннями.

Це - пимилка.

Наприклад, особисто я НІКОЛИ не двилюся вставлені вами відосіки - подивився тільки один - про Польщу, бо для мене - як рідна. (Забуваю вже правда, мову).



По абзацу 3 вашого попреднього тексту: а) ви помиляєтеся. б) берете не типовий одиничний приклад.



Я спілкуюся з нашими тут людьми, якім до пенсії - як до Києва рачки, бо їм десь по 40 років. Деяким менше. Всі працюють віддалено - у відміну не скажу - кого. І про пенсію і не думають, і не сподіваютсья. Жити треба зараз і сьогоні.



Вам в пам"ять дуже врізалася росіянка, яка купила квартиру за 17 000 доларів та винкула времонт 10 000 доларів (при цььому в розмові с ама сказала, що її - мабуть - одурили.



Приклад НЕ типовий.

Крім нього всі6 кого я зхнаю: а) купили собі житло; б) орендуютьс обі житло, здаючи свох в Києві, мають на цьому профіт такий же, як віддають а чудоаві квартири в АнталіЇ.



До речі: не маю часу - чудова погода, я вже в спортивному одязі - в мене пробіжка по гумових доріжках вздовж Середземного моря.

Помилки не виправляв, бо вже немає часу... Вибігаю...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.