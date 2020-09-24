|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:27
akurt написав: flyman написав:
На відео вище пара американців
порівнювала покупку для себе
в Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те, чому покупка житла для себе
в Португалії на їх думку ліпше Іспанії.
Безумовно, корисна від Вас порада форумчанам.
Гадаю, вони всі до Вас прислухаються.
З 16 січня - всі як один - в Португалію (Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12727-B/2020, до 15 січня 2021 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений
).
Залишилося до 15 січня вибрати одну або відразу декілька опцій:
- внесок в предмети мистецтва і культури - потрібно зробити безповоротний
внесок вартістю в 250 тис. євро і більше;
- внесок в науково-технічні дослідження - потрібно зробити безповоротний
внесок вартістю в 350 тис. євро і більше;
- придбання старої нерухомості
- для цього потрібно купити будівлю віком від 30 років
вартістю від 350 тис. євро і більше, яка потребує реставраційних робіт
;
- придбання нерухомості - для цього потрібно купити будівлю будь-якого типу і віку вартістю в 500 тис. євро;
- внесок в свій бізнес - для цього потрібно створити 10 робочих місць
на своєму підприємстві і вкласти в нього більше 500 тис. євро;
- внесок в бізнес Португалії - для цього потрібно вкласти
500 тис. євро або більше в компанії малого чи середнього бізнесу;
- внесок в економіку Португалії - потрібно придбати цінні папери або акції або відкрити рахунок на суму в 1 млн євро.
Кожен вибере за смаком.P.S.
В суботу 16 січня дістатися до Лісабону можна всього за 171 долар Польськими авіалініями разом з WizzAir.
Пересадка у Варшаві з такими обмеженнями: паспортний контроль при в"їзді до ЄС, рейс Варшава-Лісабон - внутрішній для ЄС, тому працює Режим тимчасового транзиту. ТРАНЗИТ територію Республіки Польща можуть здійснювати ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які:
- є членами родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;
- мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти).
Можна простіше - KLM - через Амстердам. Правда, за 286 доларів. Транзит в а/п Схіпхол (Амстердам) дозволяється для усіх категорій громадян. Вимога до транзитних пасажирів, у т.ч. громадян України, при посадці на авіарейс у пункті відправлення пред’явити аеропортовим службам країни вильоту викуплений авіаквиток з а/п «Схіпхол» (м. Амстердам) до кінцевого пункту призначення.
Треба летіти. Не забути пройти в Борисполі через "Червоний коридор
" - все ж таки валіза з 350 000 ойро...
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
Ніщеброди-пенсіонери (в тому числі РФ теж) задовільняються халупами в Анталії за 17 000 USD ( з переплануванням за 10 000 USD, при бажанні і грошах) і щасливі, що укатили з $раної (UK)Рашки в країну дешевих йогуртів і можуть насолоджуватися сібасом з пенсії + оренди квартирам понаїхам на просторах СНГ та вести блоги про "хвайний турецький берег" з +21С в грудні.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 23012
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:22
flyman написав:
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
.
Мені подобаються тільки 2 абзаци.Перший:
маєте раціо про те, що наші люде, заробивши грошенята в США, які працюють навіть у центральних офісах Майкрософта, які заробили ЗНАЧНО більше, ніж мільойн доларів, тому що наші люди працюють не тільки за 80 000 на рік, а й за 400 000 на рік.
І ось вони дійсно думають, що варто переїхати не обов"язково зовсім пенсіонером - а навпаки, коли тобі років 40 - десь в Європу - більш "м"яку" та з меншою кількістю певних обмежень.
Залишилося мале: заробити гроші - хоча б мільйон на мати громадянство США.
Все - дрібнички. Під силу кожному з форумчан.Другий:
говорить про те, що Ви зовсім не розбираєтеся в правилах перевезення готівкової та пересилання безготівкової валюти.
Це не недолік - не можна знати про те, чим не володієш та не користуєшся.
Крім того, в Португалії спитають ОБОВ"ЯЗКОВО - одна з умов "Золотої візи" - "откуда дровишки
".
Відповідь "из лесу, вестимо
" - не проходить.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 11 січ, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5306
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47
akurt написав: flyman написав:
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
.
Мені подобаються тільки 2 абзаци.Перший:
маєте раціо про те, що наші люде, заробивши грошенята в США, які працюють навіть у центральних офісах Майкрософта, які заробили ЗНАЧНО більше, ніж мільойн доларів, тому що наші люди працюють не тільки за 80 000 на рік, а й за 400 000 на рік.
І ось вони дійсно думають, що варто переїхати не обов"язково зовсім пенсіонером - а навпаки, коли тобі років 40 - десь в Европу - більш "м"яку" та з меншою кількістю певних обмежень.
Залишилося мале : заробити гроші - хоча б мільйон на мати громадянство США.
Все - дрібнички. Під силу кожному з форумчан.Другий:
говорить про те, що Ви зовсім не розбираєтеся в правилах перевезення готівкової та пересилання безготівкової валюти.
Це не недолік - не можна знати про те, чим не володієш та не користуєшся.
Крім того, в Португалії спитають ОБОВ"ЯЗКОВО - одна з умов "Золотої візи" - "откуда дровишки
".
Відповідь "из лесу, вестимо
" - не проходить.
не з лісу, а з ютуба, або з Америки,
а для чого громадянство США, щоб потім платити податки з б-якої точки планети?
люди з США,навпаки, його думають як позбутися.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 23012
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06
Ми всі помітили, жо ви живете в вакуумі під назвою "ютюбе" і звідти харчуєется знаннями.
Це - пимилка.
Наприклад, особисто я НІКОЛИ не двилюся вставлені вами відосіки - подивився тільки один - про Польщу, бо для мене - як рідна. (Забуваю вже правда, мову).
По абзацу 3 вашого попреднього тексту: а) ви помиляєтеся. б) берете не типовий одиничний приклад.
Я спілкуюся з нашими тут людьми, якім до пенсії - як до Києва рачки, бо їм десь по 40 років. Деяким менше. Всі працюють віддалено - у відміну не скажу - кого. І про пенсію і не думають, і не сподіваютсья. Жити треба зараз і сьогоні.
Вам в пам"ять дуже врізалася росіянка, яка купила квартиру за 17 000 доларів та винкула времонт 10 000 доларів (при цььому в розмові с ама сказала, що її - мабуть - одурили.
Приклад НЕ типовий.
Крім нього всі6 кого я зхнаю: а) купили собі житло; б) орендуютьс обі житло, здаючи свох в Києві, мають на цьому профіт такий же, як віддають а чудоаві квартири в АнталіЇ.
До речі: не маю часу - чудова погода, я вже в спортивному одязі - в мене пробіжка по гумових доріжках вздовж Середземного моря.
Помилки не виправляв, бо вже немає часу... Вибігаю...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5306
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1403
|186968
|
|
|6237
|744361
|
Нед 10 січ, 2021 14:26
jump
|
|149
|9152
|
|