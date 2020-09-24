Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06

Ми всі помітили, жо Ви живете в вакуумі під назвою "ютюбе" і звідти харчуєется знаннями.

Це - пимилка.

Наприклад, особисто я НІКОЛИ не двилюся вставлені вами "відосіки" - подивився тільки один - про Польщу, бо для мене - як рідна. (Забуваю вже правда, мову).



По абзацу 3 вашого попреднього тексту: а) ви помиляєтеся. б) берете не типовий одиничний приклад.



Я спілкуюся з нашими тут людьми, яким до пенсії - як до Києва рачки, бо їм десь по 40 років. Деяким менше. Всі працюють віддалено - у відміну не скажу - кого. І про пенсію і не думають, і не сподіваютсья. Жити треба зараз і сьогоні.



Вам в пам"ять дуже врізалася росіянка, яка купила квартиру за 17 000 доларів та вкинула в перепланування и в ремонт 10 000 доларів.

Це її вибір, мабуть молодець - бо зробила то ВЧАСНО - вже за 17 000 не купила б...



Приклад НЕ типовий.

Крім нього всі кого я знаю: а) купили собі житло; б) орендують собі житло, здаючи своє в Києві, мають на цьому профіт такий же, як віддають а чудові орендовані квартири в АнталіЇ.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 січ, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.