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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:27
akurt написав: flyman написав:
На відео вище пара американців
порівнювала покупку для себе
в Іспанії та Португалії і вибрала Португалію, не Іспанію. І будуть жити в Португалії, та отримувати Золоту Візу в Португалії. І ціле відео про те, чому покупка житла для себе
в Португалії на їх думку ліпше Іспанії.
Безумовно, корисна від Вас порада форумчанам.
Гадаю, вони всі до Вас прислухаються.
З 16 січня - всі як один - в Португалію (Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12727-B/2020, до 15 січня 2021 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений
).
Залишилося до 15 січня вибрати одну або відразу декілька опцій:
- внесок в предмети мистецтва і культури - потрібно зробити безповоротний
внесок вартістю в 250 тис. євро і більше;
- внесок в науково-технічні дослідження - потрібно зробити безповоротний
внесок вартістю в 350 тис. євро і більше;
- придбання старої нерухомості
- для цього потрібно купити будівлю віком від 30 років
вартістю від 350 тис. євро і більше, яка потребує реставраційних робіт
;
- придбання нерухомості - для цього потрібно купити будівлю будь-якого типу і віку вартістю в 500 тис. євро;
- внесок в свій бізнес - для цього потрібно створити 10 робочих місць
на своєму підприємстві і вкласти в нього більше 500 тис. євро;
- внесок в бізнес Португалії - для цього потрібно вкласти
500 тис. євро або більше в компанії малого чи середнього бізнесу;
- внесок в економіку Португалії - потрібно придбати цінні папери або акції або відкрити рахунок на суму в 1 млн євро.
Кожен вибере за смаком.P.S.
В суботу 16 січня дістатися до Лісабону можна всього за 171 долар Польськими авіалініями разом з WizzAir.
Пересадка у Варшаві з такими обмеженнями: паспортний контроль при в"їзді до ЄС, рейс Варшава-Лісабон - внутрішній для ЄС, тому працює Режим тимчасового транзиту. ТРАНЗИТ територію Республіки Польща можуть здійснювати ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які:
- є членами родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;
- мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти).
Можна простіше - KLM - через Амстердам. Правда, за 286 доларів. Транзит в а/п Схіпхол (Амстердам) дозволяється для усіх категорій громадян. Вимога до транзитних пасажирів, у т.ч. громадян України, при посадці на авіарейс у пункті відправлення пред’явити аеропортовим службам країни вильоту викуплений авіаквиток з а/п «Схіпхол» (м. Амстердам) до кінцевого пункту призначення.
Треба летіти. Не забути пройти в Борисполі через "Червоний коридор
" - все ж таки валіза з 350 000 ойро...
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
Ніщеброди-пенсіонери (в тому числі РФ теж) задовільняються халупами в Анталії за 17 000 USD ( з переплануванням за 10 000 USD, при бажанні і грошах) і щасливі, що укатили з $раної (UK)Рашки в країну дешевих йогуртів і можуть насолоджуватися сібасом з пенсії + оренди квартирам понаїхам на просторах СНГ та вести блоги про "хвайний турецький берег" з +21С в грудні.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:22
flyman написав:
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
.
Мені подобаються тільки 2 абзаци.Перший:
маєте раціо про те, що наші люде, заробивши грошенята в США, які працюють навіть у центральних офісах Майкрософта, які заробили ЗНАЧНО більше, ніж мільойн доларів, тому що наші люди працюють не тільки за 80 000 на рік, а й за 400 000 на рік.
І ось вони дійсно думають, що варто переїхати не обов"язково зовсім пенсіонером - а навпаки, коли тобі років 40 - десь в Європу - більш "м"яку" та з меншою кількістю певних обмежень.
Залишилося мале: заробити гроші - хоча б мільйон на мати громадянство США.
Все - дрібнички. Під силу кожному з форумчан.Другий:
говорить про те, що Ви зовсім не розбираєтеся в правилах перевезення готівкової та пересилання безготівкової валюти.
Це не недолік - не можна знати про те, чим не володієш та не користуєшся.
Крім того, в Португалії спитають ОБОВ"ЯЗКОВО - одна з умов "Золотої візи" - "откуда дровишки
".
Відповідь "из лесу, вестимо
" - не проходить.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 11 січ, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47
akurt написав: flyman написав:
Супер!
Розмова ж про "пенсіонерів по богатству", які на ютубі накрутили роликів на лімон баксів і тепер думають, де б це жити в цивілазії і платити менше податків, а не дяді Сему та продовжувати знімкувати відево та рубати капусту.
Валіз ойро не треба. Тре тіко відкрити рахунок куди будуть капати ойробакси з адсенсе та партньорок.
.
Мені подобаються тільки 2 абзаци.Перший:
маєте раціо про те, що наші люде, заробивши грошенята в США, які працюють навіть у центральних офісах Майкрософта, які заробили ЗНАЧНО більше, ніж мільойн доларів, тому що наші люди працюють не тільки за 80 000 на рік, а й за 400 000 на рік.
І ось вони дійсно думають, що варто переїхати не обов"язково зовсім пенсіонером - а навпаки, коли тобі років 40 - десь в Европу - більш "м"яку" та з меншою кількістю певних обмежень.
Залишилося мале : заробити гроші - хоча б мільйон на мати громадянство США.
Все - дрібнички. Під силу кожному з форумчан.Другий:
говорить про те, що Ви зовсім не розбираєтеся в правилах перевезення готівкової та пересилання безготівкової валюти.
Це не недолік - не можна знати про те, чим не володієш та не користуєшся.
Крім того, в Португалії спитають ОБОВ"ЯЗКОВО - одна з умов "Золотої візи" - "откуда дровишки
".
Відповідь "из лесу, вестимо
" - не проходить.
не з лісу, а з ютуба, або з Америки,
а для чого громадянство США, щоб потім платити податки з б-якої точки планети?
люди з США,навпаки, його думають як позбутися.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06
Ми всі помітили, жо Ви живете в вакуумі під назвою "ютюбе" і звідти харчуєется знаннями.
Це - пимилка.
Наприклад, особисто я НІКОЛИ не двилюся вставлені вами "відосіки" - подивився тільки один - про Польщу, бо для мене - як рідна. (Забуваю вже правда, мову).
По абзацу 3 вашого попреднього тексту: а) ви помиляєтеся. б) берете не типовий одиничний приклад.
Я спілкуюся з нашими тут людьми, яким до пенсії - як до Києва рачки, бо їм десь по 40 років. Деяким менше. Всі працюють віддалено - у відміну не скажу - кого. І про пенсію і не думають, і не сподіваютсья. Жити треба зараз і сьогоні.
Вам в пам"ять дуже врізалася росіянка, яка купила квартиру за 17 000 доларів та вкинула в перепланування и в ремонт 10 000 доларів.
Це її вибір, мабуть молодець - бо зробила то ВЧАСНО - вже за 17 000 не купила б...
Приклад НЕ типовий.
Крім нього всі кого я знаю: а) купили собі житло; б) орендують собі житло, здаючи своє в Києві, мають на цьому профіт такий же, як віддають а чудові орендовані квартири в АнталіЇ.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 11 січ, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:29
akurt написав:
Ми всі помітили, жо ви живете в вакуумі під назвою "ютюбе" і звідти харчуєется знаннями.
Це - пимилка.
Наприклад, особисто я НІКОЛИ не двилюся вставлені вами відосіки - подивився тільки один - про Польщу, бо для мене - як рідна. (Забуваю вже правда, мову).
По абзацу 3 вашого попреднього тексту: а) ви помиляєтеся. б) берете не типовий одиничний приклад.
Я спілкуюся з нашими тут людьми, якім до пенсії - як до Києва рачки, бо їм десь по 40 років. Деяким менше. Всі працюють віддалено - у відміну не скажу - кого. І про пенсію і не думають, і не сподіваютсья. Жити треба зараз і сьогоні.
Вам в пам"ять дуже врізалася росіянка, яка купила квартиру за 17 000 доларів та винкула времонт 10 000 доларів (при цььому в розмові с ама сказала, що її - мабуть - одурили.
Приклад НЕ типовий.
Крім нього всі6 кого я зхнаю: а) купили собі житло; б) орендуютьс обі житло, здаючи свох в Києві, мають на цьому профіт такий же, як віддають а чудоаві квартири в АнталіЇ.
До речі: не маю часу - чудова погода, я вже в спортивному одязі - в мене пробіжка по гумових доріжках вздовж Середземного моря.
Помилки не виправляв, бо вже немає часу... Вибігаю...
пан акурт неуважний або навмисне, або по іншій причині.
Мова була про "пенсію про богатству",
друге був приклад заробляти не на перегляді ютубчиків (тут Долярчик гуру), а на афільованих посиланнях і рекламі,
по третє я не закликаю, а показую інші варіанти, крім Анталії.
Але якщо в тебе пенсія по старості, і капає з оренди в Дніпрі/Львові на карту ПБ, і ще трохи є від продажу "прихватизованої" львівської землі для покупки 1+1 в Туреччині, то Анталія саме то для пенса (пари пенсів).
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53
flyman написав:
я не закликаю, а показую інші варіанти, крім Анталії.
Це добре й по темі
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:47
flyman написав:
Але якщо в тебе пенсія по старості, і капає з оренди в Дніпрі/Львові на карту ПБ, і ще трохи є від продажу "прихватизованої" львівської землі для покупки 1+1 в Туреччині, то Анталія саме то для пенса (пари пенсів).
Цікаво, ким Ви себе вважаєте, коли пишете отаку дурню, замішану на вигадках?Я не винний в тому, що у Вас на вистачило кеби правильно та вдало працювати.
Якщо говорити про Вашу біду, то біда в тому, що Ви вважаєте себе самим вумним. Не розумним, а саме вумним і не слухаєте корисних порад і на цій гілці, і на київській.
І кожного дня робите і робите чергові життєві помилки.
Наприклад, спеціально для Вас:
- рік 2014 - племінник - "Золота медаль" в школі - подає документи відразу в 5 університетів України. Я як дядя ледве вмовив
на Computer science.
Пішов, причому на "бюджет".
- грудень 2018 - закінчив магістратуру (платну вже) - ледве-ледве - бо вже не міг дивитися на старих - вибачайте пердунів, які нічого не кебали в Computer science
, бо розказували магістрантам те, що вивчили в 1982 або в 1992 роках. А він вже працював сам - студент - з зарплатнею у 800 доларів.
- закінчив - рік пропрацював - планове підвищення зарплати вже з 1000 до 1400 доларів на місяць.
- переманили в іншу фірму наприкінці 2020 на 2000 доларів на місяць.
- вже тримає курс на (видалено
).
Що Ви робили в цей час? З жовтня 2019 - безробітний. Єдине, чому навчилися - писати оту маячню, що написали вище.Витріть і не позорьтеся.Бо в цілому цілий день були від Вас досить розумні речі і навіть цікаві.
І нехай ваші поради про Португалію або про США з "відосіків" нікому з форумчан ніяк не пригодяться, але все ж - за темою гілки...
Тому: не позорьте самі себе.
А я видалю цей текст. Збережете своє renommée
...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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