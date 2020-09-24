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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 904905906907 Додано: Вів 12 січ, 2021 10:07 К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе.

1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США.

И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро.

Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС.

Так что, господин Понаехал - "мимо"!



2. Второй раз также мимо. Я лично ввозлил в США достаточно большие суммы НАЛИЧНЫМИ.

Процедура действительно простая:

а) нужно в Украине пойти на "Красный коридор" и задекларировать валюту. Для этого нужно иметь правильные честные и легальные документы.

б) при заполнении таможенной декларации при въезде в США - раньше ее выдавали прямо в самолете - на обороте нужно указать, везете ли вы сумму больше 10 000 долларов и если везете, то указать какую именно.

Далее вы беседуете с миграционным офицером он смотрит вашу декларацию и задает вопрос "Нет ли ошибки в цифре с многими нулями?" - Ошибки нет. Далее вопрос: "А зачем такая большая сумма наличными ?" (В США редко кто имеет с тобой наличными более 50 долларов, а уж о 100 долларах и говорить нечего). Я ответил "на дурака" - "Путешествие в Лас Вегас". Офицер ухмыльнулся, занес себе в компьютер эти слова и эту цифру, и поставил в паспорт штамп въезда.

Так что господин Понаехал - второй раз мимо!



Я вообще балдею от "умных ценных советов и мнений". В большинстве случаев пишут и советуют то, что написано на заборе.

На сегодня я - клиент Bank of America. И имею используемые мною счета как севинг, так и кредит с хорошим кредитным лимитом.

Так что парни, как говорил Жванецкий "тщательнее надо быть, тщаетельнее..."

Постарайтесь быть тщательнее.

А то прогуляете/протратите/потеряете без толку все свои деньги. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2022 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33 San написав: Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду, а если в Испании, то под аренду, а не для себя. Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате Вот интересный подход: если в Турции,а если в Испании,Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате



Вы ошибаетесь. И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку.

Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день"

Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте. История третьего будет ниже. Историю про четвертого оставлю на потом. Но все очень плохо, и особенно в четвертом случает - еще и ОЧЕНЬ затратно.



1. Я к Испании приглядывался давно - а Вы вот вообще не приглядывались и потому пишу про опыт реальный, а не про "видосики" из интернета. И опыт и с выдержкой в 15 лет, и опыт сегодняшнего дня, когда в Испанию Вы НИКАК не попадете.



2. Вопрос этот про Испанию - изучал и изучаю и сегодня - ибо влипли конкретно - с помощью своих друзей.

Для Вас San - делюсь только для того, чтобы Вы и не Вы не попали в засаду.

Вот Вы вопрос НЕ изучали, а я ИЗУЧАЛ.



3. История с Испанией началась - кажется - в 2005 году.

Тогда была такая рекламная фишка для тех, кто думал, куда пристроить бабло: "Купите кусочек Испании"

Выглядело это ПРИМЕРНО так: нужно было выкупить 1/12 часть квартиры.

Ориентир цены уже не помню, но кажется что-то типа 6 000 евро.

За это вы получали право распоряжаться в Испании чудесной квартирой! Супер! Бомба!

Правда - дьявол как всегда кроется в деталях - с оговоркой: этим правом Вы могли воспользоваться 1 месяц из 12-ти в году.

Эйфория была гигантская: оформили визу, сели на авто в Киеве, проехали всю Европу (!!!) и попали в испанский рай.

San! Завидуйте! Я даже предлагаю Вам считать меня дураком.

Честно слово!



4. Только вот ведь какая штука: на второй год оказалось, что 12 человек выкупили по 1/12 квартиры и создалась очередь из счастливцев. Моим приятелям начали предлагать - коллективное же вложение - те месяцы, которые им ну НИКАК не подходили. Там получалось так, что жена работает на хорошей должности и имеет только отпуск. А муж скажем так ФОП - и может всегда. Совместными усилиями 11 совладельцев даже проголосовали за то, чтобы мои приятели отдыхали на берегу Средиземного моря в чудесном декабре. Но не в июле. Для Вас это видимо ерунда - отдых в своей прелести в декабре, а вот моим приятелям этот первый звоночек перестал нравиться.



5. На третий год они предложили ЛЮБЫМ приятелям за не очень большую мзду как компенсация - поехать самим в солнечную Испанию. При этом поездка оценивалась по затратим примерно в 3000 евро. ЭТА СУММА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ И ЗАТРАТЫ?КОМПЕНСАЦИЮ СЧАСТЛИВОГО СОВЛАДЕЛЬЦА.

San! Вы не поверите, но из многочисленных друзей НИ ОДИН не пожелал отдать 3000 евро за рисковое путешествие в Испанию, ибо за 360 долларов с человека все легко попадали в чудесный и гораздо лучше Египет .

San! Я не знаю, умеете ли вы считать свои деньги , но люди умеют считать.



6. Еще на следующий год - такая поездка - в чудесную прелесть в Испанию - предлагалась уже бесплатно то есть даром (без частичной компенсации цены прелести - кроме личных понятно транспортных расходов).

Эйфория прошла. И никто никто никто никто (!!!) из всех (!!!) приятелей моего приятеля - и мне предлагали - не согласился.



На сегодня мой приятель забыл уже про 1/12 часть своей квартиры и своих средства. И даже уже не вспоминает. Вообще. Причем, "вообще" от слова "вообще".

Как видите, мои мнения основаны на реальных случаях моих ближайших друзей.

И -зная это - я бы никогда не рассказывал, как прекрасно ходить вдоль моря в Испании.

Кто-то другой, пожалуйста...



San! А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января - Португалию. 350 000 евро - сказали люди это легко - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват. Проблема будет решена.

В самом деле, зачем же за 42 (сорок два) доллара США покупать авиабилет из Запорожья в Анталию на март скажем месяц туда и обратно и БЕЗ проблем попадать в Анталию? Этого не нужно.

Тем более, поздно: люди уже ВЫКУПИЛИ и сейчас авиабилеты уже по 100 долларов одну сторону.

Легких проверенных проторенных путей искать не нужно.

"И вечный бой! Покой нам только снится!" (А.Блок). И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку.Особенно вот это: ", как там пречудесно ходить на море каждый день"Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте. История третьего будет ниже. Историю про четвертого оставлю на потом. Но все очень плохо, и особенно в четвертом случает -1. Я к Испании приглядывался давно - аи потому пишу про опыт реальный, а не про "видосики" из интернета. И опыт и с выдержкой в 15 лет, и опыт сегодняшнего дня, когда в Испанию Вы НИКАК не попадете.2. Вопрос этот про Испанию - изучал и изучаю и сегодня - ибо влипли конкретно - с помощью своих друзей.Для Вас- делюсь только для того, чтобыВот Вы вопрос НЕ изучали, а я ИЗУЧАЛ.3. История с Испанией началась - кажется - в 2005 году.Тогда была такая рекламная фишка для тех, кто думал, куда пристроить бабло:Выглядело это ПРИМЕРНО так: нужно было выкупить 1/12 часть квартиры.Ориентир цены уже не помню, но кажется что-то типа 6 000 евро.За это вы получали право распоряжаться в Испании чудесной квартирой! Супер! Бомба!Правда -- с оговоркой: этим правом Вы могли воспользоваться 1 месяц из 12-ти в году.Эйфория была гигантская: оформили визу, сели на авто в Киеве, проехали всю Европу (!!!) и попали в испанский рай.Завидуйте! Я даже предлагаю Вам считать меня дураком.Честно слово!4. Только вот ведь какая штука: на второй год оказалось, что 12 человек выкупили по 1/12 квартиры иМоим приятелям начали предлагать - коллективное же вложение - те месяцы, которые им ну НИКАК не подходили. Там получалось так, что жена работает на хорошей должности и имеет только отпуск. А муж скажем так ФОП - и может всегда. Совместными усилиями 11 совладельцев даже проголосовали за то, чтобы мои приятели отдыхали на берегу Средиземного моря в чудесном декабре. Но не в июле. Для Вас это видимо ерунда - отдых в своей прелести в декабре, а вот моим приятелям этот первый звоночек перестал нравиться.5. На третий год они предложили ЛЮБЫМ приятелям за не очень большую мзду как компенсация -При этом поездка оценивалась по затратим примерно в 3000 евро. ЭТА СУММА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ И ЗАТРАТЫ?КОМПЕНСАЦИЮ СЧАСТЛИВОГО СОВЛАДЕЛЬЦА.Вы не поверите, но из многочисленных друзей НИ ОДИН не пожелал отдать 3000 евро за рисковое путешествие в Испанию, ибо за 360 долларов с человека все легко попадалиЯ не знаю,, но люди умеют считать.6. Еще на следующий год - такая поездка - в чудесную прелесть в Испанию - предлагалась уже(без частичной компенсации цены прелести - кроме личных понятно транспортных расходов).И никто никто никто никто (!!!) из всех (!!!) приятелей моего приятеля - и мне предлагали -На сегодня мой приятель забыл уже про 1/12 часть своей квартиры и своих средства.Причем, "вообще" от слова "вообще".И -зная это - я бы никогда не рассказывал, как прекрасно ходить вдоль моря в Испании.Кто-то другой, пожалуйста...А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января - Португалию. 350 000 евро - сказали люди это легко - "Золотая виза" в Португалии -Проблема будет решена.В самом деле, зачем же за 42 (сорок два) доллара США покупать авиабилет из Запорожья в Анталию на март скажем месяц туда и обратно и БЕЗ проблем попадать в Анталию? Этого не нужно.Тем более, поздно: люди уже ВЫКУПИЛИ и сейчас авиабилеты уже по 100 долларов одну сторону."И вечный бой! Покой нам только снится!" (А.Блок). Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2022 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 904905906907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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