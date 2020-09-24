Вы ошибаетесь.
San написав:
Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду,
а если в Испании, то под аренду, а не для себя.
Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате
И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку.
Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день"
Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте. История третьего будет ниже. Историю про четвертого оставлю на потом. Но все очень плохо, и особенно в четвертом случает - еще и ОЧЕНЬ затратно.
1. Я к Испании приглядывался давно - а Вы вот вообще не приглядывались
и потому пишу про опыт реальный, а не про "видосики" из интернета. И опыт и с выдержкой в 15 лет, и опыт сегодняшнего дня, когда в Испанию Вы НИКАК не попадете.
2. Вопрос этот про Испанию - изучал и изучаю и сегодня - ибо влипли конкретно - с помощью своих друзей.
Для Вас San
- делюсь только для того, чтобы Вы и не Вы не попали в засаду.
Вот Вы вопрос НЕ изучали, а я ИЗУЧАЛ.
3. История с Испанией началась - кажется - в 2005 году.
Тогда была такая рекламная фишка для тех, кто думал, куда пристроить бабло: "Купите кусочек Испании"
Выглядело это ПРИМЕРНО так: нужно было выкупить 1/12 часть квартиры.
Ориентир цены уже не помню, но кажется что-то типа 6 000 евро.
За это вы получали право распоряжаться в Испании чудесной квартирой! Супер! Бомба!
Правда - дьявол как всегда кроется в деталях
- с оговоркой: этим правом Вы могли воспользоваться 1 месяц из 12-ти в году.
Эйфория была гигантская: оформили визу, сели на авто в Киеве, проехали всю Европу (!!!) и попали в испанский рай.San!
Завидуйте! Я даже предлагаю Вам считать меня дураком.
Честно слово!
4. Только вот ведь какая штука: на второй год оказалось, что 12 человек выкупили по 1/12 квартиры и создалась очередь из счастливцев.
Моим приятелям начали предлагать - коллективное же вложение - те месяцы, которые им ну НИКАК не подходили. Там получалось так, что жена работает на хорошей должности и имеет только отпуск. А муж скажем так ФОП - и может всегда. Совместными усилиями 11 совладельцев даже проголосовали за то, чтобы мои приятели отдыхали на берегу Средиземного моря в чудесном декабре. Но не в июле. Для Вас это видимо ерунда - отдых в своей прелести в декабре, а вот моим приятелям этот первый звоночек перестал нравиться.
5. На третий год они предложили ЛЮБЫМ приятелям за не очень большую мзду как компенсация - поехать самим в солнечную Испанию.
При этом поездка оценивалась по затратим примерно в 3000 евро. ЭТА СУММА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ И ЗАТРАТЫ?КОМПЕНСАЦИЮ СЧАСТЛИВОГО СОВЛАДЕЛЬЦА.San!
Вы не поверите, но из многочисленных друзей НИ ОДИН не пожелал отдать 3000 евро за рисковое путешествие в Испанию, ибо за 360 долларов с человека все легко попадали в чудесный и гораздо лучше Египет
.San!
Я не знаю, умеете ли вы считать свои деньги
, но люди умеют считать.
6. Еще на следующий год - такая поездка - в чудесную прелесть в Испанию - предлагалась уже бесплатно то есть даром
(без частичной компенсации цены прелести - кроме личных понятно транспортных расходов).Эйфория прошла.
И никто никто никто никто (!!!) из всех (!!!) приятелей моего приятеля - и мне предлагали - не согласился.
На сегодня мой приятель забыл уже про 1/12 часть своей квартиры и своих средства. И даже уже не вспоминает. Вообще.
Причем, "вообще" от слова "вообще".Как видите, мои мнения основаны на реальных случаях моих ближайших друзей.
И -зная это - я бы никогда не рассказывал, как прекрасно ходить вдоль моря в Испании.
Кто-то другой, пожалуйста...San!
А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января - Португалию. 350 000 евро - сказали люди это легко - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват.
Проблема будет решена.
В самом деле, зачем же за 42 (сорок два) доллара США покупать авиабилет из Запорожья в Анталию на март скажем месяц туда и обратно и БЕЗ проблем попадать в Анталию? Этого не нужно.
Тем более, поздно: люди уже ВЫКУПИЛИ и сейчас авиабилеты уже по 100 долларов одну сторону.Легких проверенных проторенных путей искать не нужно."И вечный бой! Покой нам только снится!"
(А.Блок).