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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:07

К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе.
1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США.
И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро.
Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС.
Так что, господин Понаехал - "мимо"!

2. Второй раз также мимо. Я лично ввозлил в США достаточно большие суммы НАЛИЧНЫМИ.
Процедура действительно простая:
а) нужно в Украине пойти на "Красный коридор" и задекларировать валюту. Для этого нужно иметь правильные честные и легальные документы.
б) при заполнении таможенной декларации при въезде в США - раньше ее выдавали прямо в самолете - на обороте нужно указать, везете ли вы сумму больше 10 000 долларов и если везете, то указать какую именно.
Далее вы беседуете с миграционным офицером он смотрит вашу декларацию и задает вопрос "Нет ли ошибки в цифре с многими нулями?" - Ошибки нет. Далее вопрос: "А зачем такая большая сумма наличными?" (В США редко кто имеет с тобой наличными более 50 долларов, а уж о 100 долларах и говорить нечего). Я ответил "на дурака" - "Путешествие в Лас Вегас". Офицер ухмыльнулся, занес себе в компьютер эти слова и эту цифру, и поставил в паспорт штамп въезда.
Так что господин Понаехал - второй раз мимо!

Я вообще балдею от "умных ценных советов и мнений". В большинстве случаев пишут и советуют то, что написано на заборе.
На сегодня я - клиент Bank of America. И имею используемые мною счета как севинг, так и кредит с хорошим кредитным лимитом.
Так что парни, как говорил Жванецкий "тщательнее надо быть, тщаетельнее..."
Постарайтесь быть тщательнее.
А то прогуляете/протратите/потеряете без толку все свои деньги.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33

  San написав:Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду, а если в Испании, то под аренду, а не для себя. Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате


Вы ошибаетесь. И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку.
Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день"
Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте. История третьего будет ниже. Историю про четвертого оставлю на потом. Но все очень плохо, и особенно в четвертом случает - еще и ОЧЕНЬ затратно.

1. Я к Испании приглядывался давно - а Вы вот вообще не приглядывались и потому пишу про опыт реальный, а не про "видосики" из интернета. И опыт и с выдержкой в 15 лет, и опыт сегодняшнего дня, когда в Испанию Вы НИКАК не попадете.

2. Вопрос этот про Испанию - изучал и изучаю и сегодня - ибо влипли конкретно - с помощью своих друзей.
Для Вас San - делюсь только для того, чтобы Вы и не Вы не попали в засаду.
Вот Вы вопрос НЕ изучали, а я ИЗУЧАЛ.

3. История с Испанией началась - кажется - в 2005 году.
Тогда была такая рекламная фишка для тех, кто думал, куда пристроить бабло: "Купите кусочек Испании"
Выглядело это ПРИМЕРНО так: нужно было выкупить 1/12 часть квартиры.
Ориентир цены уже не помню, но кажется что-то типа 6 000 евро.
За это вы получали право распоряжаться в Испании чудесной квартирой! Супер! Бомба!
Правда - дьявол как всегда кроется в деталях - с оговоркой: этим правом Вы могли воспользоваться 1 месяц из 12-ти в году.
Эйфория была гигантская: оформили визу, сели на авто в Киеве, проехали всю Европу (!!!) и попали в испанский рай.
San! Завидуйте! Я даже предлагаю Вам считать меня дураком.
Честно слово!

4. Только вот ведь какая штука: на второй год оказалось, что 12 человек выкупили по 1/12 квартиры и создалась очередь из счастливцев. Моим приятелям начали предлагать - коллективное же вложение - те месяцы, которые им ну НИКАК не подходили. Там получалось так, что жена работает на хорошей должности и имеет только отпуск. А муж скажем так ФОП - и может всегда. Совместными усилиями 11 совладельцев даже проголосовали за то, чтобы мои приятели отдыхали на берегу Средиземного моря в чудесном декабре. Но не в июле. Для Вас это видимо ерунда - отдых в своей прелести в декабре, а вот моим приятелям этот первый звоночек перестал нравиться.

5. На третий год они предложили ЛЮБЫМ приятелям за не очень большую мзду как компенсация - поехать самим в солнечную Испанию. При этом поездка оценивалась по затратим примерно в 3000 евро. ЭТА СУММА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ И ЗАТРАТЫ?КОМПЕНСАЦИЮ СЧАСТЛИВОГО СОВЛАДЕЛЬЦА.
San! Вы не поверите, но из многочисленных друзей НИ ОДИН не пожелал отдать 3000 евро за рисковое путешествие в Испанию, ибо за 360 долларов с человека все легко попадали в чудесный и гораздо лучше Египет.
San! Я не знаю, умеете ли вы считать свои деньги, но люди умеют считать.

6. Еще на следующий год - такая поездка - в чудесную прелесть в Испанию - предлагалась уже бесплатно то есть даром (без частичной компенсации цены прелести - кроме личных понятно транспортных расходов).
Эйфория прошла. И никто никто никто никто (!!!) из всех (!!!) приятелей моего приятеля - и мне предлагали - не согласился.

На сегодня мой приятель забыл уже про 1/12 часть своей квартиры и своих средства. И даже уже не вспоминает. Вообще. Причем, "вообще" от слова "вообще".
Как видите, мои мнения основаны на реальных случаях моих ближайших друзей.
И -зная это - я бы никогда не рассказывал, как прекрасно ходить вдоль моря в Испании.
Кто-то другой, пожалуйста...

San! А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января - Португалию. 350 000 евро - сказали люди это легко - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват. Проблема будет решена.
В самом деле, зачем же за 42 (сорок два) доллара США покупать авиабилет из Запорожья в Анталию на март скажем месяц туда и обратно и БЕЗ проблем попадать в Анталию? Этого не нужно.
Тем более, поздно: люди уже ВЫКУПИЛИ и сейчас авиабилеты уже по 100 долларов одну сторону.
Легких проверенных проторенных путей искать не нужно.
"И вечный бой! Покой нам только снится!" (А.Блок).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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  #<1 ... 904905906907
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