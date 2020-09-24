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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:07
К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе.
1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США.
И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро.
Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС.
Так что, господин Понаехал - "мимо"!
2. Второй раз также мимо. Я лично ... (текст удален).
Пусть Понаехал так и думает, что я в этом вопросе не разбираюсь. Чего бы и нет?
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 12 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33
Вы ошибаетесь.
San написав:
Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду,
а если в Испании, то под аренду, а не для себя.
Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате
И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку.
Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день"
Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте. San!
А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января 2021 (обещали) - Португалию. 350 000 евро (сказали люди: это легко и вывезти и завезти, и объяснять налоговой Португалии/Испании/Великобритании/ Кипра/Германии НЕ НУЖНО) - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват.
Проблема будет решена.
И так приятно: лично я ни в чем не буду виноват! Круто!
Мне даже нравится.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 08:31
Чи не замерзають взимку наші ріелтори в Анталії?
Січень місяць, холодно. А електроенергія для опалення курортного житла - дорога в Туреччині, ой дорога!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 13 січ, 2021 09:02
З голоду та морозу щось погане з"їли?
Бува... Валянки приготували? Пора...
х х х
Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта"
Анталія: весь день вівторка сухо та тепло, +17...+18. Температура води в Середземному морі +19,4.
З 22-00 - як завжди вночі в Анталії - дощик, часом сильний.
На ранок волого, але тепло.
Поки пан Франт шукав валянки та дублянку akurt вчора:
- помив авто на автоматичній мийці - 8 лір або 30 гривень. Миє дуже якісно щітками та просушує.
- відполірував все авто якісним поліролем. Стрався ретельно. Авто блищить. Зима ж...
Зима в Аниталії - вона така...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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