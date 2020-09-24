Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе. 1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США. И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро. Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС. Так что, господин Понаехал - "мимо"!
2. Второй раз также мимо. Я лично ... (текст удален). Пусть Понаехал так и думает, что я в этом вопросе не разбираюсь. Чего бы и нет?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
San написав:Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду, а если в Испании, то под аренду, а не для себя. Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате
Вы ошибаетесь. И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку. Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день" Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте.
San! А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января 2021 (обещали) - Португалию. 350 000 евро (сказали люди: это легко и вывезти и завезти, и объяснять налоговой Португалии/Испании/Великобритании/ Кипра/Германии НЕ НУЖНО) - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват. Проблема будет решена. И так приятно: лично я ни в чем не буду виноват! Круто! Мне даже нравится.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
З голоду та морозу щось погане з"їли? Бува... Валянки приготували? Пора...
х х х Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта" Анталія: весь день вівторка сухо та тепло, +17...+18. Температура води в Середземному морі +19,4. З 22-00 - як завжди вночі в Анталії - дощик, часом сильний. На ранок волого, але тепло. Поки пан Франт шукав валянки, дублянку та придумував чергову дурість akurt вчора: - помив авто на автоматичній мийці - 8 лір або 30 гривень. Миє дуже якісно щітками та просушує. - відполірував все авто якісним поліролем. Стрався ретельно. Авто блищить. Зима ж... Зима в Анталії - вона така... Фото на Набережній Анталії, на задньому плані - комлекс Sunis Blue (про нього писав вище).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 січ, 2021 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Форумчани, пане Франте, на київській гілці перестануть довіряти думкам та порадам такого знаного київського лендлорда... Фото на Набережній Анталії, кафе Cherry. Фото вчора. Сьогодні з 12-00 до 14-00 akurtа можна зустріти на гумових доріжках для бігунів саме біля цього кафе (доріжка проходить праворуч від кафе - одного із 60-ти на набережній - вздовж Середземного моря). Ото, пане Франте, сидіть вдома, поки ще тепло, грійтеся та пишіть на київській гілці. За оцінками форумчан на київській гілці 35% дописувачів - професійні рієлтори і коли їх повчає тричі кинутий ними на бабки в 2015 та в 2018 роках - виглядає дуже дуже цікаво... Малята сідають та слухать донора грошей для їх родин... Малята завжди люблять слухати байки...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Ну, слава Богу, перейшли від рієлторів, кефірів, хВормул від пана Флаймана вже до шлюбів - це явний прогрес... І то до кращого...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.