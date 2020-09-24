Додано: Сер 13 січ, 2021 16:35

Подія 1.

дуже вдячний за подарований віскі 12-ти річної витримки.

Подія 2.

В он-лайн режимі оглянули хід продажу квартир та будівництва будинка, в якому купив квартиру, який був тут в Анталії в грудні.Ми особисто зустрічалися,Для інвестора приємна новина: на сьогодні з 66 квартир в його корпусі - на етапі фундаменту - викуплено 35.Старт продажу відбувся 15 грудня. Квартира "1+1". Не з дешевих. Більше інформації дати не можу - приватна справа.Порада для тих, хто думає, куди прилаштувати закопані під грушею доляри.Попереджаю: дорого. Але супер-елітний район - поруч тільки дуже дорогі будинки та елітний мікрорайон Анталії.Не можу точно сказати, чи вже дан старт продажу квартир - на сайті немає інформації, а в офісі Забудовника я був останній раз в жовтні та не питав.За результатами бесіди в жовтні:- тільки квартири 3+1 площею 160 кв. м.- орієнтир ціни 1 800 000 лір (на сьогодні приблизно 242 000 доларів США). Це по 1500 доларів за кв. м. "Все під ключ", підземний паркінг, плавальні басейни, ситсема "Розумний дім".Комплекс. Реально круто. Реально дорого. Реально все "під ключ".Початок будівництва - березень 2020.На сьогодні - ми були разом з нашими українцями о 15-30 дня середи - вже готові каркаси всіх 10 корпусів.Кожен має 5 (п"ять) поверхів. На поверсі тільки 2 квартири.Уявлення про комплекс можна отримати, подивишись попередній зданий житловий комплекс CasaBa.Цікаво, що Забудовник НЕ працює з посередниками та рієлторами - все тільки "напряму".За результатами моїх досліжень:- комплекс CasaBa цього Забудовника - здано в 2018/2019 - старт ціни на "2+1" 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір.- комплекс CasaMax цього Забудовника (квартир "2+1" в продажу вже немає - були в серпні-вересні останні - наші форумчани встигли вихопити - по 1 200 000-1 300 00 лір - за прогнозами моїх турецьких друзів після здачі (вересень 2021) ціна буде вже 1 500 000 - 1 600 000 лір).