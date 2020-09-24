Додано: Вів 12 січ, 2021 10:07

К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе.

1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США.

И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро.

Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС.

Так что, господин Понаехал - "мимо"!



2. Второй раз также мимо. Я лично ... (текст удален).

Пусть Понаехал так и думает, что я в этом вопросе не разбираюсь. Чего бы и нет?

Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.