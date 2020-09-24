Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:18

Цікаве питання. Я не все знаю, вперше почув пару років тому.

Головне: це державна програма підтримки ОБДАРОВАНИХ дітей/молоді/людей.

Гадаю, виділене слово дає відповідь.

Існує з 2012 року.

З бесід з "нашими" почув таке:

- приймають тільки тих, хто добре вчиться і має рівень знань не менше 70% від національної системи оцінок. В нашому випадку це 12х70%=8,4 бали.

Щось схоже є при прийомі українців в університети США: там на першому етапі прийому треба надали школьнику лист за підписом директора школи з попередніми/пронозними результатами закінчення школи в Україні. При цьому попереджають, що в підсумковому Атестаті про середню освіту результати не повинні суттєво відрізнятися в гіршу сторону, інакше рішення Приймальної комісії університету буде анульовано.

- дуже важливим пунктом є мотивація навчання не тільки за обраною спеціальінстью, але й саме в Туреччині.

- важливий пункт є про те, що центри відбору працюють в багатьох країнах та є в Києві.

Гадаю, мало хто з форумчан знає, що, наприклад, в Болгарії працює (не впевнений, що працює в ці дні) філія одного з американських університетів, та приймають українців. Помірна оплата.

Гадаю, мало хто з форумчан знає, що, наприклад, в Еміратах працює філія одного з американських університетів, та приймають українців.

Ну а взагалі, якщо дивитися в майбутнє, то батьки майбутніх студентів повинні думати заздалегідь.

Наприклад, для вступу в університети США треба активно діяти НЕ після закінчення школи в Україні, а влітку/восени ПЕРЕД випускним класом. І це - тільки формальний бік справи. Тобто екзамени (здають в он-лайн режимі) та документи.

Мову треба вчити заздалегідь. Мова - це головне.

Мало хто знає з українців, що в разі, якщо дитина в Киеві при Американській раді здасть екзамен з англійської мови на 100 та більше балів із 120 можливих (за нашою системою 10 з 12), то дитина отримає стипендію в США в сумі 20 000 ( двадцять тисяч ) доларів США.

Варіанти є. Треба думати... Нехай думають... Я надав інформацію...

Важливий момент: в Туреччині діє закон, який забороняє іноземцям - з високим рівнем освіти - працювати за певними спецальностями, наприклад: лікар, юрист, інженер. Всього в переліку, здається, 6 чи 7 спеціальностей.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.