Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
К сожалению, это Понаехал НЕ разбирается в вопросе. 1. Речь шла о том, что форумчанам посоветовали купить "Золотую визу" в Португалии, а не в США. И речь шла о том, что для этого нужно везти в Португалию, а не в США 350 000 евро. Вот на это я обратил нимание. Особенно если учесть, что посоветовал купить форумчам "Золотую визу" тот, кто не разбирается именно в вопросах перемещения валютных ценностей через границы - и Украины и ЕС. Так что, господин Понаехал - "мимо"!
2. Второй раз также мимо. Я лично ... (текст удален). Пусть Понаехал так и думает, что я в этом вопросе не разбираюсь. Чего бы и нет?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
San написав:Вот интересный подход: если в Турции, то для себя, а не в аренду, а если в Испании, то под аренду, а не для себя. Я думаю, если бы Акурт жил круглый год в Аликанте, то он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день, есть тапасы и пить вино за копейки в развитой стране, и как у него приятели вляпались в третьесортной стране, купив в Каса Гранде, и сдающие в аренду за 1500-2000 лир местному турку с семейством, часть дохода какому-то управляющему Владимиру, и теперь фиг приедешь в свою хату, так как контракты годовые, а доходность в дешевеющей лире не окупит даже ремонта в убивающейся хате
Вы ошибаетесь. И даже удивительно, откуда это вы все взяли - каждую строку. Особенно вот это: "он бы рассказывал, как там пречудесно ходить на море каждый день" Это же не так - зачем так писать? Я только вчера написал, как влипли конкретно двое моих приятелей. И никто из них не только не ходит "пречудесно" на море, но вообще уже не знает, увидит ли он свою квартиру в Аликанте.
San! А в чем, собственно, проблема? Через год-два-три, пусть 10 - откроют Испанию, с 16 января 2021 (обещали) - Португалию. 350 000 евро (сказали люди: это легко и вывезти и завезти, и объяснять налоговой Португалии/Испании/Великобритании/ Кипра/Германии НЕ НУЖНО) - "Золотая виза" в Португалии - я наконец-то не стану ни в чем виноват. Проблема будет решена. И так приятно: лично я ни в чем не буду виноват! Круто! Мне даже нравится.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Подія 1. В он-лайн режимі оглянули хід продажу квартир та будівництва будинка, в якому купив квартиру один з форумчан, який був тут в Анталії в грудні. Ми особисто зустрічалися, дуже вдячний за подарований віскі 12-ти річної витримки. Для інвестора приємна новина: на сьогодні з 66 квартир в його корпусі - на етапі фундаменту - викуплено 35. Старт продажу відбувся 15 грудня. Квартира "1+1". Не з дешевих. Більше інформації дати не можу - приватна справа.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 січ, 2021 17:18, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта". Анталія. Вночі, як завжди, з 22-00 пройшов дощик. Вдень сонячно та тепло, температура повітря +19, вода в Середземному морі +19,5. Для дітей - справжня наслолода... Фото зроблено приблизно в 14-30 в середу 13 січня 2021 року. (Цей текст відредаговано о 17-00 після повернення з моря).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 січ, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Подія 2. Порада для тих, хто думає, куди прилаштувати закопані під грушею доляри. Попереджаю: дорого. Але супер-елітний район - поруч тільки дуже дорогі будинки та елітний мікрорайон Анталії. Не можу точно сказати, чи вже дан старт продажу квартир - на сайті немає інформації, а в офісі Забудовника я був останній раз в жовтні та не питав. За результатами бесіди в жовтні: - тільки квартири 3+1 площею 160/180 кв. м. - орієнтир ціни 1 800 000 лір (на сьогодні приблизно 242 000 доларів США). Це по 1500 доларів за кв. м. "Все під ключ", підземний паркінг, плавальні басейни, ситсема "Розумний дім". Комплекс CasaLuna. Реально круто. Реально дорого. Реально все "під ключ". Початок будівництва - березень 2020. На сьогодні - ми були разом з нашими українцями о 15-30 дня середи - вже готові каркаси всіх 10 корпусів. Кожен має 5 (п"ять) поверхів. На поверсі тільки 2 квартири. Уявлення про комплекс можна отримати, подивишись попередній зданий житловий комплекс CasaBa.
Моя думка: якщо маєте гроші - зверніть увагу. За результатами моїх досліжень: - комплекс CasaBa цього Забудовника - здано в 2018/2019 - старт ціни на "2+1" 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір. - комплекс CasaMax цього Забудовника (квартир "2+1" в продажу вже немає - були в серпні-вересні останні - наші форумчани встигли вихопити - по 1 200 000-1 300 00 лір - за прогнозами моїх турецьких друзів після здачі (вересень 2021) ціна буде вже 1 500 000 - 1 600 000 лір).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
З 10 січня по 20 лютого 2021 відкрито реєстарацію на Державну програму навчання в Туреччині. Прийняті забезпечуються: - безкоштовне навчання на протязі 1 року турецькій мові; - безкоштовним навчанням в університеті в Туреччині; - безкоштовним проживанням в гуртожитку; - стипендією. - витратами на проїзд (в цьому не впевнений, але чув, що так). Приймаються на бакалаврат, магістратуру та в докторантуру. Співбесіда та відбір будуть проведені в Києві. Докладно тут: https://turkiyeburslari.gov.tr/en/annou ... plications
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Институт статистики Турецкой республики подвел итоги года 2020 по недвижимости. 1. Продажи квартир в Турции вообще, ретроспективно с 2013 года: Продажи жилья в 2020 году выросли на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 1 миллион 499 тысяч 316 единиц. Что интересно, в 2020 году доля ипотечных продаж составила 38,2%. Уровень продаж домов/квартир из "первых рук" составил 31,3%, домов/квартир из "вторых рук" - 68,7%.
2. Иностранцам в Турции в 2020 году было продано 40 812 единиц жилья. Пандемия внесла свой вклад: продажи домов иностранцам в 2020 году снизились на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году Стамбул занял первое место с 19 175 домов/квартир, а Анталия заняла второе место с 7 735 домов/квартир. За Анталией последовали Анкара с 2 746 проданных домов/квартир и Бурса с 1 340 продажами домов.
3. Декабрь 2020 был отличным месяцем для покупки недвижимости: иностранцам было продано 4 427 домов/квартир, хотя это и ниже на 16,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По продажам жилья иностранцам в декабре 2020 года Стамбул занял первое место с продажей 2 тыс. 308 объектов. За Стамбулом последовали Анталия с 789, Анкара с 273 продажами, Мерсин с 159 продажами и Ялова с 131 продажей.
4. Наибольшее количество продаж по гражданству покупателей: Украина вышла на 15-е место: за год было куплено украинцами 771 объект недвижимости.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
З 10 січня по 20 лютого 2021 відкрито реєстарацію на Державну програму навчання в Туреччині. Прийняті забезпечуються: - безкоштовне навчання на протязі 1 року турецькій мові; - безкоштовним навчанням в університеті в Туреччині; - безкоштовним проживанням в гуртожитку; - стипендією. - витратами на проїзд (в цьому не впевнений, але чув, що так). Приймаються на бакалаврат, магістратуру та в докторантуру. Співбесіда та відбір будуть проведені в Києві. Докладно тут: https://turkiyeburslari.gov.tr/en/annou ... plications
Цікаве питання. Я не все знаю, вперше почув пару років тому. Головне: це державна програма підтримки ОБДАРОВАНИХ дітей/молоді/людей. Гадаю, виділене слово дає відповідь. Існує з 2012 року. З бесід з "нашими" почув таке: - приймають тільки тих, хто добре вчиться і має рівень знань не менше 70% від національної системи оцінок. В нашому випадку це 12х70%=8,4 бали. Щось схоже є при прийомі українців в університети США: там на першому етапі прийому треба надали школьнику лист за підписом директора школи з попередніми/пронозними результатами закінчення школи в Україні. При цьому попереджають, що в підсумковому Атестаті про середню освіту результати не повинні суттєво відрізнятися в гіршу сторону, інакше рішення Приймальної комісії університету буде анульовано. - дуже важливим пунктом є мотивація навчання не тільки за обраною спеціальінстью, але й саме в Туреччині. - важливий пункт є про те, що центри відбору працюють в багатьох країнах та є в Києві. Гадаю, мало хто з форумчан знає, що, наприклад, в Болгарії працює (не впевнений, що працює в ці дні) філія одного з американських університетів, та приймають українців. Помірна оплата. Гадаю, мало хто з форумчан знає, що, наприклад, в Еміратах працює філія одного з американських університетів, та приймають українців. Ну а взагалі, якщо дивитися в майбутнє, то батьки майбутніх студентів повинні думати заздалегідь. Наприклад, для вступу в університети США треба активно діяти НЕ після закінчення школи в Україні, а влітку/восени ПЕРЕД випускним класом. І це - тільки формальний бік справи. Тобто екзамени (здають в он-лайн режимі) та документи. Мову треба вчити заздалегідь. Мова - це головне. Мало хто знає з українців, що в разі, якщо дитина в Киеві при Американській раді здасть екзамен з англійської мови на 100 та більше балів із 120 можливих (за нашою системою 10 з 12), то дитина отримає стипендію в США в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США. Варіанти є. Треба думати... Нехай думають... Я надав інформацію... Важливий момент: в Туреччині діє закон, який забороняє іноземцям - з високим рівнем освіти - працювати за певними спецальностями, наприклад: лікар, юрист, інженер. Всього в переліку, здається, 6 чи 7 спеціальностей.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt Питання в іншому - в Туреччині немає вишів, котрі би мали високий рейтинг на світовому освітньому ринку. Разова? стипендія в 20000 долл це також ні про що) Ну, ок, моя мала здала ЗНО з англійської на 120 і IELTS на 8.5. Вона дивиться на Голландію і Англію (якщо буде чемна). Але не на штати через дороговизну, ну і, звісно, не на Туреччину.