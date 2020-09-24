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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:45

Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500.
В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500.
Далі:
- 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). Ну, 20 000 доларів "ні про що" - так "ні про що"...
- якщо мала здала щось на 12 балів то поздоровляю, молодець, супер - але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше.
- напрям в Голандію цікавий. Бажаю успіхів. Сам не інтересувався особливостями навчання там.
Головне мудро вибрати спецільність. А то донька приятелів закінчила Паризький університет і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це.
А інша донька іншого знайомого за моєю порадою закінчила факультет Філології Острозької академії (ледве я умовив йти саме туди, ще й на бюджет) і зараз працює за кордоном.
В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже повернулися з позором. Там вчитися треба...
Крім того, будьте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.
В кожній країні багато нюансів і все треба вивчати заздалегідь.
Вчора говорив з приятелями: жінка займає дуже дуже ну дуже дуже високу посаду, але синові 15 років.
Починають вчити польську та мама сказала, що кине будь яку дуже дуже дуже дуже ну дуже важливу посаду та поїде із сином допомагати навчатися та жити в Польщі.
Я дав інфу для роздумів...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:08

  akurt написав:Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500.
В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500.
Далі:
- 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат).
- якщо мала здала щось на 12 балів то поздровляю, але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше.
- напрям в Голанідію цікавий. Бажаю успіхів.
Головне мудро вибрати спецальінсть. А то донька приятелів закінчила Паризький універсиетт і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це.
В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже поверинулися із позором. Там вчитися треба...
Крім того, будте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.

Ви ще той майстер перекручування))) Я писав про IELTS. Якщо почитаєте, то зрозумієте, що 8.5 ielts буде більше, ніж 110 по toefl))) Отже можете й поздоровити)
На яких місцях турецькі виші в топ 500? У мене теж є "возвращенцы" й безробітні. Вибирається програма, не спеціальність, в вишах, що знаходяться в перших п"яти десятках світового топу)
В виші Голандії і Британії приймають діток з 17, моя закінчила школу в 16 і мусіла рочок відсидітись десь. Цим "десь" стала Краківська AGH (мав бути Віденський економічний, але про те, що треба окрім математики англійською здавати ще й економіку англійською дізнались лише під час іспиту. Тут "привіт" такій собі конторі Інтелектгайд і їх професіональним туторам).
Попри коронавірусний онлайн, вже отримала пропозицію на 10$ в год (репетиторство математики анлійською). Київський ліцей ІНТЕЛЛЕКТ - the best!!!, хоча й такий собі концтабір в порівнянні з іншими школами). Мало, напевно, але студентці це манна небесна. Щоправда манни тієї ми ще не їли)

По темі - є думка поговорити з партнерами з Азербайджану (якщо таджики і узбеки знайомі мають хати в Туреччині, то цим сам Бог велів))) і пожити місяць, спробувати на зуб, що воно таке, цей анталійський рай. До речі - число Ваших конкурентів множиться. Серед найнеочікуваніших верств укр суспільства :mrgreen:
gonchik74
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