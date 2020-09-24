Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:45

Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500.

В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500.

Далі:

- 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). Ну, 20 000 доларів "ні про що" - так "ні про що"...

- якщо мала здала щось на 12 балів то поздоровляю, молодець, супер - але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше.

- напрям в Голандію цікавий. Бажаю успіхів. Сам не інтересувався особливостями навчання там.

Головне мудро вибрати спецільність. А то донька приятелів закінчила Паризький університет і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це.

А інша донька іншого знайомого за моєю порадою закінчила факультет Філології Острозької академії (ледве я умовив йти саме туди, ще й на бюджет) і зараз працює за кордоном.

В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже повернулися з позором. Там вчитися треба...

Крім того, будьте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.

В кожній країні багато нюансів і все треба вивчати заздалегідь.

Вчора говорив з приятелями: жінка займає дуже дуже ну дуже дуже високу посаду, але синові 15 років.

Починають вчити польську та мама сказала, що кине будь яку дуже дуже дуже дуже ну дуже важливу посаду та поїде із сином допомагати навчатися та жити в Польщі.

Я дав інфу для роздумів...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.