Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500. В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500. Далі: - 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). Ну, 20 000 доларів "ні про що" - так "ні про що"... - якщо мала здала щось на 12 балів то поздоровляю, молодець, супер - але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше. - напрям в Голандію цікавий. Бажаю успіхів. Сам не інтересувався особливостями навчання там. Головне мудро вибрати спецільність. А то донька приятелів закінчила Паризький університет і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це. А інша донька іншого знайомого за моєю порадою закінчила факультет Філології Острозької академії (ледве я умовив йти саме туди, ще й на бюджет) і зараз працює за кордоном. В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже повернулися з позором. Там вчитися треба... Крім того, будьте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома. В кожній країні багато нюансів і все треба вивчати заздалегідь. Вчора говорив з приятелями: жінка займає дуже дуже ну дуже дуже високу посаду, але синові 15 років. Починають вчити польську та мама сказала, що кине будь яку дуже дуже дуже дуже ну дуже важливу посаду та поїде із сином допомагати навчатися та жити в Польщі. Я дав інфу для роздумів...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500. В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500. Далі: - 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). - якщо мала здала щось на 12 балів то поздровляю, але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше. - напрям в Голанідію цікавий. Бажаю успіхів. Головне мудро вибрати спецальінсть. А то донька приятелів закінчила Паризький універсиетт і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це. В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже поверинулися із позором. Там вчитися треба... Крім того, будте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.
Ви ще той майстер перекручування))) Я писав про IELTS. Якщо почитаєте, то зрозумієте, що 8.5 ielts буде більше, ніж 110 по toefl))) Отже можете й поздоровити) На яких місцях турецькі виші в топ 500? У мене теж є "возвращенцы" й безробітні. Вибирається програма, не спеціальність, в вишах, що знаходяться в перших п"яти десятках світового топу) В виші Голандії і Британії приймають діток з 17, моя закінчила школу в 16 і мусіла рочок відсидітись десь. Цим "десь" стала Краківська AGH (мав бути Віденський економічний, але про те, що треба окрім математики англійською здавати ще й економіку англійською дізнались лише під час іспиту. Тут "привіт" такій собі конторі Інтелектгайд і їх професіональним туторам). Попри коронавірусний онлайн, вже отримала пропозицію на 10$ в год (репетиторство математики анлійською). Київський ліцей ІНТЕЛЛЕКТ - the best!!!, хоча й такий собі концтабір в порівнянні з іншими школами). Мало, напевно, але студентці це манна небесна. Щоправда манни тієї ми ще не їли)
По темі - є думка поговорити з партнерами з Азербайджану (якщо таджики і узбеки знайомі мають хати в Туреччині, то цим сам Бог велів))) і пожити місяць, спробувати на зуб, що воно таке, цей анталійський рай. До речі - число Ваших конкурентів множиться. Серед найнеочікуваніших верств укр суспільства
Ну, цікавий досвід у Вас, gonchik74. Приємно читати. Щоби не ритися в мережі мені та форумчанам: - вартість року навчання в університеті Нідерландів рівня трохи вище середнього. - вартість прожиття студента на місяць (житло/кампус+харчування). Цікаво. Не стільки для мене, скільки для форумчан.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 січ, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500. В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500. Далі: - 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). - якщо мала здала щось на 12 балів то поздровляю, але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше. - напрям в Голанідію цікавий. Бажаю успіхів. Головне мудро вибрати спецальінсть. А то донька приятелів закінчила Паризький універсиетт і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це. В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже поверинулися із позором. Там вчитися треба... Крім того, будте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.
Ви ще той майстер перекручування))) Я писав про IELTS. Якщо почитаєте, то зрозумієте, що 8.5 ielts буде більше, ніж 110 по toefl))) Отже можете й поздоровити) На яких місцях турецькі виші в топ 500? У мене теж є "возвращенцы" й безробітні. Вибирається програма, не спеціальність, в вишах, що знаходяться в перших п"яти десятках світового топу) В виші Голандії і Британії приймають діток з 17, моя закінчила школу в 16 і мусіла рочок відсидітись десь. Цим "десь" стала Краківська AGH (мав бути Віденський економічний, але про те, що треба окрім математики англійською здавати ще й економіку англійською дізнались лише під час іспиту. Тут "привіт" такій собі конторі Інтелектгайд і їх професіональним туторам).
Попри коронавірусний онлайн, вже отримала пропозицію на 10$ в год (репетиторство математики анлійською). Київський ліцей ІНТЕЛЛЕКТ - the best!!!, хоча й такий собі концтабір в порівнянні з іншими школами). Мало, напевно, але студентці це манна небесна. Щоправда манни тієї ми ще не їли)
По темі - є думка поговорити з партнерами з Азербайджану (якщо таджики і узбеки знайомі мають хати в Туреччині, то цим сам Бог велів))) і пожити місяць, спробувати на зуб, що воно таке, цей анталійський рай. До речі - число Ваших конкурентів множиться. Серед найнеочікуваніших верств укр суспільства
Ціни на репетиторів в Україні якісь не гуманні ,зара за інгліш під ЗНО плачу 280грн-80хв, українська 300-2год.Для порівняння, сестра жінки, живе в Іспаніі(урбанізація з 20км до Мадриду), то її чолловік репетитурствує:фізика, математика, хімія-10€ година.
Ви вище написали слово "перекручуєте" - так ось НЕ ПЕРЕКРУЧУЙТЕ - akurt нічого не пише про рейковий транспорт.
Дайте краще відповідь на моє питнная вище; реально цікаво. Для всіх.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 січ, 2021 17:45, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ну, цікавий досвід у Вас. Приємно читати. Щоби не ритися в мережі мені та форумчанам: - вартість року навчання в університеті Нідерландів рівня трохи вище середнього. - вартість прожиття студента на місяць (житло/кампус+харчування). Цікаво. Не стільки для мене, скільки для форумчан.
8-10Є в рік навчання. 1-1.5 тис є в місяць прожиття. Для порівняння AGH 4Є за 2 семестри навчання. Жила у родичів)
akurt написав:Ви помиляєтеся. Жоден університет в Україні НЕ входить в ТОП-500. В той же час 2 університети Туреччини входять в ТОП-500. Далі: - 20 000 доларів стипендія - на 4 роки (бакалаврат). - якщо мала здала щось на 12 балів то поздровляю, але це НІ про що не говорить і НІДЕ не враховується. Здайте TOEFL на 101 зі 120 - поздоровлю ще більше. - напрям в Голанідію цікавий. Бажаю успіхів. Головне мудро вибрати спецальінсть. А то донька приятелів закінчила Паризький універсиетт і працює безробітною. Спеціальність: "Соціологія". Врахуйте це. В "Англію" вже вступили двое синів двох приятелів - вже поверинулися із позором. Там вчитися треба... Крім того, будте уважними: у Велкій Британії діє НОВИЙ закон, згідно з яким випускник повинен НЕГАЙНО покинути територію Великої Британії безпосередньо після отримання диплома.
Ви ще той майстер перекручування))) Я писав про IELTS. Якщо почитаєте, то зрозумієте, що 8.5 ielts буде більше, ніж 110 по toefl))) Отже можете й поздоровити) На яких місцях турецькі виші в топ 500? У мене теж є "возвращенцы" й безробітні. Вибирається програма, не спеціальність, в вишах, що знаходяться в перших п"яти десятках світового топу) В виші Голандії і Британії приймають діток з 17, моя закінчила школу в 16 і мусіла рочок відсидітись десь. Цим "десь" стала Краківська AGH (мав бути Віденський економічний, але про те, що треба окрім математики англійською здавати ще й економіку англійською дізнались лише під час іспиту. Тут "привіт" такій собі конторі Інтелектгайд і їх професіональним туторам).
Попри коронавірусний онлайн, вже отримала пропозицію на 10$ в год (репетиторство математики анлійською). Київський ліцей ІНТЕЛЛЕКТ - the best!!!, хоча й такий собі концтабір в порівнянні з іншими школами). Мало, напевно, але студентці це манна небесна. Щоправда манни тієї ми ще не їли)
По темі - є думка поговорити з партнерами з Азербайджану (якщо таджики і узбеки знайомі мають хати в Туреччині, то цим сам Бог велів))) і пожити місяць, спробувати на зуб, що воно таке, цей анталійський рай. До речі - число Ваших конкурентів множиться. Серед найнеочікуваніших верств укр суспільства
Ціни на репетиторів в Україні якісь не гуманні ,зара за інгліш під ЗНО плачу 280грн-80хв, українська 300-2год.Для порівняння, сестра жінки, живе в Іспаніі(урбанізація з 20км до Мадриду), то її чолловік репетитурствує:фізика, математика, хімія-10€ година.
З останнього платив 500 грн-год за математику анлійською в Україні.
Ну ось, бачите, цікаві цифри... Про першу цифру не судитиму - здається трохи занижена - наприклад, в Американському університеті в Болгарії - більше 10 000 ойро на рік. Але мабуть Ви маєте рацію. Друга цифра цілком реальна: син приятелів навчається в Берліні - то оренда квартири 800 ойро+харчування 800 ойро. Тепер беремо калькулятор: 4 роки навчання в Нідерландах обійдуться в 10 000х4+48х1500=112 00 ойро. Ну, це всім по карману... А може й не всім... Цифри вище співпадають з іншими даними: 26500 ойро на рікх4= 106 000 ойро. https://www.tudelft.nl/en/education/pra ... -finances/
Якщо є гроші - правильний шлях...
gonchik74 написав:Вибирається програма, не спеціальність, в вишах, що знаходяться в перших п"яти десятках світового топу)
Якщо можна напишете в вересні - що вдалося зробити/куди поступити (без приватних подробиць) - гадаю, всім буде цікаво. Особливо, як вирішили питання з проживанням. Буде за темою гілки.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.