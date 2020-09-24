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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:44
Тарифы... Тарифы... Тарифы...
Форумчан сильно тревожат тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, газ, вывоз мусора...
А что в Анталии, где с утра +13, днем прогнозируют +15, сухо и спокойно, а в квартире БЕЗ ВСЯКОГО отопления на утро +18,7 градуса.
Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +19,3.
1. Электрическая энергия.
Год 2020: цена 1 кВтчас 0,71 лиры. Средний курс доллара в 2020 7,195 лиры за 1 доллар.
1 кВтчас 0,71/7,195=0,099 доллара.
Год 2021: цена 1 кВтчас 0,75 лиры. курс доллара на сегодня: 7,4753.
1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100 доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас.
НДС составляет 18% (включен в цифры выше).
Минимальный счет на электроэнергию составил в октябре и ноябре: 60-62 лиры.
Максимальный счет на электроэнергию составил в июле-августе-сентябре: 239-275 лир.
2. Вода+водоотведение.
Вода - подача:
Год 2020 - 3,25 лиры за 1 куб. м.
Год 2021: 4,29 лиры за 1 куб. м или 0,57 $ за 1 куб. м. В гривнах: 16 гривен за 1 куб. м.
Водоотведение: 1,85 лиры за 1 куб. м или 0,274 $ за 1 куб. м.
В сумме: 0,57+0,274=0,844 $ за 1 куб. м или 23,80 гривен за 1 куб.м.
Что интересно, НДС составляет 8%.
Счет за воду минимальный в 2020 18 лир, максимальный 36 лир.
Горячая вода - бесплатно (солнечный коллектор на крыше здания, при необходимости подогрева в дождливые дни используется бойлер, включена оплата в счет за электрическую энергию).
3. Газ. Весь газ в Турции - импортный, поступает большей частью из Азербайджана, Ирана, других стран, около 20% - из РФ.
Интересная особенность: учет ведется в куб. метрах, но оплата - НЕ за куб. метры , а за количество поданной в квартиру энергии. Теплотворная способность газа указывается каждому потребителю в квитанции, в Анталии составляет 9216,65 кКал/м3. В Украине газ особенный: действующими стандартами установлено, что теплота сгорания (низшая) должна быть не ниже 7600 кКал/куб.м. То есть его теплотворная способность ниже (!!!) в 1,21 раза.
Цена за 1 кВтчас полученной энергии сотавляет 0,1890 лиры за 1 кВтчас.
НДС - 18%.
В пересчете на привычные нам куб. метры получаем 2,636 лиры или 0,35 $ за 1 куб. м.
В гривнах: 9,87 гривны за 1 куб. м. с учетом теплотворной способности газа в Украине: 8,15 гривны за 1 куб. м.
Никакой оплаты за упаковку газа, доставку газа, окучивание газа, дуновение газа, прикосновение к газу, нюхание газа не предусмотрено.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ.
4. Вывоз ТПВ. Фиксированной оплаты нет. Задача муниципалитета. Мусор вывозится каждый день. По итогам года в счет за воду включают какие-то смешные/поощрительные цифры. Мне за 2020 год включили оплату в 3,29 лиры или 15 гривен.
5. Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение НЕ используется. Котельных и теплопунктов в Анталии не замечено. Все имеют индивидуальное отопление. В новых домах сдачи 2020/2021 года Застройщиком устанавливаются газовые двухконтурные котлы.
Итого:
- расходы на электрическую энергию за год у меня 1630 лир или 135 лир в среднем в месяц, или 18 долларов в месяц, или примерно 500 гривен в месяц.
- расходы на воду и водоотведение за год 324 лиры, или 27 лир месяц, или 3,50 доллара в месяц, или 98,7 гривны в месяц.
- другие расходы: ноль.
Всего за год коммунальные платежи за квартиру "1+1" составляют в среднем: 162 лиры, или 21,5 доллара в месяц или около 600 гривен в месяц.
Эти цифры нужно сопоставлять с реальной или средней оплатой труда в Турции, тогда они приобретут более "осязаемый" смысл.
Возьмем минимальную:
- минимальная зарплата в Турции в 2020 году: 2 324 лиры (на руки, чистыми).
- минимальная зарплата в Турции в 2021 году: 2 825 лиры (на руки, чистыми). Увеличена с 1 января на 21%.
Тогда при минимальной зарплате на руки ОДНОГО работника в семье (других доходов нет) расходы на коммуналку в 2020 году составляют:
2324 - 100%
162 - х%
х%=6,97%
Это МЕНЕЕ 10% в месяц.
P.S. Понятно, что средние расходы на коммунальные услуги в этом примере не есть абсолютно верными, но как ориентир - подходит.
Никаких субсидий, а также льгот участникам Куликовской битвы или судьям/прокурорам/депутатам/бывшим депутатам и просто взяточникам не предусмотрено.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:10
akurt написав:Тарифы... Тарифы... Тарифы...
Форумчан сильно тревожат тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, газ, вывоз мусора...
А что в Анталии, где с утра +13, днем прогнозируют +15, сухо и спокойно, а в квартире БЕЗ ВСЯКОГО отопления на утро +18,7 градуса.
Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +19,3.
1. Электрическая энергия.
Год 2020: цена 1 кВтчас 0,71 лиры. Средний курс доллара в 2020 7,195 лиры за 1 доллар.
1 кВтчас 0,71/7,195=0,099
доллара.
Год 2021: цена 1 кВтчас 0,75 лиры. курс доллара на сегодня: 7,4753.
1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100
доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас.
НДС составляет 18% (включен в цифры выше).
Минимальный счет на электроэнергию составил в октябре и ноябре: 60-62 лиры.
Максимальный счет на электроэнергию составил в июле-августе-сентябре: 239-275 лир.
2. Вода+водоотведение.
Вода - подача:
Год 2020 - 3,25 лиры за 1 куб. м.
Год 2021: 4,29 лиры за 1 куб. м или 0,57 $ за 1 куб. м. В гривнах: 16 гривен за 1 куб. м.
Водоотведение: 1,85 лиры за 1 куб. м или 0,274 $ за 1 куб. м.
В сумме: 0,57+0,274=0,844 $ за 1 куб. м или 23,80 гривен за 1 куб.м.
Что интересно, НДС составляет 8%.
Счет за воду минимальный в 2020 18 лир, максимальный 36 лир.Горячая вода - бесплатно
(солнечный коллектор на крыше здания, при необходимости подогрева в дождливые дни используется бойлер, включена оплата в счет за электрическую энергию).
3. Газ.
Весь газ в Турции - импортный, поступает большей частью из Азербайджана, Ирана, других стран, около 20% - из РФ.
Интересная особенность: учет ведется в куб. метрах, но оплата - НЕ за куб. метры , а за количество поданной в квартиру энергии. Теплотворная способность газа указывается каждому потребителю в квитанции, в Анталии составляет 9216,65
кКал/м3. В Украине газ особенный: действующими стандартами установлено, что теплота сгорания (низшая) должна быть не ниже 7600
кКал/куб.м. То есть его теплотворная способность ниже (!!!) в 1,21 раза.
Цена за 1 кВтчас полученной энергии сотавляет 0,1890 лиры за 1 кВтчас.
НДС - 18%.
В пересчете на привычные нам куб. метры получаем 2,636 лиры или 0,35 $ за 1 куб. м.
В гривнах: 9,87 гривны за 1 куб. м. с учетом теплотворной способности газа в Украине: 8,15 гривны за 1 куб. м.Никакой оплаты за упаковку газа, доставку газа, окучивание газа, дуновение газа, прикосновение к газу, нюхание газа не предусмотрено.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ.
4. Вывоз ТПВ.
Фиксированной оплаты нет. Задача муниципалитета. Мусор вывозится каждый день. По итогам года в счет за воду включают какие-то смешные/поощрительные цифры. Мне за 2020 год включили оплату в 3,29 лиры или 15 гривен.
5. Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение НЕ используется. Котельных и теплопунктов в Анталии не замечено. Все имеют индивидуальное отопление. В новых домах сдачи 2020/2021 года Застройщиком устанавливаются газовые двухконтурные котлы.
Итого:
- расходы на электрическую энергию за год у меня 1630 лир или 135 лир в среднем в месяц, или 18 долларов в месяц
, или примерно 500 гривен в месяц.
- расходы на воду и водоотведение за год 324 лиры, или 27 лир месяц, или 3,50 доллара в месяц,
или 98,7 гривны в месяц.
- другие расходы: ноль.Всего за год коммунальные платежи за квартиру "1+1" составляют в среднем: 162 лиры, или 21,5 доллара в месяц или около 600 гривен в месяц.
Эти цифры нужно сопоставлять с реальной или средней оплатой труда в Турции, тогда они приобретут более "осязаемый" смысл.
Возьмем минимальную:
- минимальная зарплата в Турции в 2020 году: 2 324 лиры (на руки
, чистыми).
- минимальная зарплата в Турции в 2021 году: 2 825 лиры (на руки
, чистыми). Увеличена с 1 января на 21%.
Тогда при минимальной зарплате на руки ОДНОГО работника в семье (других доходов нет) расходы на коммуналку в 2020 году составляют:
2324 - 100%
162 - х%х%=6,97%
Это МЕНЕЕ 10% в месяц.P.S.
Понятно, что средние расходы на коммунальные услуги в этом примере не есть абсолютно верными, но как ориентир - подходит.
Інфо цікава. А якщо порівняти з Вашою квартирою у Львові?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:15
Порівняти легше та краще Вам: я не живу у Львові з 1 вересня 2019 року.
Плачу тільки 400 гривень на місяць в ОСББ. На сьогодні переплата 600 гривень.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:21
akurt написав:
Порівняти легше та краще Вам: я не живу у Львові з 1 вересня 2019 року.
Плачу тільки 400 гривень на місяць в ОСББ. На сьогодні переплата 600 гривень.
Теж постійно не мешкаю в своїй квартирі...час від часу.
А як з опаленням...до Львова морози присунули?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:36
Я не в курсі про морози - забуваю, що це таке - та не інтересуюся.
Моя квартира у Львові закрита, я її не здаю, не здавав та не збираюся. Тарифів не знаю.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:49
akurt написав:
1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100 доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас.
В Україні 1.68 грн за кВтгод і 3,50 грн якщо більше 300 кВт в місяць...якщо не брешу.
Але мінімальна зарплата в Турції значно більша.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:54
Квесторе_поверніться написав:
Але мінімальна зарплата в Турції значно більша.
И шо?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:36
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Але мінімальна зарплата в Турції значно більша.
И шо?
Комуналь має бути дорожче.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Але мінімальна зарплата в Турції значно більша.
И шо?
Комуналь має бути дорожче.
По украински не звучит, потому переделают по-русски
К: Коммуналка должна быть дороже
Я: Кому именно она должна?
Коммулка стоит столько сколько стоит. Она не обязана стоить какой-то фиксированный процент от дохода владельца жилья.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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