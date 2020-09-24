Додано: Суб 16 січ, 2021 09:44

Тарифы... Тарифы... Тарифы...



Форумчан сильно тревожат тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, газ, вывоз мусора...

А что в Анталии, где с утра +13, днем прогнозируют +15, сухо и спокойно, а в квартире БЕЗ ВСЯКОГО отопления на утро +18,7 градуса.

Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +19,3.



1. Электрическая энергия.

Год 2020: цена 1 кВтчас 0,71 лиры. Средний курс доллара в 2020 7,195 лиры за 1 доллар.

1 кВтчас 0,71/7,195=0,099 доллара.

Год 2021: цена 1 кВтчас 0,75 лиры. курс доллара на сегодня: 7,4753.

1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100 доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас.

НДС составляет 18% (включен в цифры выше).

Минимальный счет на электроэнергию составил в октябре и ноябре: 60-62 лиры.

Максимальный счет на электроэнергию составил в июле-августе-сентябре: 239-275 лир.



2. Вода+водоотведение.

Вода - подача:

Год 2020 - 3,25 лиры за 1 куб. м.

Год 2021: 4,29 лиры за 1 куб. м или 0,57 $ за 1 куб. м. В гривнах: 16 гривен за 1 куб. м.

Водоотведение: 1,85 лиры за 1 куб. м или 0,274 $ за 1 куб. м.

В сумме: 0,57+0,274=0,844 $ за 1 куб. м или 23,80 гривен за 1 куб.м.

Что интересно, НДС составляет 8%.

Счет за воду минимальный в 2020 18 лир, максимальный 36 лир.



Горячая вода - бесплатно (солнечный коллектор на крыше здания, при необходимости подогрева в дождливые дни используется бойлер, включена оплата в счет за электрическую энергию).



3. Газ. Весь газ в Турции - импортный, поступает большей частью из Азербайджана, Ирана, других стран, около 20% - из РФ.

Интересная особенность: учет ведется в куб. метрах, но оплата - НЕ за куб. метры , а за количество поданной в квартиру энергии. Теплотворная способность газа указывается каждому потребителю в квитанции, в Анталии составляет 9216,65 кКал/м3. В Украине газ особенный: действующими стандартами установлено, что теплота сгорания (низшая) должна быть не ниже 7600 кКал/куб.м. То есть его теплотворная способность ниже (!!!) в 1,21 раза.

Цена за 1 кВтчас полученной энергии сотавляет 0,1890 лиры за 1 кВтчас.

НДС - 18%.

В пересчете на привычные нам куб. метры получаем 2,636 лиры или 0,35 $ за 1 куб. м.

В гривнах: 9,87 гривны за 1 куб. м. с учетом теплотворной способности газа в Украине: 8,15 гривны за 1 куб. м.

Никакой оплаты за упаковку газа, доставку газа, окучивание газа, дуновение газа, прикосновение к газу, нюхание газа не предусмотрено.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ.



4. Вывоз ТПВ. Фиксированной оплаты нет. Задача муниципалитета. Мусор вывозится каждый день. По итогам года в счет за воду включают какие-то смешные/поощрительные цифры. Мне за 2020 год включили оплату в 3,29 лиры или 15 гривен.



5. Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение НЕ используется. Котельных и теплопунктов в Анталии не замечено. Все имеют индивидуальное отопление. В новых домах сдачи 2020/2021 года Застройщиком устанавливаются газовые двухконтурные котлы.



Итого:

- расходы на электрическую энергию за год у меня 1630 лир или 135 лир в среднем в месяц, или 18 долларов в месяц, или примерно 500 гривен в месяц.

- расходы на воду и водоотведение за год 324 лиры, или 27 лир месяц, или 3,50 доллара в месяц, или 98,7 гривны в месяц.

- другие расходы: ноль.

Всего за год коммунальные платежи за квартиру "1+1" составляют в среднем: 162 лиры, или 21,5 доллара в месяц или около 600 гривен в месяц.



Эти цифры нужно сопоставлять с реальной или средней оплатой труда в Турции, тогда они приобретут более "осязаемый" смысл.

Возьмем минимальную:

- минимальная зарплата в Турции в 2020 году: 2 324 лиры (на руки, чистыми).

- минимальная зарплата в Турции в 2021 году: 2 825 лиры (на руки, чистыми). Увеличена с 1 января на 21%.

Тогда при минимальной зарплате на руки ОДНОГО работника в семье (других доходов нет) расходы на коммуналку в 2020 году составляют:

2324 - 100%

162 - х%

х%=6,97%

Это МЕНЕЕ 10% в месяц.



P.S. Понятно, что средние расходы на коммунальные услуги в этом примере не есть абсолютно верными, но как ориентир - подходит.

Никаких субсидий, а также льгот участникам Куликовской битвы или судьям/прокурорам/депутатам/бывшим депутатам и просто взяточникам не предусмотрено.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.