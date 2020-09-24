Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33
Вообще-то я думаю, что неверно сравнивать цены на коммуналку в Турции с ценами на коммуналку в Украине. Хотя и привел их - для ясности понимания - в гривны.
Надо сравнивать с другими странами, где форумчане уже запланировали себе приобрести жилье, например, в упомянутых выше Нидерландах.
Но то, что я привел, есть важным для понимания того, что происходит в других странах.
1. При минималке, которую получает работник на газонах на Набережной Анталии, этот работник - единственный кормилец в семье - тратит на коммуналку менее 10% своей зарплаты и "не ждет милости от природы", то есть обещанной заботливым правительством непонятно откуда вдруг взявшейся скидке на газ с 10 гривен за куб до 7 гривен за куб.
2. Второе самое важное: нужно понимать и знать, во сколько Вам/неВам будет обходиться житие в Турции.
А больше негде: посмотрите карту мира со странами "Красного списка"
Там уже и Албания, которую невыездные последние 10 лет с Украины так рекламировали все лето, аж пыхтели.
А потому рекомендую НЕ СРАВНИВАТЬ цены с Украиной - я их привел для понимания процесса.
Сравнивайте с тем, во сколько бы Вам обошлось содержание квартиры для себя, любимого, на международном курорте.
Кто-то с этого форума в эти дни ищет как запасной аэродром Шевченкову хату в 60-км от Киева.
Кто-то - как новые соседи моих приятелей - купили у них за 50 000 долларов ненужный участок в 14 соток в реальном селе вблизи соснового леса - вырвали с корнем все сосны и развалили даже сооруженный на случай строительства отличный павильон для рабочих и инструмента, и уже показал проект на 500 000 долларов очень хорошего дома.
А кто-то этого ничего делать не хочет. Или просто не имеет лишних 500 000 долларов (это бывает).
А хочет удачно выкопать денежку из-под груши.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 січ, 2021 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:34
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:37
Благодарю Мизантропа за поднятие ветки в ТОП раздела.
Я его сообщения не читаю и не вижу - он в игноре - но благодарю.
Наверное, Вам, форумчане, что-то умное написал.
Читайте и выполняйте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:48
Що цікаво, пане Квесторе, що ПДВ на електрику (товар імпортується) та на газ (товар імпортується) ПДВ становить 18%.
А ось на воду (товар НЕ імпортується) ПДВ 8%.
Ще цікаво: електрику імпортують з країн Європи, навіть з Болгарії, і ще з якоїсь європейської країни - забув, можливо, навіть з Чехії (як не дивно).
А ось газ - цікаво - скоротили поставку із РФ.
Відкрили запаси газу в Чорному морі - американці шукали 15 років - не знайшли - та вже будують термінали на Чорноморському узбережжі для прийому газу.
Газ буде надходити в Zonguldak. Зараз на роботах задіяно 2000 осіб.
Там ще і цікавий менеджевий компонет: такий видобуток ВЛАСНОГО гозу - то козир ПРОТИ міжнародних трейдерів газу. Тобто - зниження/стабілізація ціни на газ.
Про нафту та бензин:
"Сумма инвестиций, которые будут сделаны в 2021 году, оценивается в 13,4 млрд турецких лир (приблизно 2 000 000 000 доларів США - примітка моя).
5,7 миллиарда лир из этой суммы (приблизно 750 000 000 доларів США - примітка моя) будут потрачены на геологоразведочные работы нового бурения, которое должно быть произведено в 2021 году, буровые работы, инвестиции в освоение скважин и разработку нефтяных и газовых месторождений в 13 провинциях."
Це Вам не годувати пана Фірташа та інших...
P.S. Я гадаю, панове ретельно виконують умови локдауну, не ходять без масок, не їздять в переповнених Богданчиках та корисно проводять ВДОМА час.
Кумедні американці зняли новий блокбастер - 2021 рік - ПРО УКРАЇНУ.
Рекомендую: Київ, сьогодні, частково говорять українською, вивіски та оголошення - українською, все, як має бути. Ну, не зовсім, трохи фантастики, але цікаво...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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