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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  cohan написав:думаю, до второго полугодия подтянут до европейских 9-11 центов

Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33

Вообще-то я думаю, что неверно сравнивать цены на коммуналку в Турции с ценами на коммуналку в Украине. Хотя и привел их - для ясности понимания - в гривны.
Надо сравнивать с другими странами, где форумчане уже запланировали себе приобрести жилье, например, в упомянутых выше Нидерландах.
Но то, что я привел, есть важным для понимания того, что происходит в других странах.

1. При минималке, которую получает работник на газонах на Набережной Анталии, этот работник - единственный кормилец в семье - тратит на коммуналку менее 10% своей зарплаты и "не ждет милости от природы", то есть обещанной заботливым правительством непонятно откуда вдруг взявшейся скидке на газ с 10 гривен за куб до 7 гривен за куб.

2. Второе самое важное: нужно понимать и знать, во сколько Вам/неВам будет обходиться житие в Турции.
А больше негде: посмотрите карту мира со странами "Красного списка"
http://lowcostavia.com.ua/moz-red-green ... izoliacia/
Там уже и Албания, которую невыездные последние 10 лет с Украины так рекламировали все лето, аж пыхтели.

А потому рекомендую НЕ СРАВНИВАТЬ цены с Украиной - я их привел для понимания процесса.
Сравнивайте с тем, во сколько бы Вам обошлось содержание квартиры для себя, любимого, на международном курорте.
Кто-то с этого форума в эти дни ищет как запасной аэродром Шевченкову хату в 60-км от Киева.
Кто-то - как новые соседи моих приятелей - купили у них за 50 000 долларов ненужный участок в 14 соток в реальном селе вблизи соснового леса - вырвали с корнем все сосны и развалили даже сооруженный на случай строительства отличный павильон для рабочих и инструмента, и уже показал проект на 500 000 долларов очень хорошего дома.
А кто-то этого ничего делать не хочет. Или просто не имеет лишних 500 000 долларов (это бывает).
А хочет удачно выкопать денежку из-под груши.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 січ, 2021 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:34

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:думаю, до второго полугодия подтянут до европейских 9-11 центов

Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.

изучен,документируется :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:37

Благодарю Мизантропа за поднятие ветки в ТОП раздела.
Я его сообщения не читаю и не вижу - он в игноре - но благодарю.
Наверное, Вам, форумчане, что-то умное написал.
Читайте и выполняйте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:52

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але мінімальна зарплата в Турції значно більша.
И шо?

Комуналь має бути дорожче.

А клімат, а зима?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 06:04

  flyman написав:А клімат, а зима?

Правильні слова...

За повідомленнями інтернет-ресурсу https://www.ukr-ayna.com/uk/
станом на середину 2020 в Туреччині дозвіл на проживання отримали близько 16,5 тисяч українців, і більшість із них проживають у Стамбулі, Анталії та Анкарі.
Продовжується ретельна робота по поліпшенню умов життя українців в Туреччині:
12-14 січня 2021 року в Анкарі відбувся другий раунд переговорів щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою.

P.S. В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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