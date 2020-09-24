Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33

для ясности понимания

Вообще-то я думаю, что неверно сравнивать цены на коммуналку в Турции с ценами на коммуналку в Украине. Хотя и привел их -- в гривны.Надо сравнивать с другими странами, где форумчане уже запланировали себе приобрести жилье, например, в упомянутых выше Нидерландах.Но то, что я привел, есть важным для понимания того, что происходит в других странах.1. При минималке, которую получает работник на газонах на Набережной Анталии, этот работник - единственный кормилец в семье - тратит на коммуналку менее 10% своей зарплаты и "не ждет милости от природы", то есть обещанной заботливым правительством непонятно откуда вдруг взявшейся скидке на газ с 10 гривен за куб до 7 гривен за куб.2.нужно понимать и знать, во сколько Вам/неВам будет обходиться житие в Турции.А больше негде: посмотрите карту мира со странами "Красного списка"Там уже и Албания, которую невыездные последние 10 лет с Украины так рекламировали все лето, аж пыхтели.А потому рекомендую НЕ СРАВНИВАТЬ цены с Украиной - я их привел для понимания процесса.Сравнивайте с тем, во сколько бы Вам обошлось содержание квартиры для себя, любимого, на международном курорте.Кто-то с этого форума в эти дни ищет как запасной аэродром Шевченкову хату в 60-км от Киева.Кто-то - как новые соседи моих приятелей - купили у них за 50 000 долларов ненужный участок в 14 соток в реальном селе вблизи соснового леса - вырвали с корнем все сосны и развалили даже сооруженный на случай строительства отличный павильон для рабочих и инструмента, и уже показал проект на 500 000 долларов очень хорошего дома.А кто-то этого ничего делать не хочет. Или просто не имеет лишних 500 000 долларов (это бывает).А хочет удачно выкопать денежку из-под груши.