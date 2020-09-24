Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так вже 10...правда американських...вивчаєм пана Акурта.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:33
Вообще-то я думаю, что неверно сравнивать цены на коммуналку в Турции с ценами на коммуналку в Украине. Хотя и привел их - для ясности понимания - в гривны.
Надо сравнивать с другими странами, где форумчане уже запланировали себе приобрести жилье, например, в упомянутых выше Нидерландах.
Но то, что я привел, есть важным для понимания того, что происходит в других странах.
1. При минималке, которую получает работник на газонах на Набережной Анталии, этот работник - единственный кормилец в семье - тратит на коммуналку менее 10% своей зарплаты и "не ждет милости от природы", то есть обещанной заботливым правительством непонятно откуда вдруг взявшейся скидке на газ с 10 гривен за куб до 7 гривен за куб.
2. Второе самое важное: нужно понимать и знать, во сколько Вам/неВам будет обходиться житие в Турции.
А больше негде: посмотрите карту мира со странами "Красного списка"
Там уже и Албания, которую невыездные последние 10 лет с Украины так рекламировали все лето, аж пыхтели.
А потому рекомендую НЕ СРАВНИВАТЬ цены с Украиной - я их привел для понимания процесса.
Сравнивайте с тем, во сколько бы Вам обошлось содержание квартиры для себя, любимого, на международном курорте.
Кто-то с этого форума в эти дни ищет как запасной аэродром Шевченкову хату в 60-км от Киева.
Кто-то - как новые соседи моих приятелей - купили у них за 50 000 долларов ненужный участок в 14 соток в реальном селе вблизи соснового леса - вырвали с корнем все сосны и развалили даже сооруженный на случай строительства отличный павильон для рабочих и инструмента, и уже показал проект на 500 000 долларов очень хорошего дома.
А кто-то этого ничего делать не хочет. Или просто не имеет лишних 500 000 долларов (это бывает).
А хочет удачно выкопать денежку из-под груши.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 січ, 2021 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:34
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:37
Благодарю Мизантропа за поднятие ветки в ТОП раздела.
Я его сообщения не читаю и не вижу - он в игноре - но благодарю.
Наверное, Вам, форумчане, что-то умное написал.
Читайте и выполняйте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:52
А клімат, а зима?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 17 січ, 2021 06:04
Правильні слова...
За повідомленнями інтернет-ресурсу
станом на середину 2020 в Туреччині дозвіл на проживання отримали близько 16,5 тисяч українців, і більшість із них проживають у Стамбулі, Анталії та Анкарі.
Продовжується ретельна робота по поліпшенню умов життя українців в Туреччині:
12-14 січня 2021 року в Анкарі відбувся другий раунд переговорів щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою.
P.S. В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:50
В мене у приятелів цікава ситуація: син клотить бабло "не по-децки" в Кривому Розі. Будує власний будинок (у побудованому батьками для нього жити не хоче - "хвасон не той"). На цей період орендує прекрасну 3-и кімнатну квартиру, за 8000 гривень.
З них 7500 - комуналка.
Орендодавець отримує 500 на місяць та дуже-дуже задоволений тим...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
не смог удержаться.
800€ за хату это очень дорого, 800€ "на еду" это просто нереально дофига, потратить 800€ за месяц в Берлине это надо ухитриться, мальчика не просто балуют, его реально развращают, я серьезно! (ресторан 15€, такси 5€, бассейн-боулинг-бильярд 5€, завтрак 5€ каждый день?!!)
Как реально учаться люди в Германии и Берлине в частности, на примере наших выходцев и знакомых индусов - студент имеет право работать 20 часов в неделю, минималка была 9,15€ в час, работают не все часы, иначе загнешься, это дает примерно 450 евро в месяц, общага или угол в ВГ стоит 200€ примерно, на жратву уходит 200€ в месяц если "без пива и икры" (цены на жратву в супермаркетах сравнимы или местами дешевле украинских, покупая даже не вермишель-картошка-крупы а покупая полуфабрикаты и курица-фрукты это нормально). За семестр платят столько, сколько стоит проездной на весь транспорт. Информацию где работа и так далее, находится по 1 клику.
ну и понятно что универов немецких-голландских в топ 500 побольше, короче учиться ну точно не в Турцию ехать надо
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 17 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
к слову, скатался этим летом в Черногорию, большое разочарование, хуже чем после Албании.
Сидели 3 недели в Будве, снял виллу с бассейном, объездили страну, посмотрели.
Проблемы:
1. Климат, на побережье моря влажно, душно, жарко, нечем дышать с 11 по 19:00 только кондиционер, и так 2 месяца - июль и август, весь сезон по факту. Может быть на побережье которской бухты иначе - не знаю, мы там всего несколько дней были, на машине-автобусе-кораблике и не ощутили.
2. долбанное холодное течение, подходит к берегу и вода 19 градусов на 3 дня, потом еще 3 дня греется, и так было 2 раза!! В это время в которской бухте вода оставалась теплой.
3. Цены - можно найти дешевую кухню, обед комплексный 3€ без напитков, но у моря уже и 6€ и 8€ за одно блюдо, и это реально напрягает, в Болгарии разница 50% а не в 3 раза. Т.е. остается дешевле Германии-Испании-Италии но мораль опускает, чуствуешь что на тебе нажились.
4. Страна-деревня, ничего нет, ни куда не пойдешь. И это в местной "ялте", что в мелких поселках делать, только винчик из супермаркетов хлебать?
5. Застройка хаотичная, не продуманная, местами нет тротуаров, общественный транспорт недоразвит, орентироваться нужно на прокат машин, даже в Будве народ на электросамокатах ездит.
6. Отсутствие зеленых зон, парков.
Короче, если ехать отдыхать то к которской бухте, и максимум на 12 дней, а то завоеете.
A жить там надолго?!!!
Не, спасибо!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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