Додано: Нед 17 січ, 2021 11:12

Каждый день общаюсь со множеством друзей/приятелей...

Сегодня: от Тулузы до Ивано-Франковска и Днепра.

В Днепре - 17. (сообщили по Вайберу).

Я в ответ написал: А у нас + 17.

Соврал, конечно: сейчас на моем открытом балконе +17,5.

Интернет показывает что на улице +14... может быть... интернет ведь знает всё...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.