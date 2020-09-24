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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:36

  Kripo написав:к слову, скатался этим летом в Черногорию, большое разочарование, хуже чем после Албании.

Сидели 3 недели в Будве, снял виллу с бассейном, объездили страну, посмотрели.
Проблемы:
1. Климат, на побережье моря влажно, душно, жарко, нечем дышать с 11 по 19:00 только кондиционер, и так 2 месяца - июль и август, весь сезон по факту. Может быть на побережье которской бухты иначе - не знаю, мы там всего несколько дней были, на машине-автобусе-кораблике и не ощутили.
2. долбанное холодное течение, подходит к берегу и вода 19 градусов на 3 дня, потом еще 3 дня греется, и так было 2 раза!! В это время в которской бухте вода оставалась теплой.
3. Цены - можно найти дешевую кухню, обед комплексный 3€ без напитков, но у моря уже и 6€ и 8€ за одно блюдо, и это реально напрягает, в Болгарии разница 50% а не в 3 раза. Т.е. остается дешевле Германии-Испании-Италии но мораль опускает, чуствуешь что на тебе нажились.
4. Страна-деревня, ничего нет, ни куда не пойдешь. И это в местной "ялте", что в мелких поселках делать, только винчик из супермаркетов хлебать?
5. Застройка хаотичная, не продуманная, местами нет тротуаров, общественный транспорт недоразвит, орентироваться нужно на прокат машин, даже в Будве народ на электросамокатах ездит.
6. Отсутствие зеленых зон, парков.

Короче, если ехать отдыхать то к которской бухте, и максимум на 12 дней, а то завоеете.

A жить там надолго?!!!

Не, спасибо!

Мну Албания зашла .Пятый год туда езжу.Черногория, проездом был в позапрошлом году.Ну , что сказать?!Там мало того , что отбойники вдоль дорог ржавые, так даже трава под ними поржавела.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:39

  Kripo написав:ну и понятно что универов немецких-голландских в топ 500 побольше, короче учиться ну точно не в Турцию ехать надо :wink:


Это ОЧЕНЬ правильное пожелание для детей форумчан. Поддерживаю.

P.S. Семья моих немецких друзей не полная - папу выгнали лет пять или даже 10 назад. В семье двое детей: дочь-школьница и сын студент (второй курс). Парень очень даже хороший, скромный и послушный: не раз вместе в горы ходили... Факультет авиационный (инженерный).
Мама получает не более 2 500 евро в месяц. Квартиру в Берлине для сына арендуют за 800 евро в месяц.
Сами арендуют квартиру 2+1 в Дюссельдорфе почти в центре. Все расходы по аренде и коммуналке составляют 1000 евро в месяц. Живут достойно, но не жирно за оставшиеся от 2500 евро (2500-1000-800) зарплаты мамы. Свою квартиру купить не мечтают. Об авто немного мечтают, но работа почти рядом с квартирой.
На скоростной электричке в Берлин к сыну - 4,5 часа.
С работой маме повезло: во время нынешнего продолжающегося локдауна ее работа НЕ закрывалась и НЕ сокращалась.
Все так и есть.
Люблю точные цифры.
Ну а к совету Kripo по обучению детей в университетах из ТОП-500 - стоит прислушаться.
Самое забавное, что я - "за"!
Расходы приводили выше - обучение в Дельфтском университете обойдется не более, чем в 115 000 евро.
Примечание: если вдруг совершенно случайно (я даже не верю, что такое может быть) кое-где порой у кого-то нет 115 000 евро - то обучение в Турции - интересный вариант. Отбор жесткий. Если повезет - точнее, если круто повезёт - все бесплатно: и обучение, и проживание, и авиаперелет домой.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:12

Каждый день общаюсь со множеством друзей/приятелей...
Сегодня: от Тулузы до Ивано-Франковска и Днепра.
В Днепре -17. (сообщили по Вайберу).
Я в ответ написал: А у нас +17.
Соврал, конечно: сейчас на моем открытом балконе +17,5.
Интернет показывает что на улице +14... может быть... интернет ведь знает всё...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлень: 5327
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2042 раз.
Подякували: 801 раз.
 
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  #<1 ... 908909910911
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