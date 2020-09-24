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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 909910911912>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:39

  Kripo написав:ну и понятно что универов немецких-голландских в топ 500 побольше, короче учиться ну точно не в Турцию ехать надо :wink:


Это ОЧЕНЬ правильное пожелание для детей форумчан. Поддерживаю.

P.S. Семья моих немецких друзей не полная - папу выгнали лет пять или даже 10 назад. В семье двое детей: дочь-школьница и сын студент (второй курс). Парень очень даже хороший, скромный и послушный: не раз вместе в горы ходили... Факультет авиационный (инженерный).
Мама получает не более 2 500 евро в месяц. Квартиру в Берлине для сына арендуют за 800 евро в месяц.
Сами арендуют квартиру 2+1 в Дюссельдорфе почти в центре. Все расходы по аренде и коммуналке составляют 1000 евро в месяц. Живут достойно, но не жирно за оставшиеся от 2500 евро (2500-1000-800) зарплаты мамы. Свою квартиру купить не мечтают. Об авто немного мечтают, но работа почти рядом с квартирой.
На скоростной электричке в Берлин к сыну - 4,5 часа.
С работой маме повезло: во время нынешнего продолжающегося локдауна ее работа НЕ закрывалась и НЕ сокращалась.
Все так и есть.
Люблю точные цифры.
Ну а к совету Kripo по обучению детей в университетах из ТОП-500 - стоит прислушаться.
Самое забавное, что я - "за"!
Расходы приводили выше - обучение в Дельфтском университете обойдется не более, чем в 115 000 евро.
Примечание: если вдруг совершенно случайно (я даже не верю, что такое может быть) кое-где порой у кого-то нет 115 000 евро - то обучение в Турции - интересный вариант. Отбор жесткий. Если повезет - точнее, если круто повезёт - все бесплатно: и обучение, и проживание, и авиаперелет домой.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:12

Каждый день общаюсь со множеством друзей/приятелей...
Сегодня: от Тулузы до Ивано-Франковска и Днепра.
В Днепре -17. (сообщили по Вайберу).
Я в ответ написал: А у нас +17.
Соврал, конечно: сейчас на моем открытом балконе +17,5.
Интернет показывает что на улице +14... может быть... интернет ведь знает всё...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:38

  Kripo написав:
  akurt написав:Друга цифра цілком реальна: син приятелів навчається в Берліні - то оренда квартири 800 ойро+харчування 800 ойро.
Тепер беремо калькулятор: 4 роки навчання в Нідерландах обійдуться в 10 000х4+48х1500=112 00 ойро.
Ну, це всім по карману... А може й не всім...


не смог удержаться.
800€ за хату это очень дорого, 800€ "на еду" это просто нереально дофига, потратить 800€ за месяц в Берлине это надо ухитриться, мальчика не просто балуют, его реально развращают, я серьезно! (ресторан 15€, такси 5€, бассейн-боулинг-бильярд 5€, завтрак 5€ каждый день?!!)
Как реально учаться люди в Германии и Берлине в частности, на примере наших выходцев и знакомых индусов - студент имеет право работать 20 часов в неделю, минималка была 9,15€ в час, работают не все часы, иначе загнешься, это дает примерно 450 евро в месяц, общага или угол в ВГ стоит 200€ примерно, на жратву уходит 200€ в месяц если "без пива и икры" (цены на жратву в супермаркетах сравнимы или местами дешевле украинских, покупая даже не вермишель-картошка-крупы а покупая полуфабрикаты и курица-фрукты это нормально). За семестр платят столько, сколько стоит проездной на весь транспорт. Информацию где работа и так далее, находится по 1 клику.
https://studieren.ru/wie-man-einen-studentenjob-findet/
ну и понятно что универов немецких-голландских в топ 500 побольше, короче учиться ну точно не в Турцию ехать надо :wink:

так Туреччина вчить задармо українців, а в Берліні винь да полож 1600 євро,
Туреччина рай, а в Берліні ад (в Україні теж, в Болгарії Мордор і орки).

Нотуєм три закони акурта і заварюємо локшину з вух замість Мівіни, приправляємо смаженою дорадою, запиваєм дешевими йогуртами в яких "стоїть ложка" і закушеємо гранатами та апельсинами із пустирів, на яких скоро будуть скоро квартири по 100куе.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 січ, 2021 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:39

  BIGor написав:
  akurt написав:В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.

А в мене в квартирі +15, опалення за грудень - 3200 грн. Україна - тільки для багатих та витривалих людей.

Це де таке бізобразіє...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:40

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.

А в мене в квартирі +15, опалення за грудень - 3200 грн. Україна - тільки для багатих та витривалих людей.

Це де таке бізобразіє...якщо не секрет?

в акурта "в знайомої"

моїй знайомій прийшло на емейл від Привата, що тре оплатити 2К грн за все:
інет, е.е., вода, опалення, газ, ОСББ , і це ще з авансами за січень, тобто 2К гривень за два зимових місяці за 2к квартриру в панельці.

Їдьте олені в Туреччину, там буде халявна халява. Акурт підтвердить.

п.с.
в неньнці зима, -15, сніг і мороз, ляпота.
В Анталії сиро і мерзко.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:49

  Kripo написав:к слову, скатался этим летом в Черногорию, большое разочарование, хуже чем после Албании.

Сидели 3 недели в Будве, снял виллу с бассейном, объездили страну, посмотрели.
Проблемы:
1. Климат, на побережье моря влажно, душно, жарко, нечем дышать с 11 по 19:00 только кондиционер, и так 2 месяца - июль и август, весь сезон по факту. Может быть на побережье которской бухты иначе - не знаю, мы там всего несколько дней были, на машине-автобусе-кораблике и не ощутили.
2. долбанное холодное течение, подходит к берегу и вода 19 градусов на 3 дня, потом еще 3 дня греется, и так было 2 раза!! В это время в которской бухте вода оставалась теплой.
3. Цены - можно найти дешевую кухню, обед комплексный 3€ без напитков, но у моря уже и 6€ и 8€ за одно блюдо, и это реально напрягает, в Болгарии разница 50% а не в 3 раза. Т.е. остается дешевле Германии-Испании-Италии но мораль опускает, чуствуешь что на тебе нажились.
4. Страна-деревня, ничего нет, ни куда не пойдешь. И это в местной "ялте", что в мелких поселках делать, только винчик из супермаркетов хлебать?
5. Застройка хаотичная, не продуманная, местами нет тротуаров, общественный транспорт недоразвит, орентироваться нужно на прокат машин, даже в Будве народ на электросамокатах ездит.
6. Отсутствие зеленых зон, парков.

Короче, если ехать отдыхать то к которской бухте, и максимум на 12 дней, а то завоеете.

A жить там надолго?!!!

Не, спасибо!


Всем привет из далекой теплой страны! Полностью согласен с Kripo. Помню, лет 10 тому, серьезно рассматривали "покупку жилья для себя, а не в аренду" в Черногории. Несколько раз туда ездили, в разные сезоны, смотрели, щупали, пробовали, общались с аборигенами и неофитами. Полный отстой по всему набору критериев, за исключением пары-тройки не очень важных. Даже хуже, чем Турция. Покупать там что-то - это головняк еще тот. Боже упаси. Blacklisted.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Мама получает не более 2 500 евро в месяц. Квартиру в Берлине для сына арендуют за 800 евро в месяц.


т.е. Вы хотите сказать что дитю ОТПРАВЛЯЮТ 800€ в месяц, так-как 800 на хату и плюс 800 на рестораны маман не потянет чисто арифметически?
Такое реалистично. Если денюшка есть то почему бы не устроить комфорт дитяте, пусть учится а не подрабатывает.
Вопрос еще про папашку, он алименты платит? примерно 750€ за двух деток получится, а если безработный то из бюро по трудоустройству маман должны деньги на деток доплачивать. И 2,5к€ это уже с "детскими деньгами"? там их 300 евро вроде.
Короче, не в ту степь это все.

про университеты - входили отдельные факультеты (медицинские и физика) в топ 1000 по некоторым рейтингам, а вообще за Украину обидно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:05

Ну зря вы так...
Мамашка не отправляет сыночку по 800 евро на ресторашки.
Это тот случай - очень редкий - когда в семье без отца растет нормальный парень.
Помните Высоцкого - парня в горы веди - вот я с ним по горам походил/полазил.
Сейчас кстати их перевели на он-лайн обучение и пошел работать.
Мама его так и сказала: не тяну уже его... Так хоть с утра до вечера был в универе - а так дома сидит...
Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего.
Не удивительно - тут и на форуме есть такие...
Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец. Я не уверен, но он кажется свалил из страны. Уже лет 5 или 10...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 січ, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Bolt написав:ну Албания зашла .Пятый год туда езжу.


Куда и как?

мой опыт - съездил 15 лет примерно назад, из Корфу в Саранду, тогда была попа.
Море холодное и в 5 метрах от берега мусор на дне, как над мусоркой плаваешь, я не шучу, мусор сплошным ковром на дне.
Цены были супер дешевые, но народ по английски-немецки-русски-украински не понимает.
Город - сплошная стройка, солце невыносимо днем.
Я потом нашел что в Кирисе, напротив Корфу море теплое, туда течение не подходит.
Люди тогда были душевные и радушные, не как в Крыму к примеру, помогали, цены честно давали, узнав что мы из Украины называли Шевченко (динамо-Киев)!

Как страна, рассвела, похорошела? Появились ли туры, развлечения для туристов?
Отели или съемное жилье?
И как туда добираться?
как по стране передвигаться?
Как с языковым барьером?
что с ценами?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:22

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.

А в мене в квартирі +15, опалення за грудень - 3200 грн. Україна - тільки для багатих та витривалих людей.

Це де таке бізобразіє...якщо не секрет?

в акурта "в знайомої"

моїй знайомій прийшло на емейл від Привата, що тре оплатити 2К грн за все:
інет, е.е., вода, опалення, газ, ОСББ , і це ще з авансами за січень, тобто 2К гривень за два зимових місяці за 2к квартриру в панельці.

Їдьте олені в Туреччину, там буде халявна халява. Акурт підтвердить.

п.с.
в неньнці зима, -15, сніг і мороз, ляпота.
В Анталії сиро і мерзко.[/quote]
Мну квартирант скінув квитанціі , що він поплатив за мій 48кв 2к хрущик, на круг 1800 получилось, в тч 1200 ЦО.
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