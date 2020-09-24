Додано: Нед 17 січ, 2021 12:05

Ну зря вы так...

Мамашка не отправляет сыночку по 800 евро на ресторашки.

Это тот случай - очень редкий - когда в семье без отца растет нормальный парень.

Помните Высоцкого - парня в горы веди - вот я с ним по горам походил/полазил.

Сейчас кстати их перевели на он-лайн обучение и пошел работать.

Мама его так и сказала: не тяну уже его... Так хоть с утра до вечера был в универе - а так дома сидит...

Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего.

Не удивительно - тут и на форуме есть такие...

Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец. Я не уверен, но он кажется свалил из страны. Уже лет 5 или 10...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 січ, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.