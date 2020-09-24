Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего. Не удивительно - тут и на форуме есть такие... Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец.
дикий оффтоп, но Вы сами провоцируете!
Если папаша уехал в Украину то смысла с ним судиться нет, дороже процедура будет.
Если он работает в Германии (или Евросоюзе) то не важно какое у него гражданство, главное что он здесь доход получает, из него вывернуть все, за 10 лет вывернут и все издержки, долги по алиментам не прощают, банкротом себя бесполезно объявлять.
Если он безработный, но сидит на постоянной визе в Германии (или Евросоюзе) то все равно есть смысл с ним судиться, так-как без решения суда по разводу, разделу детей, разделу имущества и разделу пенсии бюро по безработице не начнет платить маман пособие на детей, а им положен "минимум" и на 2 детей это 350€ в месяц, что тоже не мало. Это пособие записывают как долг на папашку, который не списать, всю жизнь должен будет.
Пусть с адвокатом поговорят, консультация 50€ стоит. Чем дольше затягивают, тем больше проблем вылезти может. У наших знакомых вылезло, к примеру, квартира купленная на деньги родителей и подаренная в браке остается за женщиной, но квартира за 8 лет подорожала в 2,5 раза, в Берлине кстати, и вот это "подорожание квартиры" - это доход "во время брака" и его теперь надо делить.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Bolt написав:ну Албания зашла .Пятый год туда езжу.
Куда и как?
мой опыт - съездил 15 лет примерно назад, из Корфу в Саранду, тогда была попа. Море холодное и в 5 метрах от берега мусор на дне, как над мусоркой плаваешь, я не шучу, мусор сплошным ковром на дне. Цены были супер дешевые, но народ по английски-немецки-русски-украински не понимает. Город - сплошная стройка, солце невыносимо днем. Я потом нашел что в Кирисе, напротив Корфу море теплое, туда течение не подходит. Люди тогда были душевные и радушные, не как в Крыму к примеру, помогали, цены честно давали, узнав что мы из Украины называли Шевченко (динамо-Киев)!
Как страна, рассвела, похорошела? Появились ли туры, развлечения для туристов? Отели или съемное жилье? И как туда добираться? как по стране передвигаться? Как с языковым барьером? что с ценами?
Сюда езжу.Первый год через букинг было 50€, потом без оного 4года плачу по 43.Это за то, что Аккурт называет 1+1.Сейчас все застроили и Саранду называют Албанской ривьерой. Еду машиной, со Львова31 ч, 1700 км.Вы правы в Саранде пляжи не очень, поэтому ездил на пляжи в сторону Ксамила.Подробнее распишу потом.Сейчас нет времени. https://www.booking.com/hotel/al/casano ... ts.uk.html