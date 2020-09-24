Додано: Нед 17 січ, 2021 12:23

akurt написав: Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего.

Не удивительно - тут и на форуме есть такие...

Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец. Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего.Не удивительно - тут и на форуме есть такие...Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец.

дикий оффтоп, но Вы сами провоцируете!Если папаша уехал в Украину то смысла с ним судиться нет, дороже процедура будет.Если он работает в Германии (или Евросоюзе) то не важно какое у него гражданство, главное что он здесь доход получает, из него вывернуть все, за 10 лет вывернут и все издержки, долги по алиментам не прощают, банкротом себя бесполезно объявлять.Если он безработный, но сидит на постоянной визе в Германии (или Евросоюзе) то все равно есть смысл с ним судиться, так-как без решения суда по разводу, разделу детей, разделу имущества и разделу пенсии бюро по безработице не начнет платить маман пособие на детей, а им положен "минимум" и на 2 детей это 350€ в месяц, что тоже не мало. Это пособие записывают как долг на папашку, который не списать, всю жизнь должен будет.Пусть с адвокатом поговорят, консультация 50€ стоит. Чем дольше затягивают, тем больше проблем вылезти может. У наших знакомых вылезло, к примеру, квартира купленная на деньги родителей и подаренная в браке остается за женщиной, но квартира за 8 лет подорожала в 2,5 раза, в Берлине кстати, и вот это "подорожание квартиры" - это доход "во время брака" и его теперь надо делить.