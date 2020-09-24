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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 910911912913>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Про алименты вопрос интересный - как-то я понял, что папашка не платит ничего.
Не удивительно - тут и на форуме есть такие...
Кроме того, папашка вообще-то для Германии - иностранец.

дикий оффтоп, но Вы сами провоцируете!

Если папаша уехал в Украину то смысла с ним судиться нет, дороже процедура будет.

Если он работает в Германии (или Евросоюзе) то не важно какое у него гражданство, главное что он здесь доход получает, из него вывернуть все, за 10 лет вывернут и все издержки, долги по алиментам не прощают, банкротом себя бесполезно объявлять.

Если он безработный, но сидит на постоянной визе в Германии (или Евросоюзе) то все равно есть смысл с ним судиться, так-как без решения суда по разводу, разделу детей, разделу имущества и разделу пенсии бюро по безработице не начнет платить маман пособие на детей, а им положен "минимум" и на 2 детей это 350€ в месяц, что тоже не мало. Это пособие записывают как долг на папашку, который не списать, всю жизнь должен будет.

Пусть с адвокатом поговорят, консультация 50€ стоит. Чем дольше затягивают, тем больше проблем вылезти может. У наших знакомых вылезло, к примеру, квартира купленная на деньги родителей и подаренная в браке остается за женщиной, но квартира за 8 лет подорожала в 2,5 раза, в Берлине кстати, и вот это "подорожание квартиры" - это доход "во время брака" и его теперь надо делить.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:45

  Kripo написав:
  Bolt написав:ну Албания зашла .Пятый год туда езжу.


Куда и как?

мой опыт - съездил 15 лет примерно назад, из Корфу в Саранду, тогда была попа.
Море холодное и в 5 метрах от берега мусор на дне, как над мусоркой плаваешь, я не шучу, мусор сплошным ковром на дне.
Цены были супер дешевые, но народ по английски-немецки-русски-украински не понимает.
Город - сплошная стройка, солце невыносимо днем.
Я потом нашел что в Кирисе, напротив Корфу море теплое, туда течение не подходит.
Люди тогда были душевные и радушные, не как в Крыму к примеру, помогали, цены честно давали, узнав что мы из Украины называли Шевченко (динамо-Киев)!

Как страна, рассвела, похорошела? Появились ли туры, развлечения для туристов?
Отели или съемное жилье?
И как туда добираться?
как по стране передвигаться?
Как с языковым барьером?
что с ценами?

Сюда езжу.Первый год через букинг было 50€, потом без оного 4года плачу по 43.Это за то, что Аккурт называет 1+1.Сейчас все застроили и Саранду называют Албанской ривьерой. Еду машиной, со Львова31 ч, 1700 км.Вы правы в Саранде пляжи не очень, поэтому ездил на пляжи в сторону Ксамила.Подробнее распишу потом.Сейчас нет времени.
https://www.booking.com/hotel/al/casano ... ts.uk.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Bolt написав:Сюда езжу.Первый год через букинг было 50€, потом без оного 4года плачу по 43.Это за то, что Аккурт называет 1+1.Сейчас все застроили и Саранду называют Албанской ривьерой. Еду машиной, со Львова31 ч, 1700 км.Вы правы в Саранде пляжи не очень, поэтому ездил на пляжи в сторону Ксамила.Подробнее распишу потом.Сейчас нет времени.


Конечно же Ксамил, описался! 43€ это за ночь? Расскажите, когда время будет, и можно в личку киньте тоже, что бы не искать!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:В неділю, 17 січня, вдень прогнозують звичайну січневу анталійську погоду:
сонячно, +14.

А в мене в квартирі +15, опалення за грудень - 3200 грн. Україна - тільки для багатих та витривалих людей.

Це де таке бізобразіє...якщо не секрет?

Регіони України, пгт.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:24

  Bolt написав:в акурта "в знайомої"
...
Їдьте олені в Туреччину, там буде халявна халява. Акурт підтвердить.
п.с.
в неньнці зима, -15, сніг і мороз, ляпота.
В Анталії сиро і мерзко.

Зображення
  Bolt написав:В Анталії сиро і мерзко.

Пан Bolt мабуть, щось курить погане.
Не знаю ніяких спільних знайомих. В селі поруч з будинком пана Bolta біля озера Наварія не мешкаю/не мешкав і знайомі не живуть. Місця красиві. Ще аби один кмітливий хлопець 22-х років з Києва не привласнив десь 30 ділянок землі біля озера, якi виділили бійцям-учасникам АТО - то взагалі б було супер.

Треба пану Bolty змінити люльку та додавати тютюн.

В Анталії СУХО та тепло. Відвідували - при майже сонячній сухій погоді при від +17 до +15 - комплекс Casa Grande - це там, де форумчани з цієї гілки вдало купили квартири - дам пізніше короткий репортаж.
Халяви вже нема - була в вересні 2019 - я писав на цій гілці і давав всі координати - 60 000 ойро були "1+1" повний фарш.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:10

Помацать свою недвигу...

В сырой и мерзкой Анталии, где я долго думал, одевать ветровку сверху сорочки или нет ("зря одел" - так подумал в начале, "не зря" - так подумал в конце визита, январь все же, зима...) посетили часто упоминаемый здесь жилой комплекс Casa Grande.
Зображення
Он не всем нравится, а у многих вызывает негодование, в котором, конечно, виноват akurt:
- это не жилой комплекс в 33 этажа. Все блоки комплекса имеют 5 этажей.
- здесь нет 750 квартир. Всего кажется 120 - на этаже по 2 (две) квартиры.
- за территорией комплекса нет разрушенных заводов или фабрик по выпуску ртутных термометров. За забором - приватный сад апельсиновых деревьев (прямо на входе в сад сидят дядя и тетя и продают апельсины прямо вот сейчас сорванные из сада). На фото слева видно поле для мини-футбола - работает круглогодично, искусственное покрытие. Работает ДЮСШ. Слева от спортплощадки - общедоступный сад гранатовых деревьев (если успеете сорвать раньше птиц - выклевывают всю внутренность гранатов).
На территории - 2 (два) плавательных бассейна - вот чаша НЕ основного, он тянется вдоль части корпусов.
Тут так задумано: у кого квартира на первом этаже - открыл дверь балкона на уровне бассейна - и прыгнул сразу в бассейн...
Зображення
Вот внутренний дворик - здесь слева готова чаша основного бассейна - он с подогревом и кажется будет иметь навес (на фото чашу бассейна не видно).
Зображення
Начало строительства: весна 2019. Страт продаж - июль 2019.
Срок ввода в эксплуатацию: июль 2021. (ощущение, что сдадут раньше).
Очень надежный Застройщик - именно у такого берут на этапе фундаментов.
На сегодня: все корпуса готовы, на всех балконах уже установили двухконтурные газовые котлы. В декоративных нишах спрятаны наружные блоки кондиционеров, их и не видно.
Внутри готовых квартир не был - не пускают, был на этапе голых стен: керамические блоки.
Квартиры "1+1" площадью брутто 60 кв. м, "2+1" - 100 кв. м, двухуровневые "дублексы" - площадь не помню, кажется 160... Все квартиры - "полный фарш", частично с мебелью. В квартирах "2+1" была возможность заказать сделать отдельную кухню, уменьшив соответсвенно "салон". Предоплата 50%, при оплате 60% выдают Право собственности и появляется возможность оформить ВНЖ, была беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Нет жестких сроков оплаты. "Желательно - так говорили покупателям - не реже, чем 1 раз в квартал".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 січ, 2021 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:30

  akurt написав:
  Bolt написав:в акурта "в знайомої"
...
Їдьте олені в Туреччину, там буде халявна халява. Акурт підтвердить.
п.с.
в неньнці зима, -15, сніг і мороз, ляпота.
В Анталії сиро і мерзко.

Зображення
  Bolt написав:В Анталії сиро і мерзко.

Пан Bolt мабуть, щось курить погане.
Не знаю ніяких спільних знайомих. В селі поруч з будинком пана Bolta біля озера Наварія не мешкаю/не мешкав і знайомі не живуть. Місця красиві. Ще аби один кмітливий хлопець 22-х років з Києва не привласнив десь 30 ділянок землі біля озера, якi виділили бійцям-учасникам АТО - то взагалі б було супер.

Треба пану Bolty змінити люльку та додавати тютюн.

В Анталії СУХО та тепло. Відвідували - при майже сонячній сухій погоді при від +17 до +15 - комплекс Casa Grande - це там, де форумчани з цієї гілки вдало купили квартири - дам пізніше короткий репортаж.
Халяви вже нема - була в вересні 2019 - я писав на цій гілці і давав всі координати - 60 000 ойро були "1+1" повний фарш.

Вибачте , але то було цитоване повідомленя Флая.Мої там тільки два останні рядки.Просто форум пише , що більше 3-х цитувань не можна , я думав, що видалив, одне лишнє цитування, і ось така фігня получилась.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Очень надежный Застройщик - именно у такого берут на этапе фундаментов.

Телефон в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:37

Дякую за повідомлення, пане Bolt - бо я був здивований.
Дурниць від мухо-людини нечитаю/небачу - заблокував те щастя людське - такі інколи дурниці пише, що хай Бог милує...
І Ви мене вибачте...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Bolt написав:Вибачте , але то було цитоване повідомленя Флая.Мої там тільки два останні рядки.Просто форум пише , що більше 3-х цитувань не можна , я думав, що видалив, одне лишнє цитування, і ось така фігня получилась.

Саме так...цитування помилкове.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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