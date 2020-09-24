Додано: Нед 17 січ, 2021 15:10

, где я долго думал, одевать ветровку сверху сорочки или нет ("зря одел" - так подумал в начале, "не зря" - так подумал в конце визита, январь все же, зима...) посетили часто упоминаемый здесь жилой комплекс Casa Grande.Он не всем нравится, а у многих вызывает негодование, в котором, конечно, виноват- это не жилой комплекс в 33 этажа. Все блоки комплекса имеют 5 этажей.- здесь нет 750 квартир. Всего кажется 120 - на этаже по 2 (две) квартиры.- за территорией комплекса нет разрушенных заводов или фабрик по выпуску ртутных термометров. За забором - приватный сад апельсиновых деревьев (прямо на входе в сад сидят дядя и тетя и продают апельсины прямо вот сейчас сорванные из сада). На фото слева видно поле для мини-футбола - работает круглогодично, искусственное покрытие. Работает ДЮСШ. Слева от спортплощадки - общедоступный сад гранатовых деревьев (если успеете сорвать раньше птиц - выклевывают всю внутренность гранатов).На территории - 2 (два) плавательных бассейна - вот чаша НЕ основного, он тянется вдоль части корпусов.Тут так задумано: у кого квартира на первом этаже - открыл дверь балкона на уровне бассейна - и прыгнул сразу в бассейн...Вот внутренний дворик - здесь слева готова чаша основного бассейна -и кажется будет иметь навес (на фото чашу бассейна не видно).Начало строительства: весна 2019. Страт продаж - июль 2019.Срок ввода в эксплуатацию: июль 2021. (ощущение, что сдадут раньше).Очень надежный Застройщик - именно у такого берут на этапе фундаментов.На сегодня: все корпуса готовы, на всех балконах уже установили двухконтурные газовые котлы. В декоративных нишах спрятаны наружные блоки кондиционеров, их и не видно.Внутри готовых квартир не был - не пускают, был на этапе голых стен: керамические блоки.Квартиры "1+1" площадью брутто 60 кв. м, "2+1" - 100 кв. м, двухуровневые "дублексы" - площадь не помню, кажется 160... Все квартиры - "полный фарш", частично с мебелью. В квартирах "2+1" была возможность заказать сделать отдельную кухню, уменьшив соответсвенно "салон". Предоплата 50%, при оплате 60% выдают Право собственности и появляется возможность оформить ВНЖ, была беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Нет жестких сроков оплаты. "Желательно - так говорили покупателям - не реже, чем 1 раз в квартал".