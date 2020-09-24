Так в продажу вже нічого немає десь з рік тому.
Хто не встиг - той запізнився.
Новий у них об"єкт - не для нас - побудували майже на першій лінії будинок на 20 квартир "3+1" - виставили в продаж по 300 000 доларів. Потім зустрів оголошення перекупів - вже 400 000 доларів...
Питав з півроку тому про нові будинки - сказали, що поки що немає... Але це було 6 місяців тому.
У попередньому їх будинку - комплекс Sapphire-1 - у вересні 2019 ледве встигли вихопити - забрали останню - приятелю квартиру "2+1" - реально класна - за 91 000 доларів (90 квадртатів, повний фарш, кондиціонери Мітсубіші, вся сантехніка німецька, побутова техніка Сіменс) - вже одну на його поверсі продали за 110 000 доларів.
Якщо щось взнаю - напишу - тут така халепа - племінник хоче квартиру за 50-80 тисяч доларів - нічого не можу порадити... все, що бачу - вторинний ринок та будинкам років 10...
Є два зовсім нових будинка - просто канхвєтка - але прямо понад швидкісною трасою на Кемер... Вже немає землі під будівництво...