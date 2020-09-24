Додано: Нед 17 січ, 2021 16:08

Квесторе_поверніться написав: Так шо тоді купляти в Анталії? Прямо все розкупили? Так шо тоді купляти в Анталії? Прямо все розкупили?

Дуже цікавий варіант

Ну дивіться: мій мікрорайон і престижний, І ВДАЛО РОЗТАШОВАНИЙ І ДУЖЕ ДОБРА ІНФРАСТУРКТУРА.НА ВСЮ АНТАЛІЮ є купа варіантів, але треба ж дивитися "ціна/якість"...Перша лінія до моря - то від 350 000 доларів...Центр - все старе, інколи зносять старе та будують на тому місці нове - але поруч все старе буде...Є мікрорайони класні - але реально дорого... Тим більше, що "2+1" там вже викупили - в тому числі "наші"...З нових комплексів оглядали CasaLara - стоїш перед будинком та бачиш море... Хоч і не преша лінія... Але навпроти є проблема: стоіть чомусь покинутий та занедбаний готель в 25 (!!!) поверхів... Що з ним буде, я не знаю... вікон немає, дверей немає... покинутий готель-хмарочос просто через дорогу...Реально племінник вирішив продати свою інвестицію - залізобетонний паралелепіпед плошею 110 кв. м, який брав 1,5 років тому, та вкласти десь, де тепліше.На сьогодні - я ж не ворог родичу - дивлюсь і думаю, що племіннику прямо зараз не порадив би, хоч є цікаві варіанти.1. Два зовсім нових будинка і від потужних Забудовників -- але ну прямо на трасі на Кемер стоять, а один ну метрів 50 від АЗС. На схемі - номер 1.Той, що метрів 50 від АЗС - дуже незвична архітектура - прямо наче щось західноукраїнське.Той що трохи далі від АЗС - реально "канхвєтка" - але знову є проблема - прямо вздовж траси і там немає переходу через неї - щоби попасти до моря треба йти вздовж швидкісної траси до бульвару Богачай та тільки тоді прямувати до моря.Ціна за "1+1" 500 000 лір або десь 67 000 доларів.2. Дуже потужний Забудовник - відразу 2 новеньких будинка але побудовані просто на розі - гострий кут!!! - двох автодоріг досить напружених - виїзд з Анталії в гори. І не близько до моря...3. Можливо найцікавіший варіант - вже каркас та дах готовий нового будинка недалеко від мене - я його згадував з місяць тому і наводив сайт Забудовника. Я гадаю, шо на "5" з мінусом годиться, ціну не знаю. Важливо дізнатися ціну, а тоді або додати "+", або додати "-". Можливо, це буду радити племіннику...4. Знову суперовий Забудовник - і знову вздовж траси. Там 2 корпуси - трохи білижче до траси - інший з двох - далі, там, можливо було б цікаво, але там ціна початково була високою. З недоліків: дуже маленькі квартири "1+1". На поверсі 6 (!!!) квартир.5. Самий цікавий варіант - саме вдале розташування, просто "5+" - якісний будинок на 20 квартир, 4 на поверсі - але викупили на етапі фундаменту...6.- затишна вуличка, поруч дуже дорогі будинки - один прямо палац в стилі італійської вілли - вже готовий котлован під фундамент - скільки не підходив - немає жодної інформації. Треба поговорити із робітниками, хай хоч скажуть, хто то взявся... Там чи викупили щось стареньке, та розвалили, звільнивши ділянку, чи знесли щось стареньке - гадаю будуть 2 корпуси...Все, що від 4 до самого моря - готуйте мінімум 200 000 - 300 000 доларів. І немає НІЧОГО нового.Тому я на сьогодні племіннику поки що нічого не можу порадити...В МОЄМУ БУДИНКУ НІЧОГО не продається, хоча:- в минулому році сусіди продали "1+1" в березні перед початком росту цін - я негайно повідомив однокласницю - вони для сина хотіли купити - ті готові були летіти на 8 березня - але продавці відмовилися продавати іноземцю (попадали на податок на прибуток від продажу і - крім того - проти нас вдало спрацював рієлтор - не випустив добич із рук).- в позаминулому чи минулому році володар відразу 3-х квартир в моєму будинку (не турок) виставив на продаж дворівневу квартиру - на любителя - там сходи на другий поверх квартири праворуч від входу - була цікава ціна - відразу викупили, здається і тиждень не чекала кувартира покупця - живуть, там 2 балкони - то один в мансарді, то той балкон накрили дуже красиво навісом.