Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Очень надежный Застройщик - именно у такого берут на этапе фундаментов.
Телефон в студію.
Так в продажу вже нічого немає десь з рік тому. Хто не встиг - той запізнився. Новий у них об"єкт - не для нас - побудували майже на першій лінії будинок на 20 квартир "3+1" - виставили в продаж по 300 000 доларів. Потім зустрів оголошення перекупів - вже 400 000 доларів... Питав з півроку тому про нові будинки - сказали, що поки що немає... Але це було 6 місяців тому. У попередньому їх будинку - комплекс Sapphire-1 - у вересні 2019 ледве встигли вихопити - забрали останню - приятелю квартиру "2+1" - реально класна - за 91 000 доларів (90 квадртатів, повний фарш, кондиціонери Мітсубіші, вся сантехніка німецька, побутова техніка Сіменс) - вже одну на його поверсі продали за 110 000 доларів. Якщо щось взнаю - напишу - тут така халепа - племінник хоче квартиру за 50-80 тисяч доларів - нічого не можу порадити... все, що бачу - вторинний ринок та будинкам років 10... Є два зовсім нових будинка - просто канхвєтка - але прямо понад швидкісною трасою на Кемер... Вже немає землі під будівництво...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Очень надежный Застройщик - именно у такого берут на этапе фундаментов.
Телефон в студію.
Так в продажу вже нічого немає десь з рік тому. Хто не встиг - той запізнився. Новий у них об"єкт - не для нас - побудували майже на першій лінії будинок на 20 квартир "3+1" - виставили в продаж по 300 000 доларів. Потім зустрів оголошення перекупів - вже 400 000 доларів... Питав з півроку тому про нові будинки - сказали, що поки що немає... Але це було 6 місяців тому. У попередньому їх будинку - комплекс Sapphire-1 - у вересні 2019 ледве встигли вихопити - забрали останню - приятелю квартиру "2+1" - реально класна - за 91 000 доларів (90 квадртатів, повний фарш, кондиціонери Мітсубіші, вся сантехніка німецька, побутова техніка Сіменс) - вже одну на його поверсі продали за 110 000 доларів. Якщо щось взнаю - напишу - тут така халепа - племінник хоче квартиру за 50-80 тисяч доларів - нічого не можу порадити... все, що бачу - вторинний ринок та будинкам років 10... Є два зовсім нових будинка - просто канхвєтка - але прямо понад швидкісною трасою на Кемер... Вже немає землі під будівництво...
Так шо тоді купляти в Анталії? Прямо все розкупили?
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Все вірно - я не виставляв посилання, бо попередній раз флудери аж підстрибували та писали жирним шрифтом, що я рекламую. Там трохи кумедний переклад на російську... але то таке... бува...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Дякую. Там чотири прапори в кутику справа...один якийсь такий зелененький.Шо то значить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Так шо тоді купляти в Анталії? Прямо все розкупили?
Ну дивіться: мій мікрорайон і престижний, І ВДАЛО РОЗТАШОВАНИЙ І ДУЖЕ ДОБРА ІНФРАСТУРКТУРА. НА ВСЮ АНТАЛІЮ є купа варіантів, але треба ж дивитися "ціна/якість"... Перша лінія до моря - то від 350 000 доларів... Центр - все старе, інколи зносять старе та будують на тому місці нове - але поруч все старе буде... Є мікрорайони класні - але реально дорого... Тим більше, що "2+1" там вже викупили - в тому числі "наші"... З нових комплексів оглядали CasaLara - стоїш перед будинком та бачиш море... Хоч і не преша лінія... Але навпроти є проблема: стоіть чомусь покинутий та занедбаний готель в 25 (!!!) поверхів... Що з ним буде, я не знаю... вікон немає, дверей немає... покинутий готель-хмарочос просто через дорогу...
Реально племінник вирішив продати свою інвестицію - залізобетонний паралелепіпед плошею 110 кв. м, який брав 1,5 років тому, та вкласти десь, де тепліше. На сьогодні - я ж не ворог родичу - дивлюсь і думаю, що племіннику прямо зараз не порадив би, хоч є цікаві варіанти.
1. Два зовсім нових будинка і від потужних Забудовників - реально класні - але ну прямо на трасі на Кемер стоять, а один ну метрів 50 від АЗС. На схемі - номер 1. Той, що метрів 50 від АЗС - дуже незвична архітектура - прямо наче щось західноукраїнське. Той що трохи далі від АЗС - реально "канхвєтка" - але знову є проблема - прямо вздовж траси і там немає переходу через неї - щоби попасти до моря треба йти вздовж швидкісної траси до бульвару Богачай та тільки тоді прямувати до моря. Ціна за "1+1" 500 000 лір або десь 67 000 доларів.
2. Дуже потужний Забудовник - відразу 2 новеньких будинка але побудовані просто на розі - гострий кут!!! - двох автодоріг досить напружених - виїзд з Анталії в гори. І не близько до моря...
3. Можливо найцікавіший варіант - вже каркас та дах готовий нового будинка недалеко від мене - я його згадував з місяць тому і наводив сайт Забудовника. Я гадаю, шо на "5" з мінусом годиться, ціну не знаю. Важливо дізнатися ціну, а тоді або додати "+", або додати "-". Можливо, це буду радити племіннику...
4. Знову суперовий Забудовник - і знову вздовж траси. Там 2 корпуси - трохи білижче до траси - інший з двох - далі, там, можливо було б цікаво, але там ціна початково була високою. З недоліків: дуже маленькі квартири "1+1". На поверсі 6 (!!!) квартир.
5. Самий цікавий варіант - саме вдале розташування, просто "5+" - якісний будинок на 20 квартир, 4 на поверсі - але викупили на етапі фундаменту...
6. Дуже цікавий варіант - затишна вуличка, поруч дуже дорогі будинки - один прямо палац в стилі італійської вілли - вже готовий котлован під фундамент - скільки не підходив - немає жодної інформації. Треба поговорити із робітниками, хай хоч скажуть, хто то взявся... Там чи викупили щось стареньке, та розвалили, звільнивши ділянку, чи знесли щось стареньке - гадаю будуть 2 корпуси...
Все, що від 4 до самого моря - готуйте мінімум 200 000 - 300 000 доларів. І немає НІЧОГО нового. Тому я на сьогодні племіннику поки що нічого не можу порадити...
В МОЄМУ БУДИНКУ НІЧОГО не продається, хоча: - в минулому році сусіди продали "1+1" в березні перед початком росту цін - я негайно повідомив однокласницю - вони для сина хотіли купити - ті готові були летіти на 8 березня - але продавці відмовилися продавати іноземцю (попадали на податок на прибуток від продажу і - крім того - проти нас вдало спрацював рієлтор - не випустив добич із рук). - в позаминулому чи минулому році володар відразу 3-х квартир в моєму будинку (не турок) виставив на продаж дворівневу квартиру - на любителя - там сходи на другий поверх квартири праворуч від входу - була цікава ціна - відразу викупили, здається і тиждень не чекала кувартира покупця - живуть, там 2 балкони - то один в мансарді, то той балкон накрили дуже красиво навісом. Вдала купівля...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.