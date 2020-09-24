Ото трасса на Кемер
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:56
Ото трасса на Кемер
Востаннє редагувалось clientage в Нед 17 січ, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 15:57
Так шо тоді купляти в Анталії? Прямо все розкупили?
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:02
Дякую.
Там чотири прапори в кутику справа...один якийсь такий зелененький.Шо то значить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:04
Шейхов в гости ждут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:08
Ну дивіться: мій мікрорайон і престижний, І ВДАЛО РОЗТАШОВАНИЙ І ДУЖЕ ДОБРА ІНФРАСТУРКТУРА.
НА ВСЮ АНТАЛІЮ є купа варіантів, але треба ж дивитися "ціна/якість"...
Перша лінія до моря - то від 350 000 доларів...
Центр - все старе, інколи зносять старе та будують на тому місці нове - але поруч все старе буде...
Є мікрорайони класні - але реально дорого... Тим більше, що "2+1" там вже викупили - в тому числі "наші"...
З нових комплексів оглядали CasaLara - стоїш перед будинком та бачиш море... Хоч і не преша лінія... Але навпроти є проблема: стоіть чомусь покинутий та занедбаний готель в 25 (!!!) поверхів... Що з ним буде, я не знаю... вікон немає, дверей немає... покинутий готель-хмарочос просто через дорогу...
Реально племінник вирішив продати свою інвестицію - залізобетонний паралелепіпед плошею 110 кв. м, який брав 1,5 років тому, та вкласти десь, де тепліше.
На сьогодні - я ж не ворог родичу - дивлюсь і думаю, що племіннику прямо зараз не порадив би, хоч є цікаві варіанти.
1. Два зовсім нових будинка і від потужних Забудовників - реально класні - але ну прямо на трасі на Кемер стоять, а один ну метрів 50 від АЗС. На схемі - номер 1.
Той, що метрів 50 від АЗС - дуже незвична архітектура - прямо наче щось західноукраїнське.
Той що трохи далі від АЗС - реально "канхвєтка" - але знову є проблема - прямо вздовж траси і там немає переходу через неї - щоби попасти до моря треба йти вздовж швидкісної траси до бульвару Богачай та тільки тоді прямувати до моря.
Ціна за "1+1" 500 000 лір або десь 67 000 доларів.
2. Дуже потужний Забудовник - відразу 2 новеньких будинка але побудовані просто на розі - гострий кут!!! - двох автодоріг досить напружених - виїзд з Анталії в гори. І не близько до моря...
3. Можливо найцікавіший варіант - вже каркас та дах готовий нового будинка недалеко від мене - я його згадував з місяць тому і наводив сайт Забудовника. Я гадаю, шо на "5" з мінусом годиться, ціну не знаю. Важливо дізнатися ціну, а тоді або додати "+", або додати "-". Можливо, це буду радити племіннику...
4. Знову суперовий Забудовник - і знову вздовж траси. Там 2 корпуси - трохи білижче до траси - інший з двох - далі, там, можливо було б цікаво, але там ціна початково була високою. З недоліків: дуже маленькі квартири "1+1". На поверсі 6 (!!!) квартир.
5. Самий цікавий варіант - саме вдале розташування, просто "5+" - якісний будинок на 20 квартир, 4 на поверсі - але викупили на етапі фундаменту...
6. Дуже цікавий варіант - затишна вуличка, поруч дуже дорогі будинки - один прямо палац в стилі італійської вілли - вже готовий котлован під фундамент - скільки не підходив - немає жодної інформації. Треба поговорити із робітниками, хай хоч скажуть, хто то взявся... Там чи викупили щось стареньке, та розвалили, звільнивши ділянку, чи знесли щось стареньке - гадаю будуть 2 корпуси...
Все, що від 4 до самого моря - готуйте мінімум 200 000 - 300 000 доларів. І немає НІЧОГО нового.
Тому я на сьогодні племіннику поки що нічого не можу порадити...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:46
ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ КРУТО - НЕ ВСЕ ЭТО ПОНЯЛИ
(но кое-кто уже понял)
Жизнь казалась прекрасной: куплена приятелями (всегда всегда всегда отдыхали в Турции, в Камере) путевка в Египет на троих за 1 600 долларов США.
Город и отель называть не буду. Перед отлётом - мама+папа+сын 8 лет сделали тест на Коронавирус.
- Отлично, Григорий!
- Годится, Константин!
По прилету в Египет египтяне сделали всем пассажирам самолета тест на коронавирус и НЕ УЧИТЫВАЛИ тест, сделанный в Украине.
Тест у сынишки оказался положительный.
Вся семья немедленно была интернирована и под охраной полиции была доставлена в какой- то бункер на окраине какого-то отеля - лепрозорий/изолятор.
Все были закрыты наглухо в изоляторе, полный запрет выходить. Охрана полиции. Доставка какой-то еды в пакетах людьми в скафандрах.
Сказать, что наши герои бесились - это ничего не сказать.
Требовали повторные тесты, вызывали врачей. Мальчик проходил корону бессимптомно: но вот на вопрос мамы/папы чувствует ли он запахи и вкус - неожиданно отвечал, что ни запахов ни вкусов не чувствовал.
Повторные тесты давали положительные результат. Жесткая изоляция продолжалась.
За окном лепрозория/изолятора в Красном море плавали сотни рыб и манили плавниками.
Сотни долларов шли на повторные анализы и вызовы врачебных бригад. Изоляция должна была продолжаться 2 недели - оплаченный 1600-ми долларов отпуск.
Через несколько дней возникла идея вырваться из арабского плена. Идея оказалась неразрешимой: 14 дней жесткой изоляции. Подключили Посольство Украины в Египте и кучу знакомых в Украине.
Теоретически их соглашались выпустить из египетской темницы, но вот ведь проблема: в самолет нужно посадить явно зараженного носителя Коронавируса. Как это разрешить? Какова безопасность пассажиров и команды воздушного судна?
"Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги!" (В.И. Ленин, ПСС в 55-ти томах, том 43, стр. 296).
Итого, потратив 1600 долларов США за неделю дополнительных расходов семья вырвалась в Украину.
Итого: 1600+1600=3200 долларов США. За эти деньги удалось покушать 7х3=21 раза сухой паек.
Пролетая над Кaиром, видели, как им машут погонщики верблюдов у пирамиды Хеопса...
Итог: на сегодня пришли к выводу, что нужно арендовать в Анталии квартиру - на год такая аренда обойдется дешевле 3 200 долларов США - и получить беспроблемный веселый солнечный рай на целый год.
P.S. "Не было печали - черти накачали!" (К.Маркс и Ф.Энгельс. Избранные сочинения в 3-х томах, том 2, стр. 24) - изучаю сайт объявлений об аренде...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 січ, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
32 роки з їдою в ресторанах
44 роки, якщо готувати "дома"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:32
порада племіннику купувати за готівку в Португалії з адвокат
якщо $300 000 пече ляжку,
спочатку поживіть рік в оренді там де хочете купувати
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:49
Дивлюся оголошення про оренду.
Розбіг цін величезний: в моєму мікрорайоні квартира "2+1" від 1400 лір (менше 200 доларів) до 2 400 лір (десь 300 доларів) на місяць.
Беремо рахівницю:
за рік обійдеться від 12х200=2400 до 12х300=3600 доларів США.
Приятель орендує "1+1" за 1800 лір (з меблями) ось тут (фото за жовтень 2020 з Гугл мепс):
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 18 січ, 2021 11:44
С арендой всё понятно.
Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...
Подскажите, если я что-то существенное упустил...
(Транспорт, еду и шмотки в расчёт не берём, так как это всё индивидуально)
Посетила мысль самому всё там пощупать.
Если вас не затруднит, дайте сайт(ы) где вы смотрите аренду...
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