Додано: Пон 18 січ, 2021 12:53

RTC12 написав: С арендой всё понятно.

Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...

Подскажите, если я что-то существенное упустил...

С арендой всё понятно.Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...Подскажите, если я что-то существенное упустил...

Ну вообще-то ничего не упустили.

Расходы на ВНЖ:

Посредники не нужны

ввезенным нелегально

1.пошлина 80 долларов на год (оплата по курсу на день подачи заявления) + 125 лир (примерно 500 гривен) за ID-карту.Для оформления ВНЖ нужно иметь Полис медицинского страхования иностранца - цена от 150 до 700 лир на год (от 600 до 2800 гривен - зависит от возраста и страховой компании).Дополнительные расходы: перевод украинского паспорта и услуги нотариуса - его нужно заверить нотариально - примерно 150 лир. То же для Свидетельства о браке. Биометрическое фото (нужно на флешке и в бумажном виде) 40 лир. Ксерокопия первой страницы паспорта и станицы со штампом въезда - еще пусть 3 лиры. Вроде все.- все оформляется на своем ноутбуке (хотя услуги посредников предлагают для тех, кто не умеет со своей клавиатуры и со своего паспорта ввести фамилию и имя). Личный визит в Миграционную службу с документами в оригинале (отдавать только копии). Обычно ничего не спрашивают (особенно если полный комплект документов, указанный в Заявлении, правильно подготовлен), могут спросить"Чем занимаетесь"?Если ВНЖ по аренде - дополнительно Договор аренды (стандартный бланк, продается в канцтоварах) - заверен должен быть у нотариуса - еще примерно 110 лир (440 гривен) расходов.2. Коммунальные платежи я выкладываю КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В КОНЦЕ МЕСЯЦА - ЗА МОЮ КВАРТИРУ "1+1" - ПРИМЕРНО 29 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ ВСЕ РАСХОДЫ, включая квартплату (айдат).Квартплата может быть очень разная - от 0 (нуль. реально нуль квартплата - так жильцы на собрании ОСББ решили) до 100-150 лир месяц. В "крутых" дорогих комплексах с набором услуг может быть 300 лир (примерно 1100 гривен).3. Новый смартфон купить стоит - у меня с собой всегда 2 (привезенный из-за границы считается, его в самом деле заблокируют через 3 месяца, если не выключать периодически "Режим полета" и включать опять). У меня один смартфон с украинской карточкой, второй с турецкой от Turkcell (рекомендую). Второй телефон служит для звонков внутри Турции и как роутер интернета. Звонки с турецкого телефона в Украину - ДЕШЕВО - все страны мира - 1 месяц - 60 минут - 22 лиры или 80 гривен.Обычная цена на смартфоны 1000 - 2000 лир. Кстати, мало кто знает, что Турция сама выпускает смартфоны не хуже Apple и Samsung - рекомендую Vestel Venus (цены очень разные в зависимости от модели).Например: