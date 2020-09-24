RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:53

  RTC12 написав:С арендой всё понятно.
Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...
Подскажите, если я что-то существенное упустил...


Ну вообще-то ничего не упустили.

1. Расходы на ВНЖ: пошлина 80 долларов на год (оплата по курсу на день подачи заявления) + 125 лир (примерно 500 гривен) за ID-карту.
Для оформления ВНЖ нужно иметь Полис медицинского страхования иностранца - цена от 150 до 700 лир на год (от 600 до 2800 гривен - зависит от возраста и страховой компании).
Дополнительные расходы: перевод украинского паспорта и услуги нотариуса - его нужно заверить нотариально - примерно 150 лир. То же для Свидетельства о браке. Биометрическое фото (нужно на флешке и в бумажном виде) 40 лир. Ксерокопия первой страницы паспорта и станицы со штампом въезда - еще пусть 3 лиры. Вроде все.
Посредники не нужны - все оформляется на своем ноутбуке (хотя услуги посредников предлагают для тех, кто не умеет со своей клавиатуры и со своего паспорта ввести фамилию и имя). Личный визит в Миграционную службу с документами в оригинале (отдавать только копии). Обычно ничего не спрашивают (особенно если полный комплект документов, указанный в Заявлении, правильно подготовлен), могут спросить"Чем занимаетесь"?
Если ВНЖ по аренде - дополнительно Договор аренды (стандартный бланк, продается в канцтоварах) - заверен должен быть у нотариуса - еще примерно 110 лир (440 гривен) расходов.

2. Коммунальные платежи я выкладываю КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В КОНЦЕ МЕСЯЦА - ЗА МОЮ КВАРТИРУ "1+1" - ПРИМЕРНО 29 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ ВСЕ РАСХОДЫ, включая квартплату (айдат).
Квартплата может быть очень разная - от 0 (нуль. реально нуль квартплата - так жильцы на собрании ОСББ решили) до 100-150 лир месяц. В "крутых" дорогих комплексах с набором услуг может быть 300 лир (примерно 1100 гривен).

3. Новый смартфон купить стоит - у меня с собой всегда 2 (привезенный из-за границы считается ввезенным нелегально, его в самом деле заблокируют через 3 месяца, если не выключать периодически "Режим полета" и включать опять). У меня один смартфон с украинской карточкой, второй с турецкой от Turkcell (рекомендую). Второй телефон служит для звонков внутри Турции и как роутер интернета. Звонки с турецкого телефона в Украину - ДЕШЕВО - все страны мира - 1 месяц - 60 минут - 22 лиры или 80 гривен.
Обычная цена на смартфоны 1000 - 2000 лир. Кстати, мало кто знает, что Турция сама выпускает смартфоны не хуже Apple и Samsung - рекомендую Vestel Venus (цены очень разные в зависимости от модели).
Например:
https://www.hepsiburada.com/vestel-venu ... v0QAvD_BwE
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:57

Аренду квартир можно и нужно смотреть здесь.
Естественно, всё на турецком, Вы не поверите, в стране национальный язык не русский, а турецкий.
Но, во-первых, встроенные в Хром переводчики Вам в помощь.
А, во-вторых, ГЛАВНОЕ СМОТРЕТЬ ЦЕНУ, фото.
Карта расположения высвечивается, если под фото конкретного объекта нажать вкладку "Konumu ve Sokak" (расположение и улица - может быть не очень точно).
Вот заготовка поиска квартиры "2+1" в микрорайоне Hurma района KONYAALTI
https://www.sahibinden.com/kiralik-dair ... ?a20=38470

Практика по аренде:
- Договор аренды на 1 год. За 1 месяц до окончания арендодатель ОБЯЗАН!!! направить Уведомление, заверенное нотариально о расторжении Договора аренды. Если такого уведомления нет - Договор считается продленным опять на 1 год.
- залог равен цене аренды в месяц.
- услуги риелтора - там кажется все объявления от риелторов - равен цене аренды за месяц.
- Договор аренды квартиры на 1 год, заверенный нотариально, дает право оформить ВНЖ на всю семью.
- Арендодатель самостоятельно оформляет в поставляющих компаниях Договора на поставку электроэнергии, воды, газа. Арендодатель не несет ответственность за возможные долги. Оформление мгновенное, беспроблемное, подключение услуг на следующее утро после оформления.
- Если арендатор не оплатил счета в указанные в счете сроки (10-15 дней), то поставка услуг прекращается. Подключение после уплаты штрафа. Долг по электроэнергии погашается за счет депозита (кажется, депозит 150 лир).
- Арендатор имеет право расторгнуть Договор досрочно - не уверен - кажется, предупредив за 3 месяца.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 911912913914
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 624, 625, 626
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6256 750523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 13:26
wild.tomcat
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 142, 143, 144
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1437 192674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 12:28
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.