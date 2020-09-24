Додано: Пон 18 січ, 2021 14:07

Вопрос интересный. Я тут не все знаю и не могу точно ответить. Прецедентов не было - я не изучал этот вопрос. Такая ситуация либо не имеет практического смысла, либо больше похожа на "шахрайство".

По турецким законам если человек поменял место жительства, то ОН обязан сообщить об этом по одной версии в течение 20-ти дней, по другой версии (не уверен) - в течение 48 часов в Миграционную службу. Арендодателя юридический статус арендатора никак не интересует. Если интересует - то только в смысле платоспроможності. Арендодатель даже не отвечает за возможные долги арендатора по коммуналке никак. А вот платоспроможність - важное дело, Часто ставят условие: арендатор - ТОЛЬКО СОТРУДНИК ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ (!!!).

Вероятно, будут варианты действий:

а) у арендатора-иностранца есть новый Договор аренды, есть новое жилье - то ему кажется поменяют ID-card (там "зашита" информация об адресе проживания).

б) если он выезжает - а получается жить то ему негде - и об этом заявил - то даётся 15 дней на выезд. При превышении срока - штраф.

Они вообще-то ведут очень точный и строгий учет прописки/регистрации/места проживания.

Ясное дело: бездомные и нелегалы нигде не нужны.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.