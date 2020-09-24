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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 911912913914 Додано: Пон 18 січ, 2021 12:53 RTC12 написав: С арендой всё понятно.

Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...

Подскажите, если я что-то существенное упустил...

С арендой всё понятно.Но для полного понимания расходов очевидно к этой сумме нужно ещё добавить оплату за вид на жительство, страховку, айдат, ком.платежи, покупку нового тел., так как старый заблокируют, и т.п. В итоге получится несколько больше...Подскажите, если я что-то существенное упустил...



Ну вообще-то ничего не упустили.



1. Расходы на ВНЖ: пошлина 80 долларов на год (оплата по курсу на день подачи заявления) + 125 лир (примерно 500 гривен) за ID-карту.

Для оформления ВНЖ нужно иметь Полис медицинского страхования иностранца - цена от 150 до 700 лир на год (от 600 до 2800 гривен - зависит от возраста и страховой компании).

Дополнительные расходы: перевод украинского паспорта и услуги нотариуса - его нужно заверить нотариально - примерно 150 лир. То же для Свидетельства о браке. Биометрическое фото (нужно на флешке и в бумажном виде) 40 лир. Ксерокопия первой страницы паспорта и станицы со штампом въезда - еще пусть 3 лиры. Вроде все.

Посредники не нужны - все оформляется на своем ноутбуке (хотя услуги посредников предлагают для тех, кто не умеет со своей клавиатуры и со своего паспорта ввести фамилию и имя). Личный визит в Миграционную службу с документами в оригинале (отдавать только копии). Обычно ничего не спрашивают (особенно если полный комплект документов, указанный в Заявлении, правильно подготовлен), могут спросить"Чем занимаетесь"?

Если ВНЖ по аренде - дополнительно Договор аренды (стандартный бланк, продается в канцтоварах) - заверен должен быть у нотариуса - еще примерно 110 лир (440 гривен) расходов.



2. Коммунальные платежи я выкладываю КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В КОНЦЕ МЕСЯЦА - ЗА МОЮ КВАРТИРУ "1+1" - ПРИМЕРНО 29 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ ВСЕ РАСХОДЫ, включая квартплату (айдат).

Квартплата может быть очень разная - от 0 (нуль. реально нуль квартплата - так жильцы на собрании ОСББ решили) до 100-150 лир месяц. В "крутых" дорогих комплексах с набором услуг может быть 300 лир (примерно 1100 гривен).



3. Новый смартфон купить стоит - у меня с собой всегда 2 (привезенный из-за границы считается ввезенным нелегально , его в самом деле заблокируют через 3 месяца, если не выключать периодически "Режим полета" и включать опять). У меня один смартфон с украинской карточкой, второй с турецкой от Turkcell (рекомендую). Второй телефон служит для звонков внутри Турции и как роутер интернета. Звонки с турецкого телефона в Украину - ДЕШЕВО - все страны мира - 1 месяц - 60 минут - 22 лиры или 80 гривен.

Обычная цена на смартфоны 1000 - 2000 лир. Кстати, мало кто знает, что Турция сама выпускает смартфоны не хуже Apple и Samsung - рекомендую Vestel Venus (цены очень разные в зависимости от модели).

Например:

https://www.hepsiburada.com/vestel-venu ... v0QAvD_BwE 1.пошлина 80 долларов на год (оплата по курсу на день подачи заявления) + 125 лир (примерно 500 гривен) за ID-карту.Для оформления ВНЖ нужно иметь Полис медицинского страхования иностранца - цена от 150 до 700 лир на год (от 600 до 2800 гривен - зависит от возраста и страховой компании).Дополнительные расходы: перевод украинского паспорта и услуги нотариуса - его нужно заверить нотариально - примерно 150 лир. То же для Свидетельства о браке. Биометрическое фото (нужно на флешке и в бумажном виде) 40 лир. Ксерокопия первой страницы паспорта и станицы со штампом въезда - еще пусть 3 лиры. Вроде все.- все оформляется на своем ноутбуке (хотя услуги посредников предлагают для тех, кто не умеет со своей клавиатуры и со своего паспорта ввести фамилию и имя). Личный визит в Миграционную службу с документами в оригинале (отдавать только копии). Обычно ничего не спрашивают (особенно если полный комплект документов, указанный в Заявлении, правильно подготовлен), могут спросить"Чем занимаетесь"?Если ВНЖ по аренде - дополнительно Договор аренды (стандартный бланк, продается в канцтоварах) - заверен должен быть у нотариуса - еще примерно 110 лир (440 гривен) расходов.2. Коммунальные платежи я выкладываю КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В КОНЦЕ МЕСЯЦА - ЗА МОЮ КВАРТИРУ "1+1" - ПРИМЕРНО 29 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ ВСЕ РАСХОДЫ, включая квартплату (айдат).Квартплата может быть очень разная - от 0 (нуль. реально нуль квартплата - так жильцы на собрании ОСББ решили) до 100-150 лир месяц. В "крутых" дорогих комплексах с набором услуг может быть 300 лир (примерно 1100 гривен).3. Новый смартфон купить стоит - у меня с собой всегда 2 (привезенный из-за границы считается, его в самом деле заблокируют через 3 месяца, если не выключать периодически "Режим полета" и включать опять). У меня один смартфон с украинской карточкой, второй с турецкой от Turkcell (рекомендую). Второй телефон служит для звонков внутри Турции и как роутер интернета. Звонки с турецкого телефона в Украину - ДЕШЕВО - все страны мира - 1 месяц - 60 минут - 22 лиры или 80 гривен.Обычная цена на смартфоны 1000 - 2000 лир. Кстати, мало кто знает, что Турция сама выпускает смартфоны не хуже Apple и Samsung - рекомендую Vestel Venus (цены очень разные в зависимости от модели).Например: Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 12:57

Естественно, всё на турецком, Вы не поверите, в стране национальный язык не русский, а турецкий.

Но, во-первых, встроенные в Хром переводчики Вам в помощь.

А, во-вторых, ГЛАВНОЕ СМОТРЕТЬ ЦЕНУ, фото.

Карта расположения высвечивается, если под фото конкретного объекта нажать вкладку "Konumu ve Sokak" (расположение и улица - может быть не очень точно).

Вот заготовка поиска квартиры "2+1" в микрорайоне Hurma района KONYAALTI

https://www.sahibinden.com/kiralik-dair ... ?a20=38470



Практика по аренде:

- Договор аренды на 1 год. За 1 месяц до окончания арендодатель ОБЯЗАН!!! направить Уведомление, заверенное нотариально о расторжении Договора аренды. Если такого уведомления нет - Договор считается продленным опять на 1 год.

- залог равен цене аренды в месяц.

- услуги риелтора - там кажется все объявления от риелторов - равен цене аренды за месяц.

- Договор аренды квартиры на 1 год, заверенный нотариально, дает право оформить ВНЖ на всю семью.

- Арендодатель самостоятельно оформляет в поставляющих компаниях Договора на поставку электроэнергии, воды, газа. Арендодатель не несет ответственность за возможные долги. Оформление мгновенное, беспроблемное, подключение услуг на следующее утро после оформления.

- Если арендатор не оплатил счета в указанные в счете сроки (10-15 дней), то поставка услуг прекращается. Подключение после уплаты штрафа. Долг по электроэнергии погашается за счет депозита (кажется, депозит 150 лир).

- Арендатор имеет право расторгнуть Договор досрочно - не уверен - кажется, предупредив за 3 месяца.



P.S. akurt НЕ занимается ни подбором квартир в аренду, ни покупкой квартир. Если я "разбираюсь" в вопросах недвижимости, так я во многих вопросах разбираюсь. Моя работа никак не связана с недвижимостью.

Единственное, ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ФОРУМЧАНАМ:

- дать телефоны/адреса поверенных переводчиков и нотариусов из украинской диаспоры. Услуги переводчика обычно стоят 40-60 лир за документ, услуги нотариуса - 110-120 лир. Услуги поверенного переводчика при сделке по покупке недвижимости (обязан присутствовать и переводить, разъясняя иностранцу, что и как происходит) обычно стоят 150 лир (примерно 600 гривен).

- дать телефоны/адреса местных турков (надёжных, не связаны с риелторами, частично знают русский или английский) с автомобилем для помощи при покупке/переговорам по месту. В прошлом году "наши" платили по 250 лир в день (примерно 1000 гривен)+бензин/диз.топливо. Обычно хватало 4-х дней. Аренду квартир можно и нужно смотреть здесь.Естественно, всё на турецком, Вы не поверите, в стране национальный язык не русский, а турецкий.Но, во-первых, встроенные в Хром переводчики Вам в помощь.А, во-вторых,Карта расположения высвечивается, если под фото конкретного объекта нажать вкладку "Konumu ve Sokak" (расположение и улица - может быть не очень точно).Вот заготовка поиска квартиры "2+1" в микрорайоне Hurma района KONYAALTIПрактика по аренде:- Договор аренды на 1 год. За 1 месяц до окончания арендодатель ОБЯЗАН!!! направить Уведомление, заверенное нотариально о расторжении Договора аренды. Если такого уведомления нет - Договор считается продленным опять на 1 год.- залог равен цене аренды в месяц.- услуги риелтора - там кажется все объявления от риелторов - равен цене аренды за месяц.- Договор аренды квартиры на 1 год, заверенный нотариально, дает право оформить ВНЖ на всю семью.- Арендодатель самостоятельно оформляет в поставляющих компаниях Договора на поставку электроэнергии, воды, газа. Арендодатель не несет ответственность за возможные долги. Оформление мгновенное, беспроблемное, подключение услуг на следующее утро после оформления.- Если арендатор не оплатил счета в указанные в счете сроки (10-15 дней), то поставка услуг прекращается. Подключение после уплаты штрафа. Долг по электроэнергии погашается за счет депозита (кажется, депозит 150 лир).- Арендатор имеет право расторгнуть Договор досрочно - не уверен - кажется, предупредив за 3 месяца.НЕ занимается ни подбором квартир в аренду, ни покупкой квартир. Если я "разбираюсь" в вопросах недвижимости, так я во многих вопросах разбираюсь. Моя работане связана с недвижимостью.Единственное, ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ФОРУМЧАНАМ:- дать телефоны/адреса поверенных переводчиков и нотариусовУслуги переводчика обычно стоят 40-60 лир за документ, услуги нотариуса - 110-120 лир. Услуги поверенного переводчика при сделке по покупке недвижимости (обязан присутствовать и переводить, разъясняя иностранцу, что и как происходит) обычно стоят 150 лир (примерно 600 гривен).- дать телефоны/адреса местных турков (надёжных, не связаны с риелторами, частично знают русский или английский) с автомобилем для помощи при покупке/переговорам по месту. В прошлом году "наши" платили по 250 лир в день (примерно 1000 гривен)+бензин/диз.топливо. Обычно хватало 4-х дней. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 13:47

akurt написав: - Арендатор имеет право расторгнуть Договор досрочно - не уверен - кажется, предупредив за 3 месяца. - Арендатор имеет право расторгнуть Договор досрочно - не уверен - кажется, предупредив за 3 месяца.

Тут возникает вопрос.

Какова тогда будет судьба выданного вида на жительство? Ведь он выдаётся на основании долгосрочной аренды в 1 год, и если недовольный арендодатель сообщит в миграционную службу о расторжении договора аренды по инициативе арендатора, то получается что этот арендатор их обманул.

Насколько я знаю эти конторы очень не любят когда их обманывают.

В итоге можно поставить крест на дальнейшую перспективу пребывании в республике.

То есть, если влез в аренду на год, и планируешь там ещё оставаться, то и сиди в ней целый год. Или будь добр заплати монету за весь срок аренды.

Или это не так? Спасибо за развёрнутые ответы.Тут возникает вопрос.Какова тогда будет судьба выданного вида на жительство? Ведь он выдаётся на основаниии если недовольный арендодатель сообщит в миграционную службу о расторжении договора аренды по инициативе арендатора, то получается что этот арендатор их обманул.Насколько я знаю эти конторы очень не любят когда их обманывают.В итоге можно поставить крест на дальнейшую перспективу пребывании в республике.То есть, если влез в аренду на год, и планируешь там ещё оставаться, то и сиди в ней целый год. Или будь добр заплати монету за весь срок аренды.Или это не так? RTC12 Повідомлень: 54 З нами з: 09.05.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 14:07 Вопрос интересный. Я тут не все знаю и не могу точно ответить. Прецедентов не было - я не изучал этот вопрос. Такая ситуация либо не имеет практического смысла, либо больше похожа на "шахрайство".

По турецким законам если человек поменял место жительства, то ОН обязан сообщить об этом по одной версии в течение 20-ти дней, по другой версии (не уверен) - в течение 48 часов в Миграционную службу. Арендодателя юридический статус арендатора никак не интересует. Если интересует - то только в смысле платоспроможності. Арендодатель даже не отвечает за возможные долги арендатора по коммуналке никак. А вот платоспроможність - важное дело, Часто ставят условие: арендатор - ТОЛЬКО СОТРУДНИК ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ (!!!).

Вероятно, будут варианты действий:

а) у арендатора-иностранца есть новый Договор аренды, есть новое жилье - то ему кажется поменяют ID-card (там "зашита" информация об адресе проживания).

б) если он выезжает - а получается жить то ему негде - и об этом заявил - то даётся 15 дней на выезд. При превышении срока - штраф.

Они вообще-то ведут очень точный и строгий учет прописки/регистрации/места проживания.

Ясное дело: бездомные и нелегалы нигде не нужны. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 14:47 akurt написав: ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ КРУТО - НЕ ВСЕ ЭТО ПОНЯЛИ

(но кое-кто уже понял)

Жизнь казалась прекрасной: куплена приятелями ( всегда всегда всегда отдыхали в Турции, в Камере ) путевка в Египет на троих за 1 600 долларов США.

Город и отель называть не буду. Перед отлётом - мама+папа+сын 8 лет сделали тест на Коронавирус.



- Отлично, Григорий!

- Годится, Константин!



По прилету в Египет египтяне сделали всем пассажирам самолета тест на коронавирус и НЕ УЧИТЫВАЛИ тест, сделанный в Украине.

Тест у сынишки оказался положительный.

Вся семья немедленно была интернирована и под охраной полиции была доставлена в какой- то бункер на окраине какого-то отеля - лепрозорий/изолятор.

Все были закрыты наглухо в изоляторе, полный запрет выходить. Охрана полиции. Доставка какой-то еды в пакетах людьми в скафандрах.

Сказать, что наши герои бесились - это ничего не сказать.

Требовали повторные тесты, вызывали врачей. Мальчик проходил корону бессимптомно: но вот на вопрос мамы/папы чувствует ли он запахи и вкус - неожиданно отвечал, что ни запахов ни вкусов не чувствовал.

Повторные тесты давали положительные результат. Жесткая изоляция продолжалась.

За окном лепрозория/изолятора в Красном море плавали сотни рыб и манили плавниками.

Сотни долларов шли на повторные анализы и вызовы врачебных бригад. Изоляция должна была продолжаться 2 недели - оплаченный 1600-ми долларов отпуск.

Через несколько дней возникла идея вырваться из арабского плена. Идея оказалась неразрешимой: 14 дней жесткой изоляции. Подключили Посольство Украины в Египте и кучу знакомых в Украине.

Теоретически их соглашались выпустить из египетской темницы, но вот ведь проблема: в самолет нужно посадить явно зараженного носителя Коронавируса. Как это разрешить? Какова безопасность пассажиров и команды воздушного судна?

"Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги!" (В.И. Ленин, ПСС в 55-ти томах, том 43, стр. 296).

Итого, потратив 1600 долларов США за неделю дополнительных расходов семья вырвалась в Украину.

Итого: 1600+1600=3200 долларов США. За эти деньги удалось покушать 7х3=21 раза сухой паек.

Пролетая над Кaиром, видели, как им машут погонщики верблюдов у пирамиды Хеопса...



Итог: на сегодня пришли к выводу, что нужно арендовать в Анталии квартиру - на год такая аренда обойдется дешевле 3 200 долларов США - и получить беспроблемный веселый солнечный рай на целый год.



P.S. "Не было печали - черти накачали!" (К.Маркс и Ф.Энгельс. Избранные сочинения в 3-х томах, том 2, стр. 24) - изучаю сайт объявлений об аренде... (но кое-кто уже понял)куплена приятелями () путевка в Египет на троих за 1 600 долларов США.Город и отель называть не буду. Перед отлётом - мама+папа+сын 8 лет сделали тест на Коронавирус.- Отлично, Григорий!- Годится, Константин!По прилету в Египет египтяне сделали всем пассажирам самолета тест на коронавирус и НЕ УЧИТЫВАЛИ тест, сделанный в Украине.Вся семья немедленно была интернирована и под охраной полиции была доставлена в какой- то бункер на окраине какого-то отеля - лепрозорий/изолятор.Все были закрыты наглухо в изоляторе, полный запрет выходить. Охрана полиции. Доставка какой-то еды в пакетах людьми в скафандрах.Сказать, что наши герои бесились - это ничего не сказать.Требовали повторные тесты, вызывали врачей. Мальчик проходил корону бессимптомно: но вот на вопрос мамы/папы чувствует ли он запахи и вкус - неожиданно отвечал, что ни запахов ни вкусов не чувствовал.Повторные тесты давали положительные результат.За окном лепрозория/изолятора в Красном море плавали сотни рыб и манили плавниками.Сотни долларов шли на повторные анализы и вызовы врачебных бригад. Изоляция должна была продолжаться 2 недели - оплаченный 1600-ми долларов отпуск.Через несколько дней возникла идея вырваться из арабского плена. Идея оказалась неразрешимой: 14 дней жесткой изоляции. Подключили Посольство Украины в Египте и кучу знакомых в Украине.Теоретически их соглашались выпустить из египетской темницы, но вот ведь проблема: в самолет нужно посадить явно зараженного носителя Коронавируса. Как это разрешить? Какова безопасность пассажиров и команды воздушного судна?"Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги!" (В.И. Ленин, ПСС в 55-ти томах, том 43, стр. 296).Итого,семья вырвалась в Украину.Итого: 1600+1600=3200 долларов США. За эти деньги удалось покушать 7х3=21 раза сухой паек.Пролетая над Кaиром, видели, как им машут погонщики верблюдов у пирамиды Хеопса...Итог: на сегодня пришли к выводу, что нужно арендовать в Анталии квартиру - на год такая аренда обойдется дешевле 3 200 долларов США - и получить беспроблемный веселый солнечный рай на целый год.P.S. "Не было печали - черти накачали!" (К.Маркс и Ф.Энгельс. Избранные сочинения в 3-х томах, том 2, стр. 24) - изучаю сайт объявлений об аренде... Оце фантазії в чоловічка, але вже трохи набридають історії з життя, які висмоктані з пальця... Оце фантазії в чоловічка, але вже трохи набридають історії з життя, які висмоктані з пальця... bobo Повідомлень: 250 З нами з: 13.07.10 Подякував: 18 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 16:01 akurt написав: Вот тут будут варианты действий:

а) у него есть новый Договор аренды, есть новое жилье - то ему кажется поменяют ID-card (там "зашита" информация об адресе проживания).

Вот тут будут варианты действий:а) у него есть новый Договор аренды,- то ему кажется поменяют ID-card (там "зашита" информация об адресе проживания).

Тут логика вроде как и есть. Если клиент остается в стране, продолжает платить аренду, с которой платятся налоги + деньги за перевыпуск карты + повседневные траты, то Государству он пока интересен.

akurt написав: б) если он выезжает - а получается жить то ему негде - и об этом заявил - то даётся 15 дней на выезд. При превышении срока - штраф.

б) если он выезжает -- и об этом заявил - то даётся 15 дней на выезд. При превышении срока - штраф.

Ок. Допустим, жить в стране целый год, чтобы разобраться что к чему, вроде как и многовато.

Если через 5-6 мес., уже имея вид на жительство, придёт мысля что Турция, это не то место где нужно оставаться надолго, договор аренды нужно будет расторгать. Значит обладатель годичного ВНЖ нарушил условия его получения.

По нашему - пропетлял, и Государство понесло убытки в виде недополученной прибыли.

Результат - СТОП лист на границе при желании вернуться обратно в республику

даже обычным туристом, как как было нарушение законов Турции.

Я точно не утверждаю, но теоретически так может быть.



Поэтому может для начала не стоит вешать себе гири на ноги, а приехать на 2-3 мес, пусть это будет подороже, но без всяких ВНЖ и прочих наворотов. Остановиться не в отеле, а снять доступное жильё и пожить среди турков, вкусить все прелести и недостатки местной жизни.

Желательно сменить несколько квартир и районов. И тогда уже определяться.

И возникают очередные к вам вопросы, как к опытному человеку.

1. Насколько реально и быстро можно арендовать жилье на краткосрок по разумной цене и в разумной доступности к морю?

Так чтобы менять его хотя бы через 3-4 недели.



2. В этом мире всё так быстро меняется, поэтому спрошу и такое:

Если приехать на 3 мес.(Апрель-Май-Июнь), то когда можно приехать в след.раз согласно визовых правил? 90 дней за 6 мес, это выглядит так?

С 1 июня 2017 года граждане Украины имеют возможность летать в Турцию по ID-картам (внутренним паспортам), сроком пребывания до 90 дней, при условии, что общий срок пребывания на территории Турецкой Республики не будет превышать 90 дней в течение шести месяцев с даты первого въезда.



Я так понял что уже в октябре можно прилететь в след раз? Тут логика вроде как и есть. Если клиент остается в стране, продолжает платить аренду, с которой платятся налоги + деньги за перевыпуск карты + повседневные траты, то Государству он пока интересен.Ок. Допустим, жить в стране целый год, чтобы разобраться что к чему, вроде как и многовато.Если через 5-6 мес., уже имея вид на жительство, придёт мысля что Турция, это не то место где нужно оставаться надолго, договор аренды нужно будет расторгать. Значит обладатель годичного ВНЖ нарушил условия его получения.По нашему - пропетлял, и Государство понесло убытки в виде недополученной прибыли.Результат - СТОП лист на границе при желании вернуться обратно в республикудаже обычным туристом, как как было нарушение законов Турции.Я точно не утверждаю, но теоретически так может быть.Поэтому может для начала не стоит вешать себе гири на ноги, а приехать на 2-3 мес, пусть это будет подороже, но без всяких ВНЖ и прочих наворотов. Остановиться не в отеле, а снять доступное жильё и пожить среди турков, вкусить все прелести и недостатки местной жизни.Желательно сменить несколько квартир и районов. И тогда уже определяться.И возникают очередные к вам вопросы, как к опытному человеку.1. Насколько реально и быстро можно арендовать жилье на краткосрок по разумной цене и в разумной доступности к морю?Так чтобы менять его хотя бы через 3-4 недели.2. В этом мире всё так быстро меняется, поэтому спрошу и такое:Если приехать на 3 мес.(Апрель-Май-Июнь), то когда можно приехать в след.раз согласно визовых правил? 90 дней за 6 мес, это выглядит так?Я так понял что уже в октябре можно прилететь в след раз? RTC12 Повідомлень: 54 З нами з: 09.05.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 21:23 bobo написав: Оце фантазії в чоловічка, але вже трохи набридають історії з життя, які висмоктані з пальця... Оце фантазії в чоловічка, але вже трохи набридають історії з життя, які висмоктані з пальця...

Я дуже дуже радий, що Ви бачите історії, "висмоктані з пальця".

На жаль - це правда.

І ще: саме сьогодні в Києві від Коронавірусу помер приятель. І грошей в нього - очолював Всеукраїнську фінансову структуру - було більше, ніж Ви можете уявити - але вони не врятували...

Тому висмоктуйте далі щось з пальця.

P.S. Шановний пан bobo подивіться, хто вам "плюсонув" за цю дурість. Багато чого дізнаєтеся. Я дуже дуже радий, що Ви бачите історії, "висмоктані з пальця".На жаль - це правда.І ще: саме сьогодні в Києві від Коронавірусу помер приятель. І грошей в нього - очолював Всеукраїнську фінансову структуру - було більше, ніж Ви можете уявити - але вони не врятували...Шановний панподивіться, хто вам "плюсонув"Багато чого дізнаєтеся. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 21:53 RTC12!

RTC12 написав: И возникают очередные к вам вопросы, как к опытному человеку.

1. Насколько реально и быстро можно арендовать жилье на краткосрок по разумной цене и в разумной доступности к морю?

Так чтобы менять его хотя бы через 3-4 недели.

И возникают очередные к вам вопросы, как к опытному человеку.1. Насколько реально и быстро можно арендовать жилье напо разумной цене и в разумной доступности к морю?Так чтобы менять его хотя бы через 3-4 недели.

Вопросы интересные.

1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко.

НО!!!

Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда.

Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь.

В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb.

Люди рискуют, за риск заплатит арендатор.

На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".



2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;



3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года.

При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата).

К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно. Вопросы интересные.1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко.НО!!!Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда.Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь.В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb.Люди рискуют, за риск заплатит арендатор.На 3-4 недели - я это советую и друзьям- лучше снимать отель и "не париться".2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года.При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата).К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно. Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 січ, 2021 22:36, всього редагувалось 2 разів. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 22:02 RTC12 написав: спрошу и такое:

Если приехать на 3 мес.(Апрель-Май-Июнь), то когда можно приехать в след.раз согласно визовых правил? 90 дней за 6 мес, это выглядит так?

спрошу и такое:Если приехать на 3 мес.(Апрель-Май-Июнь), то когда можно приехать в след.раз согласно визовых правил? 90 дней за 6 мес, это выглядит так?

Ответ.

Между Турцией и Украиной существует и выполняется "безвизовый режим":

пребывание украинца 90 дней в каждые 180 дней (раньше - в прошлой жизни - такое было для украинца и со странами "Шенгенского соглашения" - сейчас туда не попасть).



То есть: заехали на 90 дней - покиньте страну на 90 дней - и опять потом - после истечения 90 дней отсутствия - заезжайте на следующие 90 дней.

Если Вы хотите больше здесь жить - НЕ ВОПРОС - оформите себе "туристический ВНЖ" и живите год.

Мало год? Не вопрос - продлите себе ВНЖ далее.

Но - при этом покажите, где Вы будете жить: отель, кемпинг или арендованная квартира.

Все очень просто.



P.S. По украинской ID-карте можно ПОСЕЩАТЬ Турцию.

Но нельзя без украинского заграничного паспорта совершать юридические действия типа покупки квартиры, аренды квартиры или получения ВНЖ.

Эта карта - для внутриукраинского употребления. Так во всем мире: есть внутренние для страны документы - например, в США - водительское удостоверение, с ним - предъявляя его - можете делать что угодно. Но за границу США Вы с ним не поедете и нигде за границей это не документ - просто красивая карточка.

Но по украинскому ID дружественное государство - на сегодня единственный надежный сосед, союзник и партнер Украины во всем мире - Турецкая республика - пускает к себе в ГОСТИ. Ответ.Между Турцией и Украиной существует и выполняется "безвизовый режим":пребывание украинца 90 дней в каждые 180 дней (раньше - в прошлой жизни - такое было для украинца и со странами "Шенгенского соглашения" - сейчас туда не попасть).То есть: заехали на 90 дней - покиньте страну на 90 дней - и опять потом - после истечения 90 дней отсутствия - заезжайте на следующие 90 дней.Если Вы хотите больше здесь жить -- оформите себе "туристический ВНЖ" и живите год.Мало год? Не вопрос - продлите себе ВНЖ далее.Но - при этомотель, кемпинг или арендованная квартира.Все очень просто.По украинской ID-карте можно ПОСЕЩАТЬ Турцию.Но нельзя без украинского заграничного паспорта совершать юридические действия типа покупки квартиры, аренды квартиры или получения ВНЖ.Эта карта - для внутриукраинского употребления. Так во всем мире: есть внутренние для страны документы - например, в США - водительское удостоверение, с ним - предъявляя его - можете делать что угодно. Но за границу США Вы с ним не поедете и нигде за границей это не документ - просто красивая карточка.Но по украинскому ID- на сегодня единственный надежный сосед, союзник и партнер Украины во всем мире - Турецкая республика - пускает к себе в ГОСТИ. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 805 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 911912913914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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