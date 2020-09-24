akurt написав:1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко.
НО!!!
Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда.
Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь.
В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb.
Люди рискуют, за риск заплатит арендатор.
На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".
2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;
3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года.
При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата).
К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно.
Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.
А вот через местные АН это возможно и даже будет вполне легально, так как они есть юр.лица и плательщики налогов. Да, это для них головная боль, но она компенсируется повышенной ценой.
Если честно, то я этим вопросом ещё всерьёз не интересовался, поэтому у вас и спросил. Думаю что есть варианты как обойтись без отелей.
Они будут уже крайним вариантом.