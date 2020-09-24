RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:22

  akurt написав:1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко.
НО!!!
Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда.
Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь.
В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb.
Люди рискуют, за риск заплатит арендатор.
На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".

2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;

3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года.
При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата).
К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно.

Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.
А вот через местные АН это возможно и даже будет вполне легально, так как они есть юр.лица и плательщики налогов. Да, это для них головная боль, но она компенсируется повышенной ценой.
Если честно, то я этим вопросом ещё всерьёз не интересовался, поэтому у вас и спросил. Думаю что есть варианты как обойтись без отелей.
Они будут уже крайним вариантом.
RTC12
 
Повідомлень: 55
З нами з: 09.05.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:31

Ну то, что я писал: никакой лендлорд в здравом уме не будет сдавать квартиру на 3-4 недели.
Но сдают - через airbnb - в Правилах которого - которые, конечно, никто не читает - четко написано, что они - простые посредники и не несут никакой ответственности за юридическую ответственность и уплату налогов в стране расположения объекта недвижимости.
На практике:
- мои приятели снимали на короткий срок через airbnb и довольны.
- своим родственникам я рекомендую бронировать - и бронируют в Анталии - отели.
Сам я исключительно всегда пользовался только booking.com
Всегда можно найти "сладкие" цены.
Вот эта фраза неправильная:
  RTC12 написав:Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.

Все не так. В Турции - и во многих странах Европы - запрещена КРАТКОСРОЧНАЯ аренда. Нарушение/выявление карается строго - штраф кажется 84 000 лир - или более 10 000 долларов.
Но рискуют и сдают. ЧЕЛОВЕК ВЕДЬ СЛАБ...
Это не имеет отношения к тому - иностранец, или нет.
Это имеет отношение к:
- уплате налогов на доход от сдачи;
- регистрация проживающих в полиции.
ДЛЯ ЗАКОННОЙ КРАТКОСРОЧНОЙ СДАЧИ В ТУРЦИИ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ:
- безопасность проживающих и наличие "круглосуточного" сотрудника не ресепшн;
- получить лицензию; получить регистрацию в муниципалитете (должна же местная власть знать, что в соседнем доме в частной квартире открыт Hilton);
- количество мест для проживания не менее - кажется - точно не уверен - 30-ти;
- регистрация в он-лайн режиме - связь с полицией - проживающих;
- другие требования.
Но нарушают... Ну как в Одессе, где горят доморощенные отели раз в пол-года...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 912913914915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 625, 626, 627
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6264 751446
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 22:20
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 142, 143, 144
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1434 193285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 19:14
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28733)
19.01.2021 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.