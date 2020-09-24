Додано: Пон 18 січ, 2021 23:31

RTC12 написав: Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.

Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.

Ну то, что я писал: никакой лендлорд в здравом уме не будет сдавать квартиру на 3-4 недели.Но сдают - через airbnb - в Правилах которого - которые, конечно, никто не читает - четко написано, что они - простые посредники и не несут никакой ответственности за юридическую ответственность и уплату налогов в стране расположения объекта недвижимости.На практике:- мои приятели снимали на короткий срок через airbnb и довольны.- своим родственникам я рекомендую бронировать -- отели.Сам я исключительно всегда пользовался только booking.comВсегда можно найти "сладкие" цены.Вот эта фраза неправильная:Все не так. В Турции - и во многих странах Европы - запрещена КРАТКОСРОЧНАЯ аренда. Нарушение/выявление карается строго - штраф кажется 84 000 лир - или более 10 000 долларов.Но рискуют и сдают. ЧЕЛОВЕК ВЕДЬ СЛАБ...Это не имеет отношения к тому - иностранец, или нет.Это имеет отношение к:- уплате налогов на доход от сдачи;- регистрация проживающих в полиции.ДЛЯ ЗАКОННОЙ КРАТКОСРОЧНОЙ СДАЧИ В ТУРЦИИ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ:- безопасность проживающих и наличие "круглосуточного" сотрудника не ресепшн;- получить лицензию; получить регистрацию в муниципалитете (должна же местная власть знать, что в соседнем доме в частной квартире открыт Hilton);- количество мест для проживания не менее - кажется - точно не уверен - 30-ти;- регистрация в он-лайн режиме - связь с полицией - проживающих;- другие требования.Но нарушают... Ну как в Одессе, где горят доморощенные отели раз в пол-года...