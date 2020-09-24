Додано: Вів 19 січ, 2021 07:48

полный комплект мебели

четко держат цену именно в 100 000 долларов

(мое мнение - НЕ выгодно, однако...)Сентябрь 2019, приятели готовы купить авиабилеты в Анталию и хотят купить квартиру "2+1".Я позвонил в Офис продаж приличного Застройщика и спросил, что есть интересного.Мне сказали: в комплексе Sapphire-1 из 20-ти квартир осталось 2, в комплексе Sapphire-2 осталась одна 2-х уровневая. Можете подъехать и посмотреть.Я зашел в квартиру - новенькая с иголочки - "полный фарш", установлены кондиционеры, частично есть мебель (кухня+прихожая), бытовая техника, два санузла очень даже просторных и приличных, два балкона, электрические наружные жалюзи на всех окнах, площадь 90 кв. м. Сделал фото, сделал видео и послал приятелям по Вайберу вместе с выданным мне застройщиком прайс-листом (цена по прайсу была 86000 евро на третьем этаже и 84 000 евро на втором этаже).Выйдя из дома, я встретил русскоговорящих, которые только что вышли из соседнего новенького дома. Спросил, что они смотрели. Квартиру "2+1". Вот менеджер по продажам. Прикольно. Можно посмотреть. Я зашел и посмотрел квартиру "2+1". Мне назвали цену вКвартира по первому случаю мне показалась интереснее, кажется, на пару-тройку квадратов больше, и - очень важно - от очень именитого Застройщика и - никаких посредников.Квартира по первому варианту была куплена в середине сентября 2019 по итоговой цене - выпросили - слегка порыдав - скидку на последнюю в доме квартиру - за. Выигрыш приятелей в 9000 долларов - мелочь, конечно, но приятно... Помнится,в "трёшку" обошелся в 14 000 лир или менее, чем в 3000 долларов.Потом с интересом наблюдал, что продавцы квартир "2+1" в соседнем доме за 100 000 долларов, не снижая ни на "копейку", и четко корректируя цену в турецких лирах в зависимости от курса доллар-лира.В эти дни обнаружил на сайте объявлений квартиру в этом доме по баснословной для Анталии и нашего микрорайона цене - в аренду - за 5000 лир ().Ну дают...Прикинем доходность от сдачи в аренду такой квартиры:100 000 - 100%670Х12 - х%х=670х12х100/100000=8%.Ну что же, в Украине приличный лендлорд имеет гигантские немыслимые в Европе 12%, а тут хотят 8%.Ну что же, молодцы... стойко - прямо стойкие оловянные солдатики - держали цену на квартиры и теперь - на аренду... Рекомендую посмотреть фото в объявлении, чтобы иметь представление, что стОит или что продавалось в Анталии за 100 000 долларов США. Фото "правильные", обмана нет.