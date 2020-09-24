RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:22

  akurt написав:1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко.
НО!!!
Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда.
Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь.
В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb.
Люди рискуют, за риск заплатит арендатор.
На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".

2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;

3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года.
При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата).
К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно.

Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.
А вот через местные АН это возможно и даже будет вполне легально, так как они есть юр.лица и плательщики налогов. Да, это для них головная боль, но она компенсируется повышенной ценой.
Если честно, то я этим вопросом ещё всерьёз не интересовался, поэтому у вас и спросил. Думаю что есть варианты как обойтись без отелей.
Они будут уже крайним вариантом.
RTC12
 
Повідомлень: 55
З нами з: 09.05.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:31

На практике:
- мои приятели снимали на короткий срок через airbnb и довольны.
- своим родственникам я рекомендую бронировать - и бронируют в Анталии - отели.
Сам я исключительно всегда пользовался только booking.com
Всегда можно найти "сладкие" цены.
Вот это не так:
  RTC12 написав:Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.

В Турции - и во многих странах Европы - запрещена КРАТКОСРОЧНАЯ аренда. Нарушение/выявление карается приличным штрафом...
Но рискуют и сдают. ЧЕЛОВЕК ВЕДЬ СЛАБ... Рассчитывает заработать в три раза больше, чем при длительной сдаче и - кроме того - может, на лето уезжают сами в деревню, например.
Это не имеет отношения к тому - иностранец, или нет.
Это имеет отношение к:
- уплате налогов на доход от сдачи;
- регистрация проживающих в полиции.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 07:48

Выгодно ли купить и сдавать квартиру в Анталии?
(мое мнение - НЕ выгодно, однако...)

Сентябрь 2019, приятели готовы купить авиабилеты в Анталию и хотят купить квартиру "2+1".
Я позвонил в Офис продаж приличного Застройщика и спросил, что есть интересного.
Мне сказали: в комплексе Sapphire-1 из 20-ти квартир осталось 2, в комплексе Sapphire-2 осталась одна 2-х уровневая. Можете подъехать и посмотреть.
Я зашел в квартиру - новенькая с иголочки - "полный фарш", установлены кондиционеры, частично есть мебель (кухня+прихожая), бытовая техника, два санузла очень даже просторных и приличных, два балкона, электрические наружные жалюзи на всех окнах, площадь 90 кв. м. Сделал фото, сделал видео и послал приятелям по Вайберу вместе с выданным мне застройщиком прайс-листом (цена по прайсу была 86000 евро на третьем этаже и 84 000 евро на втором этаже).
Выйдя из дома, я встретил русскоговорящих, которые только что вышли из соседнего новенького дома. Спросил, что они смотрели. Квартиру "2+1". Вот менеджер по продажам. Прикольно. Можно посмотреть. Я зашел и посмотрел квартиру "2+1". Мне назвали цену в 100 000 долларов США.
Квартира по первому случаю мне показалась интереснее, кажется, на пару-тройку квадратов больше, и - очень важно - от очень именитого Застройщика и - никаких посредников.
Квартира по первому варианту была куплена в середине сентября 2019 по итоговой цене - выпросили - слегка порыдав - скидку на последнюю в доме квартиру - за 91 000 долларов. Выигрыш приятелей в 9000 долларов - мелочь, конечно, но приятно... Помнится, полный комплект мебели в "трёшку" обошелся в 14 000 лир или менее, чем в 3000 долларов.
Потом с интересом наблюдал, что продавцы квартир "2+1" в соседнем доме за 100 000 долларов четко держат цену именно в 100 000 долларов, не снижая ни на "копейку", и четко корректируя цену в турецких лирах в зависимости от курса доллар-лира.
В эти дни обнаружил на сайте объявлений квартиру в этом доме по баснословной для Анталии и нашего микрорайона цене - в аренду - за 5000 лир (примерно 670 долларов в месяц).
Ну дают...
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 4795/detay
Прикинем доходность от сдачи в аренду такой квартиры:
100 000 - 100%
670Х12 - х%
х=670х12х100/100000=8%.
Ну что же, в Украине приличный лендлорд имеет гигантские немыслимые в Европе 12%, а тут хотят 8%.
Ну что же, молодцы... стойко - прямо стойкие оловянные солдатики - держали цену на квартиры и теперь - на аренду... Рекомендую посмотреть фото в объявлении, чтобы иметь представление, что стОит или что продавалось в Анталии за 100 000 долларов США. Фото "правильные", обмана нет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 січ, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:23

"Правильное место" для проживания.
Сейчас в Анталии 09-10 утра (в Украине 08-10), а в 11-00 при солнечной приятной погоде и прогнозируемой днем температуре в 14 градусов тепла состоится инспекционный выезд украинской диаспоры в Таврские горы на высоту 2 400 м над ровнем моря в горнолыжный центр Saklikent - в 40 км от моего дома.
В этом году снега мало, центр еще не начал работать, но именно сегодня оглашены цены на услуги подъемника:
10 подъемов - 100 лир или 380 гривен.
1 день - 100 лир
1 час - 50 лир
4 часа - 80 лир
1 подъем для туристов без лыж на высоту 2400 м - 35 лир.
Группа в 5 человек НЕ лыжников (семья) - 150 лир.
Горнолыжным центром руководит созданный местными жителями "Кооператив":
на днях открыли после реконструкции отель - я посмотрел видео - был в шоке. Шикарно, однако...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2045 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 912913914915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, IGNAT і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 625, 626, 627
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6264 751792
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 22:20
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 142, 143, 144
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1434 193513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 19:14
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (935)
19.01.2021 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.