Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко. НО!!! Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда. Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь. В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb. Люди рискуют, за риск заплатит арендатор. На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".
2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;
3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года. При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата). К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно.
Спасибо за ответ. Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую. А вот через местные АН это возможно и даже будет вполне легально, так как они есть юр.лица и плательщики налогов. Да, это для них головная боль, но она компенсируется повышенной ценой. Если честно, то я этим вопросом ещё всерьёз не интересовался, поэтому у вас и спросил. Думаю что есть варианты как обойтись без отелей. Они будут уже крайним вариантом.
На практике: - мои приятели снимали на короткий срок через airbnb и довольны. - своим родственникам я рекомендую бронировать - и бронируют в Анталии - отели. Сам я исключительно всегда пользовался только booking.com Всегда можно найти "сладкие" цены. Вот это не так:
RTC12 написав:Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.
В Турции - и во многих странах Европы - запрещена КРАТКОСРОЧНАЯ аренда. Нарушение/выявление карается приличным штрафом... Но рискуют и сдают. ЧЕЛОВЕК ВЕДЬ СЛАБ... Рассчитывает заработать в три раза больше, чем при длительной сдаче и - кроме того - может, на лето уезжают сами в деревню, например. Это не имеет отношения к тому - иностранец, или нет. Это имеет отношение к: - уплате налогов на доход от сдачи; - регистрация проживающих в полиции.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Выгодно ли купить и сдавать квартиру в Анталии? (мое мнение - НЕ выгодно, однако...)
Сентябрь 2019, приятели готовы купить авиабилеты в Анталию и хотят купить квартиру "2+1". Я позвонил в Офис продаж приличного Застройщика и спросил, что есть интересного. Мне сказали: в комплексе Sapphire-1 из 20-ти квартир осталось 2, в комплексе Sapphire-2 осталась одна 2-х уровневая. Можете подъехать и посмотреть. Я зашел в квартиру - новенькая с иголочки - "полный фарш", установлены кондиционеры, частично есть мебель (кухня+прихожая), бытовая техника, два санузла очень даже просторных и приличных, два балкона, электрические наружные жалюзи на всех окнах, площадь 90 кв. м. Сделал фото, сделал видео и послал приятелям по Вайберу вместе с выданным мне застройщиком прайс-листом (цена по прайсу была 86000 евро на третьем этаже и 84 000 евро на втором этаже). Выйдя из дома, я встретил русскоговорящих, которые только что вышли из соседнего новенького дома. Спросил, что они смотрели. Квартиру "2+1". Вот менеджер по продажам. Прикольно. Можно посмотреть. Я зашел и посмотрел квартиру "2+1". Мне назвали цену в 100 000 долларов США. Квартира по первому случаю мне показалась интереснее, кажется, на пару-тройку квадратов больше, и - очень важно - от очень именитого Застройщика и - никаких посредников. Квартира по первому варианту была куплена в середине сентября 2019 по итоговой цене - выпросили - слегка порыдав - скидку на последнюю в доме квартиру - за 91 000 долларов. Выигрыш приятелей в 9000 долларов - мелочь, конечно, но приятно... Помнится, полный комплект мебели в "трёшку" обошелся в 14 000 лир или менее, чем в 3000 долларов. Потом с интересом наблюдал, что продавцы квартир "2+1" в соседнем доме за 100 000 долларов четко держат цену именно в 100 000 долларов, не снижая ни на "копейку", и четко корректируя цену в турецких лирах в зависимости от курса доллар-лира. В эти дни обнаружил на сайте объявлений квартиру в этом доме по баснословной для Анталии и нашего микрорайона цене - в аренду - за 5000 лир (примерно 670 долларов в месяц). Ну дают... https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 4795/detay Прикинем доходность от сдачи в аренду такой квартиры: 100 000 - 100% 670Х12 - х% х=670х12х100/100000=8%. Ну что же, в Украине приличный лендлорд имеет гигантские немыслимые в Европе 12%, а тут хотят 8%. Ну что же, молодцы... стойко - прямо стойкие оловянные солдатики - держали цену на квартиры и теперь - на аренду... Рекомендую посмотреть фото в объявлении, чтобы иметь представление, что стОит или что продавалось в Анталии за 100 000 долларов США. Фото "правильные", обмана нет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 січ, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
"Правильное место" для проживания. Сейчас в Анталии 09-20 утра (в Украине 08-20), а в 11-00 при солнечной приятной погоде и прогнозируемой днем температуре в 14 градусов тепла состоится инспекционный выезд украинской диаспоры в Таврские горы на высоту 2 400 м над уровнем моря в горнолыжный центр Saklikent - в 40 км от моего дома. В этом году снега мало, центр еще не начал работать, готовятся, но именно сегодня оглашены цены на услуги подъемника: 10 подъемов - 100 лир или 380 гривен. 1 день - 100 лир 1 час - 50 лир 4 часа (очень интересный вариант) - 80 лир или 300 гривен. 1 подъем для туристов без лыж на высоту 2400 м - 35 лир. Группа в 5 человек НЕ лыжников (семья) - 150 лир. В сезоне 2019/2020 Ski-pass на один день стоил 85 лир или 14 долларов. В сезоне 2020/2021 Ski-pass на день стоит 100 лир или 13,4 доллара. В Буковеле - от 890 до 1280 гривен в день. Горнолыжным центром руководит созданный местными жителями "Кооператив": На днях открыли после реконструкции отель - прямо у подъемников - я посмотрел видео вчера от посетивших - был в шоке. Шикарно сделали, однако... Видно, что члены кооператива вкладывают большие деньги, в новом пункте проката - новенькая снаряга от Atomic... Antalya - уникальный город, где до обеда можно кататься на лыжах на высоте 2400 м над уровнем моря (бесплатная парковка на высоте 1890 м), а после обеда - окунуться в Средиземное море (сегодня температура воды 18,7 градуса).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Не знаю, кто как, а мы выбираем по критериям: хороший климат, красивые горы и красивая природа... Общий пробег авто за день в горнолыжный центр Saklikent в 40-45 км от Анталии - 100 км, подъем в горы сперва на высоту 1890 м над уровнем моря. Тут: осмотр реконструированного отеля возле подъемников, нового кафе и отлично сделанного нового Пункта проката лыжного оборудования... Все новенькое... Прокат стоит 130 лир в день (примерно 500 гривен). Не дешево, но мне захотелось попробовать, что такое Atomic... Все сотрудники на местах, подъёмник работает - для туристов, но снега мало, трассы не проратрачены... Ждут большой снег... С высоты 1890 м над уровнем моря по известной мне горной дороге - прямо выезд на еще не проратраченную горнолыжную трассу - поднялись по ней на высоту 2 320 м над уровнем моря... Выше - на высоту сперва 2400, а потом и 2550 - побоялись подниматься - трасса заснежена... Пикник на высоте 2320 м над уровнем моря... Наверху было -4 мороза. Лежит легкий снег. На горной поляне при спуске - второй пикник - было +2. По возвращении в Анталию +10. Солнечно... Сухо... Главное в этой жизни - правильное место для проживания...
P.S. В прошлом году снега было много, центр работал с Нового года до 7 марта.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.