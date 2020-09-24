Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:1. Арендовать жилье теоретически можно быстро и легко. НО!!! Как и почти во всем мире в Турции ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ краткоcрочная аренда. Это у нас можно сдавать на сутки потрахаться или провести новогоднюю ночь. В Турции - это незаконно, хотя и существует - через airbnb. Люди рискуют, за риск заплатит арендатор. На 3-4 недели - я это советую и друзьям и родственникам - лучше снимать отель и "не париться".
2. Спросите у лендлордов в Украине - нравится им или нет клиент, который арендует жилье на "3-4 недели"? В 99% ответят, что такой клиент им не нужен, если не учитывать, скажем Буковель с его гротескными ценами, или Трускавец, где мои приятели сдают однушку на любой срок - но не мене 2-х суток - по 300 гривен в день;
3. Как правило арендодатель в Турции - и конкретно в Анталии - стремится иметь меньше хлопот - это же понятно - и сдает жилье по Закону - на срок не менее 1 года. При этом ОЧЕНЬ часто выдвигает условие: только госслужащий (то есть стабильная зарплата). К иностранцам - особенно "славянского" происхождения - относятся позитивно.
Спасибо за ответ. Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую. А вот через местные АН это возможно и даже будет вполне легально, так как они есть юр.лица и плательщики налогов. Да, это для них головная боль, но она компенсируется повышенной ценой. Если честно, то я этим вопросом ещё всерьёз не интересовался, поэтому у вас и спросил. Думаю что есть варианты как обойтись без отелей. Они будут уже крайним вариантом.
На практике: - мои приятели снимали на короткий срок через airbnb и довольны. - своим родственникам я рекомендую бронировать - и бронируют в Анталии - отели. Сам я исключительно всегда пользовался только booking.com Всегда можно найти "сладкие" цены. Вот это не так:
RTC12 написав:Насколько я понимаю, сдавать в аренду жилье на короткий срок иностранцам запрещено напрямую.
В Турции - и во многих странах Европы - запрещена КРАТКОСРОЧНАЯ аренда. Нарушение/выявление карается приличным штрафом... Но рискуют и сдают. ЧЕЛОВЕК ВЕДЬ СЛАБ... Рассчитывает заработать в три раза больше, чем при длительной сдаче и - кроме того - может, на лето уезжают сами в деревню, например. Это не имеет отношения к тому - иностранец, или нет. Это имеет отношение к: - уплате налогов на доход от сдачи; - регистрация проживающих в полиции.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Выгодно ли купить и сдавать квартиру в Анталии? (мое мнение - НЕ выгодно, однако...)
Сентябрь 2019, приятели готовы купить авиабилеты в Анталию и хотят купить квартиру "2+1". Я позвонил в Офис продаж приличного Застройщика и спросил, что есть интересного. Мне сказали: в комплексе Sapphire-1 из 20-ти квартир осталось 2, в комплексе Sapphire-2 осталась одна 2-х уровневая. Можете подъехать и посмотреть. Я зашел в квартиру - новенькая с иголочки - "полный фарш", установлены кондиционеры, частично есть мебель (кухня+прихожая), бытовая техника, два санузла очень даже просторных и приличных, два балкона, электрические наружные жалюзи на всех окнах, площадь 90 кв. м. Сделал фото, сделал видео и послал приятелям по Вайберу вместе с выданным мне застройщиком прайс-листом (цена по прайсу была 86000 евро на третьем этаже и 84 000 евро на втором этаже). Выйдя из дома, я встретил русскоговорящих, которые только что вышли из соседнего новенького дома. Спросил, что они смотрели. Квартиру "2+1". Вот менеджер по продажам. Прикольно. Можно посмотреть. Я зашел и посмотрел квартиру "2+1". Мне назвали цену в 100 000 долларов США. Квартира по первому случаю мне показалась интереснее, кажется, на пару-тройку квадратов больше, и - очень важно - от очень именитого Застройщика и - никаких посредников. Квартира по первому варианту была куплена в середине сентября 2019 по итоговой цене - выпросили - слегка порыдав - скидку на последнюю в доме квартиру - за 91 000 долларов. Выигрыш приятелей в 9000 долларов - мелочь, конечно, но приятно... Помнится, полный комплект мебели в "трёшку" обошелся в 14 000 лир или менее, чем в 3000 долларов. Потом с интересом наблюдал, что продавцы квартир "2+1" в соседнем доме за 100 000 долларов четко держат цену именно в 100 000 долларов, не снижая ни на "копейку", и четко корректируя цену в турецких лирах в зависимости от курса доллар-лира. В эти дни обнаружил на сайте объявлений квартиру в этом доме по баснословной для Анталии и нашего микрорайона цене - в аренду - за 5000 лир (примерно 670 долларов в месяц). Ну дают... https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 4795/detay Прикинем доходность от сдачи в аренду такой квартиры: 100 000 - 100% 670Х12 - х% х=670х12х100/100000=8%. Ну что же, в Украине приличный лендлорд имеет гигантские немыслимые в Европе 12%, а тут хотят 8%. Ну что же, молодцы... стойко - прямо стойкие оловянные солдатики - держали цену на квартиры и теперь - на аренду... Рекомендую посмотреть фото в объявлении, чтобы иметь представление, что стОит или что продавалось в Анталии за 100 000 долларов США. Фото "правильные", обмана нет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 січ, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
"Правильное место" для проживания. Сейчас в Анталии 09-20 утра (в Украине 08-20), а в 11-00 при солнечной приятной погоде и прогнозируемой днем температуре в 14 градусов тепла состоится инспекционный выезд украинской диаспоры в Таврские горы на высоту 2 400 м над уровнем моря в горнолыжный центр Saklikent - в 40 км от моего дома. В этом году снега мало, центр еще не начал работать, готовятся, но именно сегодня оглашены цены на услуги подъемника: 10 подъемов - 100 лир или 380 гривен. 1 день - 100 лир 1 час - 50 лир 4 часа (очень интересный вариант) - 80 лир или 300 гривен. 1 подъем для туристов без лыж на высоту 2400 м - 35 лир. Группа в 5 человек НЕ лыжников (семья) - 150 лир. В сезоне 2019/2020 Ski-pass на один день стоил 85 лир или 14 долларов. В сезоне 2020/2021 Ski-pass на день стоит 100 лир или 13,4 доллара. В Буковеле - от 890 до 1280 гривен в день. Горнолыжным центром руководит созданный местными жителями "Кооператив": На днях открыли после реконструкции отель - прямо у подъемников - я посмотрел видео вчера от посетивших - был в шоке. Шикарно сделали, однако... Видно, что члены кооператива вкладывают большие деньги, в новом пункте проката - новенькая снаряга от Atomic... Antalya - уникальный город, где до обеда можно кататься на лыжах на высоте 2400 м над уровнем моря (бесплатная парковка на высоте 1890 м), а после обеда - окунуться в Средиземное море (сегодня температура воды 18,7 градуса).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Не знаю, кто как, а мы выбираем по критериям: хороший климат, красивые горы и красивая природа... Общий пробег авто за день в горнолыжный центр Saklikent в 40-45 км от Анталии - 100 км, подъем в горы сперва на высоту 1890 м над уровнем моря. Тут находится реконструированный отель возле подъемников, 2 кафе и отлично сделанный новый Пункт проката лыжного оборудования... Прокат стоит 130 лир в день (примерно 500 гривен). Не дешево, но Atomic... Все сотрудники на местах, подъёмник на высоту 2400 работает - пока для туристов- снега моя лыжников мало - трассы не проратрачены... Ждут большой снег... Наверху было -4 мороза. По возвращении в Анталию +10. Солнечно... Сухо... P.S. В прошлом году снега было много, центр работал с Нового года до 7 марта.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Середземне море... Перша лінія... Море прямо перед очима... Вийшов - і відразу: безкоштовний пляж (має рейтинг "Блакитний прапор"), безкоштовний туалет, безкоштовні кабіни для переодягання, безкоштовний прісний душ, безкоштовне право розташуватися на зеленому газоні, безкоштовний паркінг для всіх авто... Не скажу, скільки коштує така квартира "2+1" - гадаю зараз не менше 400 000 доларів - мікрорайон Liman району Konyaalti Antalya. Але можна побачити, скільки коштує оренда на рік - щомісяця 8000 лір, або 1000 доларів. Дивимося будинок (фото з Google maps, друге невірно передає перспективу): Дивимося оголошення та дивимося фото квартири площею 100 кв.м... https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 3162/detay Беремо калькулятор. Точно не можу пригадати, але - здається - будинок побудований в 2018 році та купили квартиру в тих цінах за 200 000 - 250 000 доларів. Тоді: 250 000 - 100% 1000х12 - х% х%=1000х12х100/250000=4,8% Мало! Але нормально, якщо зробити так: свою квартиру в Києві здати за 1000 доларів та живеш біля моря... У Львові приятель здає 1-к квартиру поблизу Личаківського цвинтаря за 650... P.S. В Анталії всю ніч дув дуже сильний вітер, підганаючи до України теплеповітря. Зараз тихо та спокыйно, +10, сонячно, голубе чисте небо. В Дніпрі при -18 притель намагається завести Mersedes Vito.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.