Додано: Вів 19 січ, 2021 08:23

"Правильное место" для проживания.

Сейчас в Анталии 09-20 утра (в Украине 08-20), а в 11-00 при солнечной приятной погоде и прогнозируемой днем температуре в 14 градусов тепла состоится инспекционный выезд украинской диаспоры в Таврские горы на высоту 2 400 м над уровнем моря в горнолыжный центр Saklikent - в 40 км от моего дома.

В этом году снега мало, центр еще не начал работать, готовятся, но именно сегодня оглашены цены на услуги подъемника:

10 подъемов - 100 лир или 380 гривен.

1 день - 100 лир

1 час - 50 лир

4 часа (очень интересный вариант) - 80 лир или 300 гривен.

1 подъем для туристов без лыж на высоту 2400 м - 35 лир.

Группа в 5 человек НЕ лыжников (семья) - 150 лир.

В сезоне 2019/2020 Ski-pass на один день стоил 85 лир или 14 долларов.

В сезоне 2020/2021 Ski-pass на день стоит 100 лир или 13,4 доллара.

В Буковеле - от 890 до 1280 гривен в день.

Горнолыжным центром руководит созданный местными жителями "Кооператив":

На днях открыли после реконструкции отель - прямо у подъемников - я посмотрел видео вчера от посетивших - был в шоке. Шикарно сделали, однако... Видно, что члены кооператива вкладывают большие деньги, в новом пункте проката - новенькая снаряга от Atomic...

Antalya - уникальный город, где до обеда можно кататься на лыжах на высоте 2400 м над уровнем моря (бесплатная парковка на высоте 1890 м), а после обеда - окунуться в Средиземное море (сегодня температура воды 18,7 градуса).

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.