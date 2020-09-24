В прекрасный солнечный тёплый январско-анталийский день (к 15-00 плюс 14) совершили визит на строительство нового жилого комплекса (название и сайт удалены - меня некоторые мягко скажем психически возбужденные лица обвиняют в рекламе ) в "ближнем центре Анталии".
Корпус "А" (слева) снаружи оштукатурен. Корпус "В" - в центре фото - в работе. Именно там и в соседних таких же двух наши люди купили квартиры "2+1" площадью 110 кв. м.
Корпус В состоит изо двух взаимосвязанных только техническими переходами башен - в "задней" башне только квартиры "3+1", вид из окон на внутренний двор с плавательным бассейном, та часть (слегка просматривается сквозь ветки сосны) снаружи уже оштукатурена. Наружные отделочные работы после штукатурки еще не начаты.
Мы взяли бинокль "Олимпус" и рассматривали строящийся корпус - на этажах есть рабочие, лежат мешки видимо со штукатурной смесью.
Фото сделано из природного парка через дорогу от комплекса. Сосны, поляны.
Порадовала ориентация: на юго-запад.
На этаже 3 (три) квартиры "2+1": центральная площадью 100 кв. м, боковые по 110 кв.м.
Плановый срок сдачи: сентябрь 2021.