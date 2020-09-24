Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА КВАРТИР НАШИХ УКРАИНЦЕВ В прекрасный солнечный тёплый январско-анталийский день (к 15-00 плюс 14) совершили визит на строительство нового жилого комплекса (название и сайт удалены - меня некоторые мягко скажем психически возбужденные лица обвиняют в рекламе ) в "ближнем центре Анталии". Корпус "А" (слева) снаружи оштукатурен. Корпус "В" - в центре фото - в работе. Именно там и в соседних таких же двух наши люди купили квартиры "2+1" площадью 110 кв. м. Корпус В состоит изо двух взаимосвязанных только техническими переходами башен - в "задней" башне только квартиры "3+1", вид из окон на внутренний двор с плавательным бассейном, та часть (слегка просматривается сквозь ветки сосны) снаружи уже оштукатурена. Наружные отделочные работы после штукатурки еще не начаты. Мы взяли бинокль "Олимпус" и рассматривали строящийся корпус - на этажах есть рабочие, лежат мешки видимо со штукатурной смесью. Фото сделано из природного парка через дорогу от комплекса. Сосны, поляны. Порадовала ориентация: на юго-запад. На этаже 3 (три) квартиры "2+1": центральная площадью 100 кв. м, боковые по 110 кв.м. Плановый срок сдачи: сентябрь 2021.
P.S. По состоянию на 10 сентября 2020 все квартиры "2+1" в комплексе на 400 квартир (10 корпусов) были проданы. Квартиры "1+1" были только в корпусе "А" - на фото - с видом внутрь двора. Наличие на сегодня не знаю - мне не интересно.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Напомню: в Украине 4 (четыре) действующие АЭС (15 !!! энергоблоков), 1 - недостроенная и забытая (Крым).
А скільки в Реджепа атомних станцій? Ще й супостат пу будує...
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Квесторе_поверніться написав:А скільки в Реджепа атомних станцій? Ще й супостат пу будує...
Всі - і та, що на півдні - в стадії або будівництва, або проектування (початок - 2010, 2013, 2016 роки). Місце на півдні вибрали цікаве - 80 км до Кіпру (це майже вдвічі ближче, ніж від Чорнобильського саркофага до Хрещатика). Вартість будівництва - 22 мільярди доларів США. Планується, що забезпечить 10% потрібної електричної енергії країни. Цікаво таке ще - про супостата пу: - перша АЕС - 49% акцій належать турецьким компаніям (відомі будівництвом другого за величною в світі нового аеропорту в Стамбулі); - друга АЕС - реактори Atmea-I (японська компанія MHI и французька Areva); - третя АЕС - в стадії проектування - американська Westinghouse. Таким чином: на сьогодні - жодної АЕС в Туреччині немає. Перша повинна з"явитися в 2022 році. Поки що роблять дуже розумно: потрібну електрику зверху тої, що виробляють самі, закуповують за кордоном. Тобто імпортують. Вам: дим та проблеми, нам - ЧИСТА ЕНЕРГІЯ. Цікаво, що вартість електричної енергії за 1 кВтгод, яку держава Туреччина закуповує за кордоном (!!!) і продає своєму населенню (і іноземцям в країні) = вартості 1 кВтгод для населення в Україні. Це при тому, що працюють 16 атомних блоків (більше, ніж у Великій Британії і дещо менше, ніж в Канаді) та потужністью біля 14 000 МВт... Правда, цікаво, пане Квесторе_поверніться?
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.