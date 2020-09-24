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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:53

ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА КВАРТИР НАШИХ УКРАИНЦЕВ
В прекрасный солнечный тёплый январско-анталийский день (к 15-00 плюс 14) совершили визит на строительство нового жилого комплекса (название и сайт удалены - меня некоторые мягко скажем психически возбужденные лица обвиняют в рекламе ) в "ближнем центре Анталии".
Корпус "А" (слева) снаружи оштукатурен. Корпус "В" - в центре фото - в работе. Именно там и в соседних таких же двух наши люди купили квартиры "2+1" площадью 110 кв. м.
Зображення
Корпус В состоит изо двух взаимосвязанных только техническими переходами башен - в "задней" башне только квартиры "3+1", вид из окон на внутренний двор с плавательным бассейном, та часть (слегка просматривается сквозь ветки сосны) снаружи уже оштукатурена. Наружные отделочные работы после штукатурки еще не начаты.
Мы взяли бинокль "Олимпус" и рассматривали строящийся корпус - на этажах есть рабочие, лежат мешки видимо со штукатурной смесью.
Фото сделано из природного парка через дорогу от комплекса. Сосны, поляны.
Порадовала ориентация: на юго-запад.
На этаже 3 (три) квартиры "2+1": центральная площадью 100 кв. м, боковые по 110 кв.м.
Плановый срок сдачи: сентябрь 2021.

P.S. По состоянию на 10 сентября 2020 все квартиры "2+1" в комплексе на 400 квартир (10 корпусов) были проданы. Квартиры "1+1" были только в корпусе "А" - на фото - с видом внутрь двора. Наличие на сегодня не знаю - мне не интересно.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:19

Тимчасово видалено.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Напомню: в Украине 4 (четыре) действующие АЭС (15 !!! энергоблоков), 1 - недостроенная и забытая (Крым).

А скільки в Реджепа атомних станцій?
Ще й супостат пу будує...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:26

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Напомню: в Украине 4 (четыре) действующие АЭС (15 !!! энергоблоков), 1 - недостроенная и забытая (Крым).

А скільки в Реджепа атомних станцій?
Ще й супостат пу будує...

Атомні станції в сейсмічно-небезпечній зоні - чудова штука!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:28

  Квесторе_поверніться написав:А скільки в Реджепа атомних станцій?
Ще й супостат пу будує...

Зображення
Всі - і та, що на півдні - в стадії або будівництва, або проектування (початок - 2010, 2013, 2016 роки).
Місце на півдні вибрали цікаве - 80 км до Кіпру (це майже вдвічі ближче, ніж від Чорнобильського саркофага до Хрещатика).
Вартість будівництва - 22 мільярди доларів США. Планується, що забезпечить 10% потрібної електричної енергії країни.
Цікаво таке ще - про супостата пу:
- перша АЕС - 49% акцій належать турецьким компаніям (відомі будівництвом другого за величною в світі нового аеропорту в Стамбулі);
- друга АЕС - реактори Atmea-I (японська компанія MHI и французька Areva);
- третя АЕС - в стадії проектування - американська Westinghouse.
Таким чином: на сьогодні - жодної АЕС в Туреччині немає.
Перша повинна з"явитися в 2022 році.
Поки що роблять дуже розумно: потрібну електрику зверху тої, що виробляють самі, закуповують за кордоном. Тобто імпортують.
Вам: дим та проблеми, нам - ЧИСТА ЕНЕРГІЯ.
Цікаво, що вартість електричної енергії за 1 кВтгод, яку держава Туреччина закуповує за кордоном (!!!) і продає своєму населенню (і іноземцям в країні) = вартості 1 кВтгод для населення в Україні. Це при тому, що працюють 16 атомних блоків (більше, ніж у Великій Британії і дещо менше, ніж в Канаді) та потужністью біля 14 000 МВт...
Правда, цікаво, пане Квесторе_поверніться?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:37

Не очень случайно вышел из аккаунта и увидел то, что пишут заблокированные мною красавцы.
Первый, оказывается, сокрушается, что он никогда в жизни не был в Турции, и уже никогда не побывает в Турции, и потому рекомендует всем форумчанам переезжать в теплую Колумбию, в которой он конечно же никогда не был и уже никогда никогда никогда не побывает. Мудро. Понятно. Ценный совет. Красава...
Второй мечтает помыть мне диски колес после вчерашнего путешествия в горы на высоту 2 320 м над уровнем моря. Прикольно, но красавец за всю жизнь себе даже на евробляху не заработал. А ведь мог бы легко за cashback'и на карту Альфа-банка купить в АТБ хотя бы игрушечное авто... и сильно не нервничать: жизнь как бы и удалась...
Товарищам форумчанам учиться и учиться у знатных людЁв!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Маня,имей в виду
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:19

Ой, неужто кто-то опознал в себе "Красава-2"...
Как говорил Николай Озеров: "Такая красава нам не нужна!"
Мыть диски колес не нужно: здесь нет грязи и диски идеально чистые.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Цікаво, що вартість електричної енергії за 1 кВтгод, яку держава Туреччина закуповує за кордоном (!!!) і продає своєму населенню (і іноземцям в країні) = вартості 1 кВтгод для населення в Україні. Це при тому, що працюють 16 атомних блоків (більше, ніж у Великій Британії і дещо менше, ніж в Канаді) та потужністью біля 14 000 МВт...

Так по ВАших розрахунках електрика набагато дорожча в Реджепа від нашої 1,68 грн за кВт.
______________
1. Электрическая энергия.
Год 2020: цена 1 кВтчас 0,71 лиры. Средний курс доллара в 2020 7,195 лиры за 1 доллар.
1 кВтчас 0,71/7,195=0,099 доллара.
Год 2021: цена 1 кВтчас 0,75 лиры. курс доллара на сегодня: 7,4753.
1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100 доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас.
НДС составляет 18% (включен в цифры выше).
Минимальный счет на электроэнергию составил в октябре и ноябре: 60-62 лиры.
Максимальный счет на электроэнергию составил в июле-августе-сентябре: 239-275 лир.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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